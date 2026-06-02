Путин может пойти на мир с Украиной: когда закончится война и какова роль Трампа

Зеленский назвал сроки окончания горячей фазы войны. Эксперты рассказали, почему этот дедлайн выгоден Трампу и Путину и насколько реален такой сценарий.

https://glavred.info/analytics/putin-mozhet-poyti-na-mir-s-ukrainoy-kogda-zakonchitsya-voyna-i-kakova-rol-trampa-10769762.html Ссылка скопирована

Когда закончится война в Украине — раскрыты сроки Кремля и роль Трампа / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие сроки завершения войны назвал Зеленский во время встречи с депутатами

Почему Трампу и Путину выгодно завершение войны до ноября

Когда реально может закончиться война

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще говорит о возможности завершения активной фазы войны до ноября 2026 года. По данным украинских и западных СМИ, во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа" глава государства выразил надежду, что "горячая фаза" войны может завершиться до конца осени. Ключевой датой в этих прогнозах является ноябрь 2026 года, когда в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс.

Главред собрал главное, что стоит знать о возможных сроках завершения войны России против Украины и их реалистичности.

видео дня

Какие сроки завершения войны назвал Зеленский во время встречи с депутатами

25 мая во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский заявил, что горячая фаза войны может завершиться до ноября. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в сообщении в Telegram.

"Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при условии предоставления гарантий безопасности, завершить горячую фазу. Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель — не дать РФ возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление", — заявила она по итогам встречи с президентом.

По ее словам, глава государства отметил, что в настоящее время ожидается определение представителя Европы, который будет координировать мирный процесс, а также в ближайшее время Украина рассчитывает на прибытие делегации из США.

Президент также подчеркнул, что прилагает значительные усилия, чтобы не допустить переговоров по Украине без участия самой Украины, хотя признал, что такие инициативы все же существуют.

Сообщение Ольги Василевской-Смаглюк / Скриншот

У Украины есть "окно для переговоров"

Ранее в интервью программе Face the Nation Зеленский высказал мнение, что с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на поле боя.

"В январе 2026 года я сказал нашим американским партнерам: "Считаю, что есть окно для переговоров, потому что каждый месяц Россия будет терять все больше и больше своих войск". Сейчас они не могут оккупировать за месяц больше территории, чем мы освобождаем", — указал он.

По его словам, до начала следующей зимы необходимо найти дипломатический путь урегулирования войны. В то же время он отметил, что это в значительной степени зависит от внутреннего давления на российское руководство, а также от санкций со стороны США и Европы.

Говоря о возможных представителях Европы на переговорах, Зеленский обратил внимание на формат E3, в который входят Великобритания, Франция и Германия. Он отметил, что именно эти государства могут выступить от имени Европы в переговорном процессе. Кроме того, президент отметил поддержку стран Северной Европы и напомнил о роли Турции, которая неоднократно выражала готовность быть посредником и уже способствовала возвращению украинских военнопленных.

"Кто в конечном итоге будет представлять Европу? Это должны решить Украина и Европа. Но не менее важно, чтобы Россия была готова к диалогу и присутствию Европы", — подытожил он.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Какую задачу Зеленский поставил Буданову

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время Форума "Архитектура безопасности 2026" заявил, что одной из ключевых задач украинской власти остается как можно более быстрое завершение войны, развязанной Россией против Украины. По его словам, такую задачу поставил президент, а все ответственные органы работают над ее выполнением.

"Это поручение президента — как можно быстрее попытаться прекратить эту войну. Желательно до зимы. Я, как руководитель Офиса президента, буду делать все для того, чтобы достичь цели, которую поставил президент Украины. Она абсолютно правильная, своевременная и продуманная", — сказал он, передает "Суспільне".

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Буданов отметил, что Украина имеет достаточный потенциал для достижения этой цели, хотя не исключает, что российская сторона может отказаться от выполнения возможных договоренностей. В то же время он подчеркнул, что уже существуют реальные предпосылки для прекращения боевых действий.

По его словам, завершение войны рассматривается до ноября — как путем дипломатических усилий, так и за счет силовых инструментов. Он также призвал не недооценивать возможности Украины и не возлагать всю ответственность на международных партнеров.

Буданов подчеркнул, что власть действует в соответствии с позицией президента и намерена реализовывать намеченный курс. При этом он выразил убеждение, что Россия пока не демонстрирует значительного желания достичь мира.

"Но если задать вопрос, будет ли она готова к определенным действиям в ближайшее время, то я думаю, что сейчас эти перспективы как никогда появились. Поэтому я верю в этот процесс (переговоров. — ред.), несмотря ни на что", — утверждает он.

Также глава Офиса президента сообщил, что в ближайшее время ожидается визит американской делегации в Киев и Москву. По его словам, поездки представителей США в российскую столицу уже происходили ранее, тогда как визит в Киев станет первым в таком формате, и украинская сторона активно готовится к встрече.

Стив Виткофф / Инфографика: Главред

Буданов не согласился с утверждениями о остановке переговорного процесса, отметив, что значительная часть дипломатической работы остается непубличной. По его мнению, сам факт предстоящего визита американской делегации свидетельствует о продолжении переговорного процесса, а его результат будет зависеть от всех вовлеченных сторон.

Почему Зеленский заявил о завершении войны до ноября

Прогноз о возможном завершении войны до ноября связан, в частности, с выборами в Конгресс США, которые должны состояться 3 ноября. Об этом сообщил источники РБК-Украина, знакомы с ситуацией.

"Мы предполагаем, что американцы намерены попытаться все "утихомирить" до своих выборов осенью", — сообщил изданию источник в властных кругах на условиях анонимности.

Также расчет основан на предположении, что в ближайшее время Соединенным Штатам удастся в определенной степени стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. В таком случае ключевые американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также президент США Дональд Трамп смогут уделить больше внимания украинскому направлению.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

По данным источника, именно тогда может состояться визит Кушнера и Виткоффа в Украину, возможность которого обсуждается уже давно.

В то же время для Трампа урегулирование российско-украинской войны может стать очередной попыткой достичь мирного результата.

"Американцы думают, что ему будет сложно на выборах. Поэтому будут пытаться решить", — говорит неназванный источник издания в ОП.

Несмотря на его заявления о завершении различных конфликтов в мире, собеседники издания считают, что именно прекращение войны между Россией и Украиной является гораздо более сложной задачей, чем все предыдущие примеры вместе взятые.

В связи с этим существует предположение, что Белый дом может активнее включиться в поиск путей урегулирования конфликта, вместо постоянного переноса сроков и дедлайнов.

Вместе с тем источники отмечают, что возможности Вашингтона быстро повлиять на позицию Москвы остаются ограниченными. Долгосрочные проекты вроде сотрудничества в Арктике или совместного освоения ресурсов могут быть интересны для России, однако они не дают немедленного эффекта. В то же время финансовые трудности, с которыми сталкивается российская экономика, являются вызовом уже сейчас.

По словам собеседников издания, именно поэтому Москва пыталась продвигать идею назначения единого представителя от Европы на переговорах, предлагая на эту роль Герхарда Шрёдера, кандидатура которого с самого начала не имела реальных шансов на поддержку.

Герхард Шрёдер / Инфографика: Главред

"Недавнее заявление Рубио о том, что США не видят смысла в бесплодных переговорах – это исключительно для внутренней аудитории. Их же журналисты все время спрашивают: так а что там с Украиной? Вот они и говорят, что, мол, зачем встречаться, чтобы переливать из пустого в пустое, будет смысл – будем встречаться. Если Путин увидит, что он застрял на Донбассе, есть ожидания, что он не пойдет в следующую зиму, потому что ему тоже будет сложно: во-первых, экономика, во-вторых, мы же тоже умеем устраивать блэкауты", – рассказал собеседник издания.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Какова основная задача Украины на следующие полгода

Источники РБК-Украина в властных кругах отмечают, что главной задачей на ближайшие пять-шесть месяцев является попытка привести мирный процесс к результату, который будет соответствовать интересам Украины. При этом один из осведомленных собеседников назвал достаточно позитивным сценарием возможную остановку боевых действий по нынешней линии фронта при условии предоставления Украине надежных гарантий безопасности.

В то же время, по оценке источников, для российской стороны важно, чтобы итоги войны не создавали впечатления украинской победы.

Собеседник издания из окружения президента также утверждает, что у России есть собственный план действий на случай замораживания конфликта или существенного снижения интенсивности боевых действий, в частности если прекратятся ракетные удары.

"Их план – довести до выборов, внутренней политической фрагментации Украины, через это к ослаблению, а затем к достижению всех тех же целей России – политическим методом или возобновлением полномасштабной войны. Но в условиях значительного внутреннего ослабления и фрагментации Украины", – сказал он.

Вместе с тем другой собеседник издания подчеркнул, что подобное развитие событий пока остается вопросом будущего. В то же время, по его мнению, нынешняя ситуация свидетельствует о том, что общая динамика постепенно начинает складываться в пользу Украины.

О чем Трамп просил Си Цзиньпина

В этом контексте также стоит упомянуть о визите Трампа в Китай и переговорах с главой КНР Си Цзиньпином. Как сообщила South China Morning Post, во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп призвал Пекин использовать свое влияние на Россию для содействия возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом и поиска путей завершения войны в Украине.

По информации источников, осведомленных о ходе переговоров, Трамп считает, что мирный диалог между Украиной и Россией фактически зашел в тупик. В связи с этим он обратился к китайскому руководству с просьбой повлиять на Владимира Путина, чтобы побудить его вернуться к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Собеседники издания также отмечают, что такая позиция демонстрирует заинтересованность Вашингтона в более активном вовлечении Китая в поиск механизмов прекращения войны, которая после возвращения Трампа в Белый дом остается одним из важнейших направлений американской внешней политики.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Почему Трампу выгодно завершение войны до ноября

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что активная фаза войны может завершиться до ноября. По его мнению, появление именно такого временного ориентира вряд ли является случайным, поскольку он может совпадать с политическими интересами нескольких ключевых участников международного процесса.

Эксперт считает, что ноябрь может быть связан с внешнеполитическими и внутриполитическими факторами. В частности, как Дональду Трампу, так и Владимиру Путину может быть выгодно подойти к важным политическим событиям с демонстрацией определенного результата, связанного со снижением интенсивности боевых действий.

"В данный момент в некотором замораживании войны, в приостановке горячей фазы, могут быть заинтересованы как Трамп, так и Путин. У обоих выборы", – отметил политолог.

В то же время, по словам Рейтеровича, речь не идет о подписании всеобъемлющего мирного соглашения или полном завершении войны. Скорее всего, речь может идти о временном перемирии или паузе в боевых действиях, что позволит снизить напряжение на фронте, но не устранит основных причин конфликта и существующих противоречий между сторонами.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Почему Путину выгодно подписать мир до ноября

Риск ослабления влияния Дональда Трампа на Конгресс после ноябрьских выборов может подтолкнуть Владимира Путина к поиску формата переговоров с действующим американским президентом уже сейчас. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, сейчас у Москвы еще есть возможность договориться с Трампом о формате мирного урегулирования, который мог бы предусматривать отказ США и НАТО от перспективы членства Украины в Альянсе, а также другие компромиссные решения, выгодные для России. В то же время, по словам эксперта, Кремль может согласиться на сохранение контроля над частью украинских территорий, хотя российская сторона стремится достичь большего.

"Если Трамп потеряет значительную часть влияния, он все равно останется проводником внешней политики, но его власть может быть ограничена, и Конгресс сможет принимать законодательные акты, которые будут ограничивать действия Трампа. Это риск для Путина. Поэтому вполне возможно, что он решит договариваться сейчас, когда у Трампа достаточно власти. Это один из вариантов, пока не самый вероятный", — отметил он.

Фесенко также предположил, что переговорный процесс может продолжиться, а Трамп попытается использовать внешнеполитические достижения для компенсации внутриполитических трудностей. Однако, по мнению политолога, для этого американской стороне придется изменить нынешний подход к переговорам.

Эксперт считает, что если основное внимание и в дальнейшем будет сосредоточено преимущественно на территориальных вопросах, то переговоры вряд ли принесут результат, поскольку такой формат фактически заводит стороны в тупик.

"Недостаточно внутренней ситуации в США, чтобы вывести мирные переговоры из тупика — для этого нужно изменение подходов американцев к процессу. И внутренние проблемы могут подтолкнуть их к этому. В частности, могут быть заменены переговорщики, например, Марко Рубио начнет больше заниматься переговорным процессом, или Джей Ди Вэнс. Последствия изменения подходов и переговорщиков могут быть разными. Поэтому влияние может быть, хотя и неоднозначным", — подчеркнул политолог.

Джей Ди Вэнс / Инфографика: Главред

Как выборы в США могут повлиять на переговоры – Денисенко

Впрочем, руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко считает такие предположения о возможном завершении войны до ноября далекими от реальности.

На своей странице в Facebook он отметил, что сейчас у Трампа нет действенных инструментов влияния, которые могли бы заставить российского лидера прекратить войну. По его мнению, таких рычагов просто не существует, независимо от распространенных оценок или прогнозов.

"Путин не может вот так просто завершить войну. Это не поймет никто в России. Ни народ, ни элиты. Даже антивоенные. Такая остановка будет означать, что Путин невероятно слаб. А он не может себе этого позволить. Поэтому все эти истории о договоренностях с Трампом — мифические", — пояснил он.

Политолог также обратил внимание на то, что потенциальная победа демократов в обеих палатах Конгресса может даже отвечать интересам Кремля, поскольку способна усилить политическую нестабильность внутри США. Кроме того, он призвал не преувеличивать значение украинского вопроса для американских избирательных процессов.

Отдельно Денисенко подчеркнул, что пока остается нерешенным вопрос стабильного функционирования Ормузского пролива, у Вашингтона немного причин для жесткого давления на Москву. По его словам, российская нефть частично компенсирует возможный дефицит поставок энергоносителей из региона Персидского залива.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

"А теперь о самих переговорах. Путин может согласиться на заморозку только под очень весомым внешним давлением. И это давление, исходя из нынешних вводных, могут оказать либо Китай, либо совместно Китай и США. Поэтому, к сожалению, переговоры минимально зависят от выборов в Штатах", — резюмирует он.

Когда реально может закончиться война

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН высказал мнение, что Владимир Путин будет продолжать войну до тех пор, пока не столкнется с реальной угрозой — либо серьезными проблемами на фронте, либо риском потери власти.

По словам эксперта, сейчас российский президент может опираться на информацию, которую получает от военного руководства. Если ему регулярно докладывают об успехах наступательных действий и положительной динамике на фронте, он может считать, что ситуация развивается в пользу России.

В то же время Жданов убежден, что рано или поздно реальное положение дел будет иметь решающее значение.

"Наступит такой момент, когда реалии победят желания, или эту радужную картину, и просто развалят ее в конце концов", — сказал он.

По его мнению, развитие событий может привести либо к началу переговорного процесса, либо к изменениям в российском политическом руководстве, что также способно открыть путь к переговорам.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред