Конец "привилегий": одна из стран ЕС требует отменить защиту для мужчин с Украины

Дарья Пшеничник
2 июня 2026, 16:27
Варшава также поддерживает отмену специальных льгот для украинских беженцев в пользу стандартных миграционных правил.
Временная защита для украинцев в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новости:

  • Польша поддерживает ограничение защиты для украинских мужчин
  • Варшава объясняет свою позицию нехваткой кадров на фронте в Украине
  • Польша выступает за стандартные миграционные правила для украинцев

Польша поддерживает идею ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста. По данным RMF24, в Варшаве считают логичным, что лица, не имеющие права на законный выезд из Украины, не должны получать статус защиты в европейских странах.

"По нашему мнению, это не вызывает никаких споров, что лица, которые и так не могут легально выехать из Украины, не могут получить временную защиту в ЕС", — отметил польский дипломат.

По информации источников, польская сторона считает, что такое решение также будет способствовать конструктивным отношениям с Киевом, который поддерживает ограничения из-за острого дефицита военных ресурсов. Кроме того, Варшава выступает за постепенную отмену специальных льгот для украинских беженцев и переход к стандартным миграционным правилам.

В то же время Польша не поддерживает подход, при котором доступ к защите ограничивается в зависимости от региона происхождения украинцев. Такая модель, которую уже применяет Норвегия, предусматривает исключение из автоматической защиты людей из "относительно безопасных" областей, в частности Львовской, Волынской и Закарпатской.

Ранее Euractiv сообщил, что ряд европейских стран рассматривает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной программы временной защиты, которая после начала полномасштабной войны предоставила убежище более чем четырем миллионам граждан Украины.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны — прогноз ООН

Представительница УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт заявила, что продолжение войны приведет к тому, что все меньше людей захотят вернуться.

"Чем дольше вы проживаете в стране, которая вас приняла, тем меньше вероятность вашего возвращения. В июле 2024 года хотели вернуться 61% беженцев. В декабре 2025 года — 49%. Среди ВПЛ эти цифры составляют 73 и 35% соответственно", — сказала представительница УВКБ ООН.

По ее словам, около 4,3 миллиона украинцев получили временное убежище за рубежом во время войны.

"Модель показывает, что домой вернутся 3–3,5 миллиона человек после завершения войны", — подчеркнула она.

Согласно прогнозам ООН, больше украинцев вернется с юга и востока Европы, меньше — с севера континента.

Напомним, Главред писал, что Германия поддерживает усилия Украины по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса, поэтому в Берлине готовят механизмы для возвращения украинских беженцев на родину.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой, пока не стоит на повестке дня ЕС.

Накануне стало известно, что украинские мужчины, находящиеся в Германии или других странах ЕС, могут быть возвращены на родину только по решению местных органов власти.

Об источнике: RMF24.pl

RMF24.pl — польский интернет-новостной портал, публикующий актуальные новости о событиях в Польше и мире. Сайт содержит тексты, видео, фото, интервью, репортажи и прямые трансляции журналистов.

Этот портал является онлайн-службой новостей радиостанции RMF FM (Radio RMF FM) и входит в медиагруппу Grupa RMF, принадлежащую международному медиаконгломерату Bauer Media Group

Евросоюз беженцы Польша
Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

Будет почти +30: в какие регионы придет жаркая погода

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряются

