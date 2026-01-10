Существует ли "Орешник" на самом деле, и чем РФ ударила по Львову: что скрывает Кремль

Специалист рассказал, соответствует ли заявленное оружие реальным параметрам и целям.

Удар мог быть лишь тестовым запуском, а не применением нового оружия / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Кратко:

РФ заявила об ударе "Орешником" по Львову 9 января

Инцидент никак не подтвержден независимыми источниками

Может быть элементом информационной операции Кремля

Россия представила удар"Орешником" по Львову 9 января как якобы "ответ" на атаку по Валдаю, однако этот инцидент не подтвержден никакими независимыми данными и больше похож на элемент информационной операции Кремля. Об этом в интервью"Главреду" заявил авиационный эксперт Константин Криволап, объяснив, почему "Орешник" рано считать реальным и эффективным оружием.

"Орешник" остается опытным образцом

По словам эксперта, сам проект "Орешник" выглядит скорее как ИПСО. Даже если такая ракета существует, то, вероятно, только в виде опытного образца для испытаний. Криволап предполагает, что программа могла быть закрыта из-за технических проблем, а ее история стала одной из причин разрыва договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД-2).

Эксперт отмечает, что российская сторона заявляла о дальности "Орешника" около 5,8 тыс. км, что формально выводит его за пределы класса ракет средней дальности и позволяет называть его ракетой большой дальности, почти межконтинентальной.

Впрочем, эти утверждения основаны исключительно на заявлениях РФ и не подтверждены реальными данными или испытаниями, открытыми для международного сообщества.

Технические параметры и демонстрации

Криволап также обращает внимание на несоответствие технических параметров. Если "Орешник" действительно существует, он должен был бы размещаться на 12-осном шасси. Однако техника, которую демонстрировали в Беларуси, имела шесть или восемь осей и по габаритам не соответствовала вероятным характеристикам ракеты.

По оценкам эксперта, реальная длина такой ракеты должна составлять 18–20 метров при диаметре 1,5–2 метра, тогда как показанные образцы были значительно меньше.

РС-26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

Ограничения боевого применения

Отдельно эксперт подчеркнул, что система, о которой идет речь, изначально проектировалась под ядерный удар и не предназначена для использования с обычной боевой частью. Фактически речь может идти об инертных бетонных или металлических болванках, которые наносят поражение только за счет кинетической энергии, без взрывчатки.

При таких скоростях применение полноценной боевой части вызвало бы серьезные проблемы с тепловой нагрузкой, которые российская промышленность пока не способна преодолеть.

Серийное производство под вопросом

Криволап также сомневается в возможности серийного производства "Орешника". Ракеты класса "Тополь-М" изготавливались на Воткинском заводе, однако нет никаких подтверждений того, что с этого предприятия выходили или перемещались новые изделия, связанные с "Орешником".

Большинство обнародованных фото и видео, по его словам, на самом деле демонстрируют старые системы — "Тополь-М" или "Ярс", а не новую разработку.

По мнению эксперта, так называемый удар "Орешником" может быть связан с использованием другой, экспериментальной ракеты или испытательного образца. В то же время совокупность фактов свидетельствует, что Россия пытается создать информационный эффект, преувеличивая возможности оружия, которое не является полноценным и серийным.

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

Кроме того, Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области 9 января, чтобы запугать Запад и сдержать развертывание иностранных войск в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание сочинений Ленина.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап — украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и интернет-ресурсах авиационную тематику.

