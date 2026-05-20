Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Военные РФ создают "коридоры для дронов" через украинские "зоны смерти" – Forbes

Виталий Кирсанов
20 мая 2026, 11:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
За последний год наступление российских войск значительно замедлилось из-за эффективности украинских дронов.
Военные РФ создают
Военные РФ создают "коридоры для дронов" через украинские "зоны смерти" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Кратко:

  • Россияне начали формировать так называемые "коридоры для дронов"
  • Активно подобные зоны используются в районах Константиновки и Часового Яра
  • Такая тактика пока не привела к существенным оперативным успехам

Российская армия начала применять новую тактику для продвижения через украинские "зоны смерти", активно контролируемые беспилотниками ВСУ. Об этом сообщает Forbes.

Как отмечает издание, за последний год наступление российских войск значительно замедлилось из-за эффективности украинских дронов, которые создают так называемые kill-зоны - участки фронта, находящиеся под постоянным наблюдением и огневым контролем беспилотников.

видео дня

В ответ российские силы начали формировать так называемые "коридоры для дронов". Речь идет о специальных маршрутах в спорных районах фронта, где российские БПЛА работают настолько плотно, что способны обеспечивать контроль над локальным воздушным пространством.

По данным Forbes, основная цель такой тактики - превратить эти воздушные коридоры в безопасные маршруты для продвижения пехоты и техники через опасные участки фронта с минимальными потерями.

Особенно активно подобные зоны используются в районах Константиновки и Часового Яра, где украинские дроны круглосуточно отслеживают перемещения российских подразделений и координируют удары артиллерии и беспилотников.

Эффективность украинских kill-зон вынудила российскую армию отказаться от масштабных бронетанковых атак. Вместо этого в серые зоны отправляются небольшие мобильные группы по три-пять военнослужащих, преимущественно операторов БПЛА.

Такие группы быстро занимают укрытые позиции, создавая передовые пункты запуска и управления дронами. Со временем сеть подобных точек формирует единую систему "дроновых коридоров", которая позволяет российским войскам поддерживать наступление и усиливать контроль над отдельными участками фронта.

Как отмечается в материале, эти позиции помогают выявлять украинские расчеты дронов и артиллерии, перехватывать беспилотники ВСУ в воздухе, а также наносить удары по украинским силам, которые пытаются сдерживать продвижение российских подразделений.

Российские коридоры для беспилотников вокруг Константиновки

Как пишет Forbes, Россия недавно создала коридоры для беспилотников в Константиновке в рамках своих усилий по захвату города. По данным Института изучения войны, российские войска проводят операции по проникновению, перебрасывая многочисленные небольшие группы операторов беспилотников в западную часть города. Эти передовые посты, разбросанные по западной части Константиновки, образуют серию коридоров для беспилотников, предназначенных для поддержки более масштабных наступлений.

Пока успехов у россиян нет

В то же время такая тактика пока не привела к существенным оперативным успехам. Как пишет Forbes, существует несколько факторов, влияющих на неспособность России использовать эти коридоры.

Один из ключевых вопросов – это общая картина на поле боя, где Украина стратегически предпринимает контратаки для срыва российских операций. Эти атаки вынуждают российских командиров отвлекать силы от наступательных операций для защиты уязвимых позиций и поддержания путей проникновения.

Другой ключевой фактор – ресурсы. Хотя Россия имеет преимущество в живой силе и технике в регионе, Украина имеет преимущество в беспилотниках. Российским передовым группам беспилотников требуется постоянное пополнение запасов дронов и батарей, и эти миссии по снабжению являются легкой целью для украинских ударов. Поэтому российские группы беспилотников ограничены в количестве используемых ими дронов по сравнению с украинскими оборонительными позициями, которые, как правило, имеют большие запасы и более стабильное снабжение.

Помимо преимущества в количестве дронов, Украина также имеет преимущество в их качестве. В результате украинские беспилотники продолжают оспаривать воздушное пространство над этими коридорами, ограничивая возможности России по полному подавлению украинской обороны во время наступлений.

Долгосрочные последствия этой тактики

Несмотря на то, что такие беспилотные коридоры не приносят России оперативной выгоды, они остаются наиболее эффективным способом проникновения в украинские зоны поражения.

Однако даже если российским войскам удастся прорваться через эти зоны, они все равно столкнутся с многоуровневыми полосами препятствий и оборонительными укреплениями Украины. Для прорыва этих позиций потребуется бронетехника и инженерные средства, а это, в свою очередь, потребует более крупных и безопасных коридоров для беспилотников. Это станет еще сложнее, поскольку украинские войска продолжают часто проводить контратаки, направленные на срыв крупных российских маневров.

Россия уже использует управляемые дроны

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

По его словам, такие дроны могут длительное время кружить над населенными пунктами, создавая постоянную угрозу для гражданских лиц.

"Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Они (россияне, — ред.) используют эти дроны для поражения движущихся целей", — подчеркнул эксперт.

Как Украина использует свои беспилотники - детали

Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.

Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Больше новостей:

Об источнике: Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ВСУ дроны шахид новости Украины новости Украины и мира контрнаступление ВСУ атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"После прекращения огня": в ОП заявили о проведении выборов и назвали даты

"После прекращения огня": в ОП заявили о проведении выборов и назвали даты

12:36Украина
Жестокий удар РФ по Конотопу: разрушена многоэтажка, под завалами ищут людей

Жестокий удар РФ по Конотопу: разрушена многоэтажка, под завалами ищут людей

12:24Украина
Света не будет до 8 часов: когда в Украине могут начаться массовые отключения

Света не будет до 8 часов: когда в Украине могут начаться массовые отключения

12:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Китайский гороскоп на завтра, 20 мая: Обезьянам - интуиция, Свиньям - форс-мажоры

Китайский гороскоп на завтра, 20 мая: Обезьянам - интуиция, Свиньям - форс-мажоры

Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знает

Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знает

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в мае

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в мае

Последние новости

12:49

Солнечные панели с накопителями: действительно ли они помогают экономить

12:44

Карикатура: Цекало с женой высмеяли в сети за фото на красной дорожке

12:36

"После прекращения огня": в ОП заявили о проведении выборов и назвали даты

12:24

Жестокий удар РФ по Конотопу: разрушена многоэтажка, под завалами ищут людейФото

12:12

Света не будет до 8 часов: когда в Украине могут начаться массовые отключения

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
12:00

Россия пытается запугать Европу энергетическим кризисом, чтобы заставить ВСУ прекратить удары — Гардус

11:58

Без света десятки тысяч семей: РФ атаковала энергообъект в ОдессеФото

11:50

Все готовится в одной сковороде: рецепт ужина из гречки за 30 минут

11:45

Как быстро восстановить раковину из нержавейки - засияет и уйдет неприятный запахВидео

Реклама
11:35

Странная привычка кошек долгие годы удивляла хозяев: причина раскрыта

11:32

Зачем распылять уксус возле унитаза: простой трюк ликвидирует запах и налет

11:27

Военные РФ создают "коридоры для дронов" через украинские "зоны смерти" – Forbes

10:59

Гороскоп на завтра, 21 мая: Близнецам — измена, Рыбам — подарок

10:58

На обломках обнаружили радиацию: РФ атаковала Украину опасным дрономФото

10:40

Как определить IQ собаки: простой тест выявит скрытые гениальные навыки

10:17

Уличный кот ежедневно запрыгивает на кассу в магазине: причина тронула тысячи человек

10:12

21 мая - Вознесение Господне: кому молиться в церковный праздник

09:50

"На таких объектах держится страна": Сазонов о значении Хмельницкой АЭС для энергетической устойчивости Украины

09:34

Гроза, град и шквалы: какие регионы Украины сегодня накроет сильная непогода

09:23

РФ внезапно начала ядерные учения неспроста: в ISW предупредили о целях Кремля

Реклама
09:10

Астрологи назвали 3 знака зодиака, которых с 20 мая ждет огромный денежный успех

09:00

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 мая (обновляется)

08:39

Вашингтон готовит новый удар по НАТО: в Reuters раскрыли детали

08:20

Огненный столб дыма в небе: РФ мощно атаковали дроны, есть поражение

08:13

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Почему Путин может пожалеть о вторжении в Украину: Невзлин раскрыл причинумнение

07:08

РФ атаковала Днепр, Конотоп, Одессу, Запорожье: много разрушений, есть раненые - деталиФото

05:25

Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

05:00

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

04:41

Защищает ли чеснок от нечистой силы — священник дал честный ответВидео

04:25

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решениеВидео

04:05

Быстрая свадьба или большая беда: что на самом деле предвещает встреча с аистом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

03:31

Кого ждет исполнение желаний и абсолютное счастье: гороскоп Таро на июнь 2026Видео

03:01

Почему на самом деле кот спит у ваших ног: настоящая причина изрядно удивит

02:10

Ученые ошеломили открытием: чем загадочная вспышка на Солнце угрожает Земле

00:58

Мощные удары дронов остановили работу двух российских НПЗ – Reuters

00:18

Мельник жестко ответил Небензе на истерику из-за атак на Москву

19 мая, вторник
23:42

"Минимум мой - 100 тыс грн": Аурика Ротару назвала размер своей пенсии

23:23

Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

Реклама
23:04

Цены на АЗС резко пошли вниз: где подешевело топливо

22:51

Гросу показала фото со свадьбы и поделилась подробностями

22:48

Рожденные в конкретные четыре месяца дарят окружающим тепло и гармонию

22:32

Приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта нанесла еще один удар по своему отцу

22:04

В Черкассах взлетят цены на проезд: что будет с тарифами в троллейбусах и маршрутках

22:04

Наступление из Беларуси: генерал СБУ раскрыл, к чему готовиться

21:37

В Чехии обсуждают более строгие правила помощи украинцам - детали

21:27

Для кого конец мая станет началом новой жизни: два знака зодиака

21:10

В РФ выдвинули наглое условие завершения войны: что требует Москва

21:05

Реформа ВСУ: Сырский назвал новые условия зарплат, мобилизации и увольнения из армии

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять