Герасимов появился не просто так: эксперт раскрыл планы Кремля на фронте

Аналитики предупреждают о возможном изменении направлений главных ударов врага на фронте.

Герасимов неожиданно появился на телевидении и показал провал летнего наступления России / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Почему Герасимов внезапно появился на телевидении

Что свидетельствует о провале летнего наступления России

Куда могут перенести главные удары осенью

Начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов внезапно появился на российском телевидении, что уже само по себе является нетипичным. О значении этого появления рассказал 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Провал летнего наступления РФ

По его словам, заявления Герасимова свидетельствуют о провале так называемого летнего наступления РФ.

"Стратегическая наступательная операция России на Востоке потерпела фиаско. В реальности они уже 5 месяцев не могут прорвать оборону. На Востоке у них есть вклинение, но не прорыв обороны. Враг бросает туда дополнительные силы, где и стирает их", - отметил Лакийчук.

Дальнейшие планы России

Он подчеркнул, что Кремль не собирается идти на прекращение огня, а наоборот - готовит дальнейшие наступательные действия.

"Враг будет и осенью, и зимой пытаться давить. Могут измениться направления главных ударов. Возможно, это будет не Покровск, а где-то севернее. Пока что они где-то на стадии планирования. Как будут развиваться события - это уже увидим на поле боя", - сказал Лакийчук.

Эксперт отметил, что появление Герасимова на экранах не было случайным и отражает проблемы армии РФ, которая продолжает нести серьезные потери.

Мнение эксперта

Летняя наступательная кампания России в Украине фактически провалилась, отмечает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, российские войска сейчас топчутся на месте и за три летних месяца захватили лишь незначительную часть украинской территории.

Жданов отмечает, что перед армией РФ стояла минимальная задача - выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, тогда как максимальная цель заключалась в продвижении в Запорожье. Эксперт добавляет, что, вероятно, осенью Россия может попытаться возобновить наступательные действия на фронте.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Ранее также стало известно, что бойцам "Азова" удалось улучшить оборону фронта на Покровском направлении и сейчас там ситуация лучше, чем была месяц назад.

Вместе с тем украинские военные сообщают, что российские оккупанты подтягивают резервы на Покровское направление. Ситуация там остается напряженной из-за планов оккупантов активизировать наступление уже в ближайшее время.

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

