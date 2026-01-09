"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап

Россия ничего не достигла ударом по Львовской области, концепция ракеты нежизнеспособна, считает авиационный эксперт.

https://glavred.info/interview/oreshnik-goditsya-tolko-dlya-zapugivaniya-putin-v-ocherednoy-raz-dokazal-svoyu-neadekvatnost-krivolap-10730969.html Ссылка скопирована

Российский "Орешник" не несет военной угрозы - Криволап / Коллаж Главред

Удар "Орешником" по Львову 9 января Россия подала как "ответ" на якобы атаку по Валдаю — инцидент, который не подтвердился никакими независимыми данными и выглядит элементом информационной операции Кремля. На фоне отсутствия успехов на фронте и активных действий администрации Дональда Трампа в Венесуэле, отвлекающих внимание США на другой регион, Москва пытается создать иллюзию силы и изменить повестку дня.

В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал, действительно ли этот удар является признаком новой эскалации, почему Россия выбрала Львов целью для атаки, а также почему "Орешник" рано считать серьезным оружием.

Почему, по вашему мнению, выбрали именно такую цель? Почему Львов, а не Киев?

видео дня

Интересный вопрос. Если россияне хотят бить по "центрам принятия решений", то логично бить по центру, ведь якобы это "ответ за Валдай". Но тогда это фактически покушение на первое лицо. Тогда, соответственно, нужно "охотиться" именно за первым лицом — бить либо по Банковой, либо по правительственному кварталу, либо где-то в Киеве. А здесь — газовое хранилище на Львовщине.

Причем Институт изучения войны накануне говорил, что возможен удар именно по газохранилищу. То есть российская разведка докладывала, что готовится удар именно туда. Я думаю, что россияне пытаются таким образом оказывать давление или склонить к какому-то постепенному наступлению.

Но я не понимаю, что они собираются делать дальше, потому что убежден: российский "Орешник" — это вообще ИПСО. Даже если он существует, то только в том виде, который был создан для испытаний.

И, вероятно, что-то пошло не так, потому что программу закрыли. Более того, программа "Орешник" стала одной из причин разрыва договора РСМД-2.

Это была принципиальная позиция. Россияне показали, что у этой ракеты дальность около 5,8 тысячи километров. То есть она выходит за пределы 5 500 км, а это означает, что формально это уже не ракета средней дальности, а ракета большой дальности — то есть якобы межконтинентальная.

Но в проектировании и испытаниях такое, в принципе, могло быть возможным. Формально они это подтвердили — по крайней мере заявили, что ударили на такую дальность. Но в России об этом только заявили, и тогда Трамп, понимая, что договор все равно придется разрывать, фактически "цепляется" за ракетную тему.

Примером является ракета для комплекса "Искандер" — 9М729. Сейчас, если не ошибаюсь, преимущественно используется ракета 9М723, тогда как 9М729 долгое время оставалась скорее "призраком". И именно сообщение о появлении ракеты большей дальности для "Искандера" — это из той же оперы. То есть формальной причиной разрыва договора стал "Искандер", но фактической — история с так называемым "Орешником".

Кроме того, если у россиян действительно есть эта ракета, то она должна базироваться на соответствующем шасси — речь идет о 12-осном шасси. То, что демонстрировали в Беларуси, выглядело совсем иначе: там было либо шесть, либо восемь осей. Сам "Орешник" по габаритам, если ориентироваться на имеющиеся оценки и визуальные реконструкции, должен был быть длиной примерно 18–20 метров и диаметром 1,5-2 метра. Вместо этого то, что показывали в Беларуси, имело длину около 8-10 метров, максимум — 12. Сейчас появляются версии о длине 12-15 метров — некий "промежуточный" вариант. Но, по моему мнению, это маловероятно: реальные параметры должны быть ближе к 18 метрам.

То есть есть очень много фактов, которые указывают на то, что "Орешник" вроде бы существует, но он не является полноценной ракетой. Ведь эта система изначально задумывалась под ядерный удар и не предназначена для применения конвенционной боевой части. Фактически речь идет о бетонных или металлических болванках, которые падают с неба по принципу "метеоритного дождя". Там нет взрывчатого вещества — все разрушительное действие основано исключительно на кинетической энергии. Все, что происходит, — это проникновение в грунт за счет скорости.

Если бы там была полноценная боевая часть, то при тех скоростях, которые развивает эта ракета, возникал бы колоссальный тепловой нагрев, создающий серьезные инженерные проблемы. Увеличить массу также невозможно — ракета просто не полетит. В итоге возникает целый комплекс технических ограничений, которые на нынешнем уровне развития российских технологий практически невозможно преодолеть, чтобы довести эту систему до состояния полноценного боевого оружия.

Что касается производства ракет, то здесь также есть нюансы. Эти ракеты — всю линейку "Тополь-М" — изготавливал Воткинский завод. И если что-то и было сделано, то оно должно было бы с этого завода куда-то выехать. Но нет никаких подтверждений того, что что-то произведено или перемещено: ни в сети, ни где-либо еще.

Все эти фотографии, которые якобы показывают "Рубеж", на самом деле демонстрируют совсем другие системы — это скорее рисунки. А настоящие фото — это либо "Тополь-М", либо "Ярс". То есть, все указывает на то, что речь идет о старых образцах. Сегодня ночью, когда я услышал об этом якобы ударе, я начал смотреть и думать: возможно, это была какая-то другая ракета, возможно, испытываемая версия для проверки. И именно этим могли нанести удар, потому что на производстве ничего нового не было.

Итак, у меня сложилось впечатление, что это невозможная технологически вещь. Но удар состоялся. Чем именно ударили? Говорят, якобы "Орешником". Возможно, именно так они называются, а возможно — нет, точно неизвестно.

Мы видели информацию о возможном размещении "Орешника" в Беларуси, и тогда речь шла о том, что, учитывая его характеристики, он, в принципе, до Киева не долетает. С Капустиным Яру ситуация другая?

Нет, из Беларуси он может долететь, но там есть ограничение по минимальной дальности — примерно 700 километров. То есть, если запускать его с севера Беларуси, он может ударить, условно, Херсон или Запорожье.

Фактически он пролетит Киев и полетит дальше, в другую сторону?

Да, скорее всего пролетит. А вот из Капустинного Яра — это уже расстояние, с которого он может спокойно долетать и до Киева, и по всей территории Украины. Почему именно Львовщина? Я думаю, что это скорее предупреждение европейцам. Основная задача здесь — не военная и не испытательная. Речь идет не об эффективном поражении военных целей, а о воздействии на гражданское население: запугать гражданских, а в представлении Путина — еще и население Польши и Европы в целом. Мол, "смотрите, какой я страшный и на что способен". Думаю, логика именно такая.

Военной угрозы "Орешник" не несет. "Искандер" — значительно более мощная ракета, независимо от модификации: "Искандер-К", "Искандер-М" или "Кинжал". Это действительно серьезное оружие. Ракета Х-101 — также серьезная. Х-22 — вообще монстр, хотя и очень неточный.

То, что удар был нанесен по Стрыю, и что они вообще туда попали, вызывает удивление. И еще важный момент: "Орешник" задумывался как замена или дополнение к ракетному комплексу "Авангард". Его планировали использовать как гиперзвуковую систему для прорыва противоракетной обороны. Но этот проект, очевидно, не сложился, и тогда возникла идея: "А давайте попробуем "Орешником". Похоже, что именно это они и сделали — просто попробовали.

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что этот удар был скорее ориентирован на Запад, ведь речь идет о районе вблизи Львова, фактически у границы с НАТО. Также мы видим заявления МИД Украины о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за российского удара? Как, по вашему мнению, дальше может развиваться ситуация?

Понятно, что это нужно делать в любом случае — событие резонансное, и его необходимо максимально вынести в международную повестку дня, чтобы мир четко понимал, с кем имеет дело. Потому что до сих пор не для всех до конца очевидно, что именно происходит.

Какой может быть реакция европейцев и американцев?

Может быть все, что угодно. Когда Путин солгал Трампу, у меня сложилось впечатление, что он был уверен: ему это сойдет с рук. И то, что США сделали в отношении Венесуэлы, а особенно — захват танкеров, я воспринимаю как ответ на эту ложь. Мол: "Ты решил, что так можно — тогда я покажу, что можно и по-другому".Раньше американцы тоже имели возможность захватывать такие танкеры, но почему-то этого не делали. Почему это произошло именно сейчас? Я думаю, что это реакция на поведение Путина, в частности в контексте "атаки на Валдай" и той лжи, которую он использовал, рассказывая Трампу о том, что Зеленский "плохой" и с ним якобы невозможно договориться.

Вы сказали, что ракетная программа, вероятно, была свернута, и я правильно понимаю, что у них осталось лишь небольшое количество уже изготовленных образцов. Насколько реален риск повторного применения, но уже с боевой частью?

Боевая часть этой ракеты — это ядерное оружие. Конвенционный вариант здесь выглядит маловероятным или вообще невозможным. У них есть макет, но реальной боевой части нет ни в ядерном, ни в неядерном исполнении. А конвенционная версия фактически невозможна еще и потому, что для этого нужна серьезная тепловая защита, без которой такая ракета просто не сможет выполнять заявленные характеристики, поскольку будет взрываться в космосе из-за чрезмерного нагрева.

Именно поэтому концепция этой ракеты нежизнеспособна, и по этой причине программа была закрыта еще в 2018 году — она просто не могла нормально работать. Сейчас о ней вспомнили и якобы "использовали" только с одной целью — запугать гражданское население. Но, как мы видим, нанести реальное военное поражение этим оружием невозможно.

Фактически все, чего они достигли, — это временное перекрытие газа примерно 400 абонентам в районе удара. И даже это, по предварительной информации, связано не с уничтожением инфраструктуры, а с проверкой газовых сетей после сильного удара по грунту. Если утечек не обнаружат, газоснабжение восстановят уже через несколько часов.

То есть реальных последствий, на которые могли рассчитывать россияне, не произошло. Зато политические последствия мы увидим позже. Очевидно, будут заседания Совета Безопасности ООН, блокирование решений Россией, Китаем, возможно, и Соединенными Штатами. Поэтому впереди — серия политических маневров и попыток давления: кто на кого и чем давит, и кто в результате сам себя подставил под это давление.

Для Украины эти удары стоит рассматривать в комплексе с атаками на энергетическую инфраструктуру. Мы и так сейчас сидим без света, воды, тепла — в этом смысле они, конечно, добавляют напряжения. Но по сути это попытка загнать нас в состояние аналитического и психологического истощения, "дожать" морально. Заставить нервничать, ссориться между собой, терять устойчивость. Россияне очень тонко работают в плоскости гибридной войны. Ведь не имея возможности достичь решающих результатов на поле боя, они вкладывают значительные ресурсы именно в психологическое и информационное давление.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред