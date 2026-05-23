Полная оккупация Покровска: военный рассказал о реальной ситуации в городе

Силы обороны продолжают удерживать отдельные позиции.

Ситуация в Покровске

В ДШВ опровергли информацию о полной оккупации Покровска

Украинские военные остаются на окраинах города

Ситуация на направлении остается сложной

Силы обороны еще остаются в части Покровска, поэтому говорить о полной оккупации не стоит. Оборона города продолжается. Об этом заявил старший офицер отдела коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ лейтенант Сергей Лефтер в комментарии hromadske.

"Продолжается оборонительная операция в Покровске. Силы обороны продолжают удерживать отдельные позиции на северных окраинах города", — подчеркнул он. видео дня

Также информацию о присутствии украинских военных в Покровске подтвердил один из офицеров 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

"Реально позиции есть, реально люди есть. Мы их видим, мы их кормим, мы видим, как они выбегают и забирают свои посылки или где-то отрабатывают по противнику. Также передают информацию о том, что слышат, что видят, и в соответствии с этим мы можем наносить огневое поражение", — подчеркнул военный.

Стоит добавить, что ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте.

Россияне вводят силы в Покровск

Ранее соучредитель и аналитик мониторингового проекта DeepState Роман Погорилый говорил, что российские оккупанты полностью оккупировали Покровск и Мирноград в Донецкой области.

"Покровск, Мирноград оккупированы… Враг активно вводит туда свои силы. Враг активно наращивает там свою пехоту в большом количестве. А это большой город, там их даже выбивать трудно", — отметил он.

Кроме того, по его мнению, следующей целью врага может стать Доброполье.

Как сообщал Главред, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что российские оккупационные войска в ходе весенне-летней наступательной кампании сосредоточат свои усилия на полной оккупации Донецкой области.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что Силы обороны Украины прижали армию страны-агрессора России к границе на Великобурлукском направлении.

В то же время пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк считает, что российские оккупанты хотят захватить Сумы и Харьков. Захват этих областных центров является ближайшими задачами россиян.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

