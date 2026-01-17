Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Также стоит следить за индикаторами на приборной панели авто.

Что такое метод "двухтактного" запуска автомобиля

Почему это нужно делать в холодное время года

Большинство водителей просто садятся в автомобиль, заводят двигатель и трогаются. На первый взгляд кажется, что это не влияет на долговечность транспортного средства. Но, когда приходит зима, все резко меняется.

Главред решил разобраться, как правильно заводить двигатель авто зимой.

Как заводить автомобиль зимой

Издание Interia рассказывает, что если автомобиль имеет традиционное зажигание, то можно использовать метод "двойного запуска". Он также работает в большинстве моделей, оснащенных бесключевым доступом и кнопочным стартером вместо традиционного зажигания.

Отмечается, что зимой, при запуске двигателя, хорошей идеей является следить за комбинацией приборов, где все контрольные лампы загораются, когда ключ поворачивается наполовину.

"Зимой важно подождать, пока большинство из них погаснут (это особенно важно для дизельных двигателей, которые предварительно нагревают свечи накаливания в течение этого времени)", - говорится в сообщении.

Почему зимой нужно запускать двигатель авто дважды

Метод "двухтактного" запуска предусматривает поворот ключа в положение "включено", затем возвращение его в положение "выключено" и повторное включение зажигания. Это особенно важно при очень низких температурах, поскольку позволяет свечам накаливания достичь надлежащей температуры.

"Перед запуском двигателя свечи накаливания нагреваются до очень высокой температуры (около 800-1000 градусов Цельсия) за считанные секунды. Их основная функция — нагревать воздух в камере сгорания, что способствует самовоспламенению впрыскиваемого топлива. Водитель видит только контрольную лампу свечи накаливания на приборной панели, которая гаснет — это признак того, что двигатель готов к запуску", — добавляют эксперты.

Стоит подчеркнуть, что быстрый запуск двигателя в холодную погоду, безусловно, не приведет к немедленному ущербу, но может быть вредным в долгосрочной перспективе.

Как выглядит лампочка свечи накаливания

Обычно она имеет характерный символ, напоминающий спираль или пружину, желтого или оранжевого цвета.

Продолжительность свечения индикатора зависит от температуры двигателя – чем холоднее двигатель, тем дольше он будет светиться.

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja — это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или новых автомобилях.

