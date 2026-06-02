Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2026, 16:42
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 3 июня.
Курс валют в Украине на 3 июня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 3 июня
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 3 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 3 июня 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 3 июня

На среду, 3 июня, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,33 грн/долл. Таким образом, гривня на 3 копейки ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 3 июня

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,66 грн/евро. Таким образом, гривня на 7 копеек ослабила свои позиции.

Курс злотого на 3 июня

2 июня НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,19 грн/злот. 3 июня курс установили на уровне 12,20 грн/злот. Гривня подешевела на 1 копейку.

Что будет с гривной в 2026 году — мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривни. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривни в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года. Об этом сказал экономист и советник президента в 2019-2024 годах Олег Устенко. Он отметил, что в госбюджет Украины заложен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара на 25 мая на уровне 44,26 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

