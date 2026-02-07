Без него авто не завёдется: для чего на самом деле нужен AdBlue

AdBlue есть во многих современных дизельных автомобилях.

В современных дизельных автомобилях водители могут видеть две заправочные горловины. Одна из них привычная и не вызывает вопросов, но другая – синего цвета с надписью AdBlue. Именно она удивляет многих людей.

Что такое AdBlue

Эксперты Auto Swiat рассказывают, что во время работы автомобиля атмосфера заполняется выхлопными газами. Особенность дизельного двигателя заключается в том, что в состав его топлива входит диоксид азота, который негативно влияет на здоровье окружающих. Ученые с целью минимизации количества выделений, концентрация которых опасна для жизни, создали реагент, нейтрализующий оксид азота. Он получил название AdBlue.

"Системы селективного каталитического восстановления (SCR), использующие AdBlue, необходимы, поскольку они удаляют вредные оксиды азота из выхлопных газов дизельных двигателей", - говорится в сообщении.

Главные минусы AdBlue

Отмечается, что главная проблема заключается, прежде всего, в составе самого AdBlue, что делает его неустойчивым как к низким, так и к высоким температурам.

"Продукт, который используется в системах селективного каталитического восстановления (SCR), предназначенных для удаления токсичных оксидов азота из выхлопных газов, представляет собой водный раствор мочевины, который замерзает даже при относительно низких температурах", - добавляют эксперты.

Что будет, если AdBlue закончится

При отсутствии AdBlue наблюдается плохая работа двигателя. Он работает в режиме низкой мощности и создает мало оборотов. Из-за этого возникает большая вероятность поломки всего агрегата, стоимость капитального ремонта которого всегда очень высока.

Определить уровень наполняемости бака AdBlue можно по показателям бортового компьютера. Они отображают все данные о составе и количестве жидкости в автомобиле, а также сигнализируют о необходимости ее заливки.

