Зеленский дал поручение дипломатам после Ставки: что в приоритете

Руслан Иваненко
1 июня 2026, 19:56
Зеленский провел совещание в штабе и поручил активизировать международную работу по укреплению противовоздушной обороны.
Зеленский, Сырский
Обсудили укрепление боевых бригад и поставки 155-мм снарядов / коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/CinCAFofUkraine

Кратко:

  • На Ставке обсудили оборонные потребности
  • Усиливают бригады и ПВО Украины
  • Отдельно — поставки боеприпасов

Президент Владимир Зеленский провел заседание Штаба, на котором основное внимание уделили усилению боевых бригад, обеспечению армии боеприпасами крупного калибра и укреплению противовоздушной обороны Украины.

По итогам обсуждения отдельно рассматривали вопрос поставки дальнобойных 155-мм снарядов, расширения производства и привлечения дополнительного финансирования для их обеспечения. Также речь шла об активизации международного сотрудничества по передаче антибаллистических средств.

Зеленский подчеркнул, что значительная часть решений, принятых во второй половине прошлого года, уже укрепила украинские боевые подразделения. В частности, речь идет о прямом финансировании бригад, совершенствовании системы пополнения личного состава и расширении возможностей подготовки военных.

Среди внедренных изменений президент назвал стабильное гарантированное пополнение для около 160 воинских частей, а также увеличение количества подразделений, которые могут проводить базовую общевойсковую подготовку.

"Прямое финансирование добавило бригадам реальных боевых возможностей", — отметил Зеленский.

Фронт, ПВО и обеспечение подразделений

Отдельно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. По словам президента, украинские позиции остаются устойчивыми, что имеет значение и для обороны, и для дипломатических процессов.

Также на Ставке обсудили обеспечение подразделений пикапами — соответствующие решения, по словам главы государства, уже реализуются Министерством обороны.

Отдельный акцент сделан на усилении ПВО, которую Зеленский назвал одним из главных приоритетов защиты городов и общин. Президент подчеркнул необходимость более активной работы дипломатов для расширения поставок систем и ракет.

"Мы должны найти то, что нужно Украине", — подчеркнул президент.

Риски для украинской ПВО: оценки экспертов

Специалисты предупреждают о возможном истощении запасов ракет-перехватчиков, которые используются украинской системой противовоздушной обороны. Как сообщает Financial Times, эта угроза усиливается на фоне непрерывных российских атак и потенциального роста их интенсивности, что заставляет ПВО работать в режиме постоянного расхода боеприпасов.

Дополнительным фактором риска остаются задержки и ограниченные объемы поставок вооружения из США. Нерегулярные поставки необходимых систем и боеприпасов создают дополнительное давление на возможности украинской противовоздушной обороны и затрудняют стабильное планирование ее ресурсов.

Ситуация на фронте — последние новости

Как ранее сообщал Главред, российские войска полностью заняли города Покровск и Мирноград, использовав их в качестве опорных пунктов для дальнейшего продвижения. Враг сосредоточил там значительные силы, что затрудняет освобождение этих населенных пунктов. Наступательной целью российской армии является также Доброполье.

Кроме того, несмотря на заявления об оккупации, Силы обороны продолжают удерживать части Покровска и ведут оборонительные бои на северных окраинах города, не позволяя полной оккупации. Старший офицер 7 корпуса ДШВ подтвердил наличие украинских позиций внутри города и активные действия по нанесению огневого поражения противнику. Это важная деталь для понимания реальной ситуации в Покровске.

Напомним, что российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Однако нельзя говорить о том, что именно это направление будет основным во время летнего наступления. Враг также может готовиться к открытию нового направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

война в Украине ПВО Владимир Зеленский новости Украины Александр Сырский
