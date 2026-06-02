Одна ошибка в июне может погубить весь урожай: что нужно срочно сделать с виноградом

Сергей Кущ
2 июня 2026, 12:48
Что обязательно нужно сделать с виноградом в начале лета
  • Что обязательно сделать с виноградом в июне
  • Почему удаление пасынков влияет на урожай
  • Как защитить лозу от болезней и загущения

Июнь считается одним из самых важных месяцев для ухода за виноградом. Именно в начале лета виноградная лоза активно наращивает побеги, формирует грозди и закладывает основу будущего урожая. Если в этот период оставить кусты без внимания, они быстро загустятся, а риск болезней значительно возрастет.

Почему уход за виноградом в июне так важен

В июне виноград растет особенно интенсивно. Молодые побеги стремительно вытягиваются, появляются новые листья и завязи. Однако избыток зеленой массы может сыграть против урожая.

Когда куст становится слишком густым, солнечный свет хуже проникает к гроздям, а после дождя влага дольше задерживается на листьях. Такие условия считаются идеальными для развития грибковых инфекций, пишет deccoria.

Поэтому опытные садоводы именно в июне проводят формировку куста и удаляют лишние побеги.

Что обязательно нужно сделать с виноградом в начале лета

Одной из главных процедур является удаление пасынков — боковых побегов, которые появляются в пазухах листьев. Они активно забирают питание и силы растения, которые должны идти на развитие ягод.

Также важно своевременно подвязывать молодые побеги к шпалере или опорам. Это защищает лозу от повреждений ветром и помогает сохранить правильную форму куста.

Кроме того, специалисты рекомендуют умеренно прореживать листья возле гроздей. Полностью оголять виноград не стоит, но хорошая циркуляция воздуха и доступ солнца помогают ягодам быстрее накапливать сахар и реже болеть.

Что любит и чего не любит виноград
Что любит и чего не любит виноград

Чем подкормить виноград в июне

Многие дачники допускают ошибку, продолжая активно вносить азотные удобрения. В июне избыток азота приводит к бурному росту листьев, но ухудшает качество урожая и повышает риск грибковых заболеваний.

Если весной под кусты уже вносили компост или перепревший навоз, дополнительное азотное питание чаще всего не требуется.

Для хорошего урожая гораздо важнее соблюдать правильный режим полива и поддерживать стабильную влажность почвы.

Как правильно поливать виноград летом

Виноград не любит частые поверхностные поливы. Они провоцируют развитие слабой корневой системы и делают растение более уязвимым к засухе.

Садоводы советуют поливать виноград реже, но обильно, направляя воду непосредственно под корень. При этом листья и грозди желательно не мочить, чтобы не создавать благоприятную среду для грибков.

Особенно важно следить за влажностью почвы в периоды продолжительной жары и отсутствия осадков.

Как защитить виноград от болезней

Теплая и влажная погода в июне часто провоцирует развитие настоящей и ложной мучнистой росы.

Первыми признаками ложной мучнистой росы становятся желтоватые пятна на листьях, а при высокой влажности на их обратной стороне появляется белый налет. Настоящая мучнистая роса выглядит как светлый мучнистый налет на листьях, побегах и ягодах.

Для профилактики специалисты рекомендуют регулярно осматривать кусты, удалять поврежденные части растения и не допускать чрезмерного загущения посадок.

Дополнительно можно использовать натуральные средства на основе чеснока, крапивы, хвоща или тысячелистника, которые помогают укрепить иммунитет лозы.

Именно поэтому многие виноградари считают, что уход за виноградом в июне напрямую влияет на размер гроздей, сладость ягод и здоровье всего куста.

Смотрите видео о том, как правильно сформировать куст винограда:

О ресурсе: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, который специализируется на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одной из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

