Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обострения

Сибига также заявил о глубоком внутреннем кризисе в Иране.

https://glavred.info/politics/operaciya-izrailya-protiv-irana-ukraina-sdelala-zayavlenie-na-fone-obostreniya-10744835.html Ссылка скопирована

Позиция Украины относительно ударов по Ирану / коллаж: Главред, фото: t.me/Ukraine_MFA, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Сибиги:

Украина на стороне иранского народа

Позиция Киева четкая и последовательная

Тегеран имел все возможности избежать силового сценария

Украина поддерживает иранский народ на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на пресс-конференции.

По его словам, позиция Киева четкая и последовательная: режим в Тегеране терроризирует не только собственный народ, но и весь регион.

видео дня

Он подчеркнул, что иранские власти финансируют терроризм и боевиков, которые несут нестабильность в другие страны.

"Мы всегда на стороне иранского народа. Именно народа. Многолетние системные нарушения прав человека, жестокие репрессии и казни свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе этого государства", - заявил глава МИД.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Сибига также добавил, что Тегеран имел все возможности избежать силового сценария, поскольку ему неоднократно предоставлялись шансы для дипломатического решения конфликтов.

Сибига озвучил позицию Украины - видео:

Удар Израиля по Ирану - что известно

Как сообщал Главред, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал новую атаку средством "для устранения угроз".

Позже американский президент Дональд Трамп сказал, что США начали военную операцию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. По его словам, иранский режим несет "неизбежные угрозы", а руководство страны является "жестокой группой людей", чья деятельность несет прямую опасность для США, а именно войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.

Читайте также:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред