В Чехии обсуждают более строгие правила помощи украинцам - детали

Для получения финансовой помощи украинцам необходимо будет подтвердить свою "активность".

В Чехии обсуждают более строгие правила помощи украинцам

Кратко:

Одно из требований - пребывание в Чехии не менее 16 дней в месяц

Изменения могут коснуться медицинского обеспечения

Власти Чехии планируют ужесточить правила предоставления временной защиты и гуманитарной помощи украинским беженцам. С соответствующей инициативой выступило МВД страны, сообщает České Noviny.

Согласно предложенным изменениям, для получения финансовой помощи украинцам необходимо будет подтвердить свою "активность". Речь идет об официальном трудоустройстве, ведении предпринимательской деятельности или регистрации в Управлении труда.

Также одним из новых требований станет обязательное пребывание на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который начисляется помощь. Власти объясняют такую меру борьбой со злоупотреблениями системой социальных выплат. При этом ограничения не затронут уязвимые категории - детей, студентов и пенсионеров.

Кроме того, МВД Чехии предлагает автоматически аннулировать временную защиту в случае судебного выселения беженца или его отсутствия за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.

Изменения могут коснуться и медицинского обеспечения. Бесплатное государственное страхование планируют сохранить только для лиц с официально подтвержденной степенью ограничения самообслуживания.

Помимо этого, чешские власти намерены прекратить выдачу украинцам проездных документов и паспортов иностранца. Новые правила затронут и владельцев автомобилей с украинской регистрацией - их обяжут вносить транспортные средства в чешский реестр автомобилей.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

В партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы? По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали: Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

