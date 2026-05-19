На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

Кратко:
- В Золочеве мужчина взорвал боевую гранату
- Пострадавших в результате взрыва нет
- Полиция оперативно задержала подозреваемого
В городе Золочев на Львовщине мужчина взорвал боевую гранату недалеко от местного стадиона. Правоохранители задержали злоумышленника. Об этом сообщила полиция Львовской области.
По данным полицейских, взрыв произошел 18 мая около 20:00 в парковой зоне возле стадиона на улице Кармелюка. Предварительно установлено, что 29-летний местный житель бросил боевую ручную гранату, после чего покинул место происшествия.
"Пострадавших в результате инцидента нет. За содеянное задержанному, 29-летнему местному жителю, грозит наказание — до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.
Что грозит мужчине
Полицейские оперативно установили личность мужчины и задержали его. Сейчас он находится под стражей.
Правоохранители также сообщили ему о подозрении по статье о хулиганстве с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
В настоящее время следователи устанавливают происхождение боевой гранаты и все обстоятельства инцидента. Продолжается досудебное расследование.
Сколько оружия у украинцев - что говорят в полиции
Глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина сообщил, что в Украине у граждан находится более 1,16 млн единиц оружия. В то же время точно подсчитать количество незарегистрированного оружия невозможно.
С начала полномасштабного вторжения полиция изъяла почти 20 тыс. единиц оружия, в частности автоматическое, нарезное и переделанное огнестрельное оружие, а также гранатометы, десятки тысяч гранат и миллионы патронов.
Кроме того, изъято тонны взрывчатых веществ и пороха. По словам Выговского, значительная часть оружия попадает в гражданский оборот из прифронтовых регионов.
Вооруженные нападения в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Хмельницкой области неизвестный открыл стрельбу по полицейским и скрылся. Инцидент произошел 15 мая в селе Терловка Летичевской общины во время проверки документов у водителя, которого ранее лишили права на управление автомобилем.
Впоследствии правоохранители ликвидировали мужчину, открывшего огонь по полицейским во время исполнения служебных обязанностей. В результате нападения погиб 33-летний капитан полиции Сергей Черный. Его напарник получил ранения и находится в больнице.
Кроме того, в Житомире местные жители сообщают о группе подростков, которую связывают с серией краж и нападений. По данным полиции, речь идет о пяти парнях — трех братьях и двух их знакомых.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
