Герасимов появился не просто так: эксперт раскрыл планы Кремля на фронте

Начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов внезапно появился на российском телевидении, что уже само по себе является нетипичным. О значении этого появления рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
Провал летнего наступления РФ
По его словам, заявления Герасимова свидетельствуют о провале так называемого летнего наступления РФ.
"Стратегическая наступательная операция России на Востоке потерпела фиаско. В реальности они уже 5 месяцев не могут прорвать оборону. На Востоке у них есть вклинение, но не прорыв обороны. Враг бросает туда дополнительные силы, где и стирает их", - отметил Лакийчук.
Дальнейшие планы России
Он подчеркнул, что Кремль не собирается идти на прекращение огня, а наоборот - готовит дальнейшие наступательные действия.
"Враг будет и осенью, и зимой пытаться давить. Могут измениться направления главных ударов. Возможно, это будет не Покровск, а где-то севернее. Пока что они где-то на стадии планирования. Как будут развиваться события - это уже увидим на поле боя", - сказал Лакийчук.
Эксперт отметил, что появление Герасимова на экранах не было случайным и отражает проблемы армии РФ, которая продолжает нести серьезные потери.
Мнение эксперта
Летняя наступательная кампания России в Украине фактически провалилась, отмечает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, российские войска сейчас топчутся на месте и за три летних месяца захватили лишь незначительную часть украинской территории.
Жданов отмечает, что перед армией РФ стояла минимальная задача - выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, тогда как максимальная цель заключалась в продвижении в Запорожье. Эксперт добавляет, что, вероятно, осенью Россия может попытаться возобновить наступательные действия на фронте.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.
Ранее также стало известно, что бойцам "Азова" удалось улучшить оборону фронта на Покровском направлении и сейчас там ситуация лучше, чем была месяц назад.
Вместе с тем украинские военные сообщают, что российские оккупанты подтягивают резервы на Покровское направление. Ситуация там остается напряженной из-за планов оккупантов активизировать наступление уже в ближайшее время.
