Военные РФ создают "коридоры для дронов" через украинские "зоны смерти" – Forbes

За последний год наступление российских войск значительно замедлилось из-за эффективности украинских дронов.

Военные РФ создают "коридоры для дронов" через украинские "зоны смерти"

Российская армия начала применять новую тактику для продвижения через украинские "зоны смерти", активно контролируемые беспилотниками ВСУ. Об этом сообщает Forbes.

Как отмечает издание, за последний год наступление российских войск значительно замедлилось из-за эффективности украинских дронов, которые создают так называемые kill-зоны - участки фронта, находящиеся под постоянным наблюдением и огневым контролем беспилотников.

В ответ российские силы начали формировать так называемые "коридоры для дронов". Речь идет о специальных маршрутах в спорных районах фронта, где российские БПЛА работают настолько плотно, что способны обеспечивать контроль над локальным воздушным пространством.

По данным Forbes, основная цель такой тактики - превратить эти воздушные коридоры в безопасные маршруты для продвижения пехоты и техники через опасные участки фронта с минимальными потерями.

Особенно активно подобные зоны используются в районах Константиновки и Часового Яра, где украинские дроны круглосуточно отслеживают перемещения российских подразделений и координируют удары артиллерии и беспилотников.

Эффективность украинских kill-зон вынудила российскую армию отказаться от масштабных бронетанковых атак. Вместо этого в серые зоны отправляются небольшие мобильные группы по три-пять военнослужащих, преимущественно операторов БПЛА.

Такие группы быстро занимают укрытые позиции, создавая передовые пункты запуска и управления дронами. Со временем сеть подобных точек формирует единую систему "дроновых коридоров", которая позволяет российским войскам поддерживать наступление и усиливать контроль над отдельными участками фронта.

Как отмечается в материале, эти позиции помогают выявлять украинские расчеты дронов и артиллерии, перехватывать беспилотники ВСУ в воздухе, а также наносить удары по украинским силам, которые пытаются сдерживать продвижение российских подразделений.

Российские коридоры для беспилотников вокруг Константиновки

Как пишет Forbes, Россия недавно создала коридоры для беспилотников в Константиновке в рамках своих усилий по захвату города. По данным Института изучения войны, российские войска проводят операции по проникновению, перебрасывая многочисленные небольшие группы операторов беспилотников в западную часть города. Эти передовые посты, разбросанные по западной части Константиновки, образуют серию коридоров для беспилотников, предназначенных для поддержки более масштабных наступлений.

Пока успехов у россиян нет

В то же время такая тактика пока не привела к существенным оперативным успехам. Как пишет Forbes, существует несколько факторов, влияющих на неспособность России использовать эти коридоры.

Один из ключевых вопросов – это общая картина на поле боя, где Украина стратегически предпринимает контратаки для срыва российских операций. Эти атаки вынуждают российских командиров отвлекать силы от наступательных операций для защиты уязвимых позиций и поддержания путей проникновения.

Другой ключевой фактор – ресурсы. Хотя Россия имеет преимущество в живой силе и технике в регионе, Украина имеет преимущество в беспилотниках. Российским передовым группам беспилотников требуется постоянное пополнение запасов дронов и батарей, и эти миссии по снабжению являются легкой целью для украинских ударов. Поэтому российские группы беспилотников ограничены в количестве используемых ими дронов по сравнению с украинскими оборонительными позициями, которые, как правило, имеют большие запасы и более стабильное снабжение.

Помимо преимущества в количестве дронов, Украина также имеет преимущество в их качестве. В результате украинские беспилотники продолжают оспаривать воздушное пространство над этими коридорами, ограничивая возможности России по полному подавлению украинской обороны во время наступлений.

Долгосрочные последствия этой тактики

Несмотря на то, что такие беспилотные коридоры не приносят России оперативной выгоды, они остаются наиболее эффективным способом проникновения в украинские зоны поражения.

Однако даже если российским войскам удастся прорваться через эти зоны, они все равно столкнутся с многоуровневыми полосами препятствий и оборонительными укреплениями Украины. Для прорыва этих позиций потребуется бронетехника и инженерные средства, а это, в свою очередь, потребует более крупных и безопасных коридоров для беспилотников. Это станет еще сложнее, поскольку украинские войска продолжают часто проводить контратаки, направленные на срыв крупных российских маневров.

Россия уже использует управляемые дроны

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

По его словам, такие дроны могут длительное время кружить над населенными пунктами, создавая постоянную угрозу для гражданских лиц.

"Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Они (россияне, — ред.) используют эти дроны для поражения движущихся целей", — подчеркнул эксперт.

Как Украина использует свои беспилотники - детали

Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.

Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

