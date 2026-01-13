Зимний прогрев двигателя: почему это важно и как понять, что авто уже готово к поездке

Последствия непрогретой машины в долгосрочной перспективе могут привести к серьезным поломкам.

Нужно ли прогревать двигатель зимой / Коллаж: Главред, фото: Freepik

В период резких похолоданий украинские автовладельцы снова сталкиваются со старой дилеммой: нужно ли прогревать машину зимой, и если да, то сколько времени это займет.

Несмотря на то, что современные двигатели стали более выносливыми, эксперты отмечают: игнорирование короткого прогрева может обернуться серьезными проблемами, пишет УНИАН.

Почему прогрев зимой важен

Низкие температуры существенно влияют на работу двигателя. Когда автомобиль долго стоит на морозе, моторное масло густеет и хуже смазывает детали. Если тронуться сразу, двигатель будет работать с повышенной нагрузкой - это ускоряет износ и увеличивает расход топлива.

В долгосрочной перспективе игнорирование прогрева может привести к нестабильной работе мотора, проблемам с турбиной и преждевременному износу коробки передач.

Сколько времени нужно для прогрева

Несмотря на распространенный миф, стоять 10–15 минут во дворе совсем не нужно. Современным авто достаточно нескольких минут.

1–3 минуты при небольшом морозе;

3–5 минут при сильном минусе.

Кроме того, следует помнить, что первые километры нужно ехать без резких ускорений, поскольку именно во время движения двигатель окончательно выходит на рабочую температуру.

Как понять, что автомобиль уже прогрелся

Есть несколько простых признаков, на которые стоит обратить внимание:

обороты холостого хода стабилизировались;

стрелка температуры охлаждающей жидкости начала подниматься;

печь начала подавать более теплый воздух.

Если из дефлекторов дует холод, антифриз еще не прогрел радиатор печки — в таком случае лучше подождать.

Полностью прогретым двигатель считается, когда температура достигает примерно 80–90 °C — обычно это происходит уже во время движения.

Нужно ли прогревать автомобиль, если вы не планируете ехать

Ежедневный прогрев без поездки не является обязательным. Однако в сильные морозы короткий запуск может помочь поддержать заряд аккумулятора.

В то же время слишком частые прогревы "на месте" нежелательны — двигатель лучше всего прогревается именно во время спокойной езды.

Поэтому прогрев автомобиля зимой — это не ритуал и не пережиток прошлого, а простая профилактика, которая продлевает ресурс двигателя и делает поездки более безопасными. Несколько минут перед стартом могут сэкономить владельцу значительно больше времени и денег в будущем.

