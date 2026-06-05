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"Пусть сами разбираются": Трамп сделал новое заявление о завершении войны

Руслана Заклинская
5 июня 2026, 22:14
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Президент США считает, что Вашингтон сыграл свою роль в сближении Украины и России для налаживания диалога.
Трамп не против прямых переговоров Зеленского с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Ключевые тезисы Трампа:

  • Украина и Россия должны самостоятельно договориться о завершении войны
  • США сыграли ключевую роль в продвижении переговорного процесса
  • Стороны "близки" к возможному решению

Лидеры Украины и России должны самостоятельно достичь договоренности о завершении войны. США приблизили стороны к диалогу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает Clash Report.

Американский лидер сказал, что не возражает против прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что именно США под его руководством способствовали сближению сторон к текущему этапу переговоров и возможному диалогу.

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"Ну, я не против. Я имею в виду, пусть они сами разбираются. Я тот, кто привел их к этой позиции, и думаю, что это решится. Думаю, мы близки к тому, где Россия и Украина должны быть", — сказал Трамп.

Трамп также повторил свой тезис о том, что полномасштабная война России против Украины якобы не началась бы при его президентстве. Кроме того, он убежден, что стороны все же приближаются к определенному компромиссному решению.

"Это война, которой никогда не должно было случиться, никогда бы не случилось, если бы я был президентом. Но я думаю, что это будет решено", — добавил президент США.

Какова цель открытого письма Путину — мнение эксперта

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что открытое письмо президента Владимира Зеленского адресовано не только российскому руководству, но и международному сообществу. По его оценке, документ подрывает российский нарратив о якобы "срыве переговоров со стороны Украины".

"В этом письме для Москвы расставлена сознательная ловушка. Зеленский предлагает выход, прекрасно осознавая, что Путин его отвергнет. Но потом этот отказ можно показывать всем – россиянам, американцам, европейцам, Глобальному Югу. Это можно будет использовать как доказательство того, что проблема не в форматах, как считают некоторые. А в том, что Путин в принципе не готов заканчивать войну без поражения Украины", — отметил Шлинчак.

Открытое письмо Зеленского Путину – главное

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский направил открытое письмо Владимиру Путину, в котором призвал к завершению войны и переходу к прямым переговорам. В обращении Зеленский подчеркнул, что отношение к Путину в Украине за 26 лет его правления кардинально изменилось, а полномасштабная война является его сознательным политическим выбором, а не следствием внешних обстоятельств.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что якобы представитель российского бизнеса посещал Киев и встречался с Зеленским. По его словам, после этого тот передал, что украинский президент просил о личной встрече.

Путин также отметил, что якобы не отказывается от переговоров, но "без содержательной подготовки" такие встречи не имеют смысла.

Как сообщал Главред, впоследствии Зеленский заявил, что отказ Путина от встречи для завершения войны является "слабым ответом" и свидетельствует о нежелании России прекратить боевые действия. По его словам, Россия "снова выбирает войну", что разочаровывает международное сообщество.

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Об источнике: Clash Report

Clash Report — это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.

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