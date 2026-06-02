Серия громких взрывов в Киеве: врага комбинированно атакует столицу, подробности

В ночь на 2 июня российские войска совершают очередную комбинированную атаку на Киев. В столице раздаются серии мощных взрывов, в районах столицы зафиксированы пожары, повреждения зданий и перебои с электроснабжением.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг применяет баллистическое вооружение для ударов по городу.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.

Первые последствия атаки были зафиксированы в Подольском и Оболонском районах. В Подольском районе возникли пожары в нежилых зданиях, а в Оболонском из-за падения обломков беспилотника повреждения получила территория возле детского сада.

Впоследствии стало известно о новых очагах возгорания в Оболонском районе на территории недостроенного объекта. В Подольском районе горели автомобили, а обломки ракеты упали на крышу жилого дома, вызвав пожар и повреждение окон.

По состоянию на 02:49 в Святошинском районе в результате падения обломков вспыхнул пожар на территории нежилой застройки. В Шевченковском районе обломки попали в нежилое здание, где загорелись второй и третий этажи. Также в Дарницком районе произошло возгорание на территории автозаправочной станции.

В 02:56 городские власти сообщили о перебоях с электроснабжением в нескольких районах столицы.

"Временные отключения света зафиксированы в Подольском, Оболонском и Святошинском районах", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Около 03:00 стало известно о повторном попадании в девятиэтажный жилой дом в Подольском районе. В результате удара произошло частичное разрушение конструкций, под завалами могут находиться люди.

По предварительным данным, по меньшей мере один человек получил ранения.

В 03:03 мэр столицы сообщил о вероятном попадании ракеты в жилой дом в Шевченковском районе. Пожар возник в 24-этажном многоэтажном здании и охватил несколько этажей.

"В Шевченковском районе, в результате попадания, вероятно, ракеты в 24-этажный жилой дом, возгорание на уровне 4-5 этажей", — сообщил Виталий Кличко.

По состоянию на 03:13 новые последствия атаки зафиксировали в Соломенском и Голосеевском районах. В Соломенском районе обломки, вероятно, ракеты повредили верхние этажи 15-этажного жилого дома. В Голосеевском районе из-за падения обломков возник пожар на территории торговой площадки.

Обновлено 03:24 Число пострадавших в Киеве в результате российской атаки возросло до четырех человек. Троих пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, еще одному оказали помощь амбулаторно.

