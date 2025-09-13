Укр
Детали штурма Филии: ВСУ забросали россиян гранатами и взяли пленных

Алексей Тесля
13 сентября 2025, 17:52
Подробности успешной операции украинских сил сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский.
Украинские силы освободили Филию / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • ВСУ вернули под свой контроль населенный пункт Филия
  • Бойцы ВСУ забросали оккупантов гранатами, обстреляли их и взяли пленных

Подразделения Вооруженных сил Украины вернули под свой контроль населенный пункт Филия Межевского района Днепропетровской области.

Подробности успешной операции украинских сил сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня у нас радостная новость… – отбита от врага Филия в Днепропетровской области", - отметил он.

Подробности освобождения Филии

Украинский военный отметил, что вражеские силы сумели войти в Филию и "поднять свою тряпку".

"Две группы 425-го полка "Скала" ворвались в этот населенный пункт, забросали этих оккупантов гранатами, обстреляли их, взяли пленных, завели туда смежников, которые будут в дальнейшем этот населенный пункт контролировать. Это очень хорошая новость. Филия снова наша", - добавил Бельский.

Опасное направление на фронте: мнение аналитика

Военный эксперт Денис Попович предупредил, что в случае захвата Покровска и Мирнограда российскими войсками, для оккупантов может открыться прямая дорога на Днепропетровщину. По его словам, падение этих городов станет стратегически важным моментом, поскольку они являются ключевым барьером на пути дальнейшего продвижения врага вглубь Украины.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что батальон "Шквал", входящий в состав полка "Скала", успешно провел боевую операцию и освободил село Филия, расположенное на административной границе между Днепропетровской и Донецкой областями. В освобожденном населенном пункте снова поднят украинский флаг.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска РФ просочились в город Купянск. Руководитель МВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона прокомментировал эту информацию. По его словам, вся территория Купянской громады находится под полным контролем украинских военных.

Как сообщал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Об источнике: ОСГВ "Днепр"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСГВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

