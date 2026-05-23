Полная оккупация Покровска: военный рассказал о реальной ситуации в городе

Главное:
- В ДШВ опровергли информацию о полной оккупации Покровска
- Украинские военные остаются на окраинах города
- Ситуация на направлении остается сложной
Силы обороны еще остаются в части Покровска, поэтому говорить о полной оккупации не стоит. Оборона города продолжается. Об этом заявил старший офицер отдела коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ лейтенант Сергей Лефтер в комментарии hromadske.
"Продолжается оборонительная операция в Покровске. Силы обороны продолжают удерживать отдельные позиции на северных окраинах города", — подчеркнул он.видео дня
Также информацию о присутствии украинских военных в Покровске подтвердил один из офицеров 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
"Реально позиции есть, реально люди есть. Мы их видим, мы их кормим, мы видим, как они выбегают и забирают свои посылки или где-то отрабатывают по противнику. Также передают информацию о том, что слышат, что видят, и в соответствии с этим мы можем наносить огневое поражение", — подчеркнул военный.
Стоит добавить, что ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте.
Россияне вводят силы в Покровск
Ранее соучредитель и аналитик мониторингового проекта DeepState Роман Погорилый говорил, что российские оккупанты полностью оккупировали Покровск и Мирноград в Донецкой области.
"Покровск, Мирноград оккупированы… Враг активно вводит туда свои силы. Враг активно наращивает там свою пехоту в большом количестве. А это большой город, там их даже выбивать трудно", — отметил он.
Кроме того, по его мнению, следующей целью врага может стать Доброполье.
Ситуация на фронте — последние новости Украины
Как сообщал Главред, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что российские оккупационные войска в ходе весенне-летней наступательной кампании сосредоточат свои усилия на полной оккупации Донецкой области.
Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что Силы обороны Украины прижали армию страны-агрессора России к границе на Великобурлукском направлении.
В то же время пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк считает, что российские оккупанты хотят захватить Сумы и Харьков. Захват этих областных центров является ближайшими задачами россиян.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
