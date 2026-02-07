Укр
Более 20 часов в сутки без электроэнергии: киевлянам раскрыли худший сценарий

Алексей Тесля
7 февраля 2026, 20:35
После очередного массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной.
Главное:

  • Ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной
  • В Киеве электроэнергия подается по 1,5–2 часа в сутки

Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной, на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает Минэнерго по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области.

Отмечается, что после последнего массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной. Враг атаковал энергообъекты в ряде областей. Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Сейчас в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения.

В Минэнерго отмечают, что на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям.

"Ситуация с электроснабжением остается чрезвычайно сложной. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми", - говорится в сообщении министерства.

Что известно о ситуации в Киеве

Энергосистема из-за удара России в ночь с 6 на 7 февраля работает с максимальными ограничениями, сложнее всего ситуация в Киеве, где с учетом предыдущих длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас есть 1,5–2 часа в сутки, сообщает энергокомпания ДТЭК.

"Привычные графики не действуют... Впереди сложные дни", – говорится в сообщении компании.

ДТЭК напомнила, что в результате удара этой ночью повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции, что привело к вынужденной разгрузке АЭС и потере Украиной значительной части доступной электроэнергии.

Три месяца без горячей воды: оценка специалиста

Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин объяснил, насколько опасны продолжительные перебои с горячим водоснабжением. По его словам, даже при отключениях сроком до двух–трёх месяцев критического разрушения системы не произойдёт. Ключевую роль, подчеркнул эксперт, сыграют скорость ремонтных работ, запуск резервных мощностей и восстановление источников теплоснабжения.

Отключения в Украине - новости по теме

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев также подчеркнул, что с наступлением температур, близких к нулю, не стоит ожидать сокращения продолжительности отключений или их полной отмены.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Другие новости:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

