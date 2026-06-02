Начался сильный пожар: РФ влупила по жилым домам в Сумах

Российские оккупанты атаковали Сумы ударными дронами в ночь на 2 июня.

Россия атаковала Сумы

Российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов". Это подтвердил и.о. председателя горсовета Артем Кобзар.

В ночь на 2 июня вражеские дроны попали в многоквартирный дом в Заречном районе города. Там возникло задымление.

В Ковпаковском районе дрон попал в частный жилой дом, там возник пожар.

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На местах работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", — написал Кобзар.

Кордон.медиа отмечает, что удар пришелся на 9-й этаж. В результате атаки в доме выбиты окна.

"В момент удара в одной из комнат находилась пожилая женщина — ее госпитализировали медики", — говорится в сообщении.

У женщины была острая реакция на стресс. В соседней комнате был ее сын, он не пострадал. Дрон попал в стену возле окна, частично разрушив ее.

В Ковпаковском районе дрон попал в частный жилой дом. Взрывной волной были повреждены дома по соседству. К счастью, раненых и погибших там нет.

Атака на Киев 2 июня 2026 года — новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов. В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Впоследствии Киев снова оказался под ракетным обстрелом. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. Через несколько минут после этого в столице раздалась серия мощных взрывов.

О персоне: Артем Кобзар Артем Николаевич Кобзар (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) — украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумский национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

