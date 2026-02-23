Отключения электроэнергии в Киеве и области 24 февраля: что известно о графиках

Главное:
- Вводят временные ограничения на подачу электроэнергии
- Будут действовать обновлённые графики отключений
В Киеве вновь вводят временные ограничения на подачу электроэнергии во вторник, 24 февраля.
В этот день будут действовать обновлённые графики, сообщила компания ДТЭК на своей официальной странице в Facebook.
В этот раз привычного распределения по подгруппам не предусмотрено: для каждого дома и адреса сформирован индивидуальный график отключений. Это означает, что время отсутствия света может отличаться даже в пределах одного района.
Горожанам советуют заранее проверить информацию по своему адресу через официальные ресурсы компании — в Telegram, Viber или на сайте поставщика электроэнергии.
В то же время в Киевской области 24 февраля отключения будут проходить по ранее установленным очередям, без изменений в порядке их применения.
Что говорят об отключениях: важные детали
Состояние энергосети Украины остаётся напряжённым. На повреждённых в результате обстрелов объектах круглосуточно работают ремонтные бригады. В Министерстве энергетики Украины отметили, что после последней масштабной атаки РФ и заседания штаба по ликвидации её последствий в Киеве и области система продолжает функционировать, однако сейчас работает на пределе своих возможностей.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Другие новости:
- Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание
- Шмыгаль и Федоров уходят с должностей, состав Ставки изменили - что известно
- Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред