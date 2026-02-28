Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обострения

Главное из заявления Сибиги:
- Украина на стороне иранского народа
- Позиция Киева четкая и последовательная
- Тегеран имел все возможности избежать силового сценария
Украина поддерживает иранский народ на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на пресс-конференции.
По его словам, позиция Киева четкая и последовательная: режим в Тегеране терроризирует не только собственный народ, но и весь регион.
Он подчеркнул, что иранские власти финансируют терроризм и боевиков, которые несут нестабильность в другие страны.
"Мы всегда на стороне иранского народа. Именно народа. Многолетние системные нарушения прав человека, жестокие репрессии и казни свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе этого государства", - заявил глава МИД.
Сибига также добавил, что Тегеран имел все возможности избежать силового сценария, поскольку ему неоднократно предоставлялись шансы для дипломатического решения конфликтов.
Сибига озвучил позицию Украины - видео:
Удар Израиля по Ирану - что известно
Как сообщал Главред, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал новую атаку средством "для устранения угроз".
Позже американский президент Дональд Трамп сказал, что США начали военную операцию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. По его словам, иранский режим несет "неизбежные угрозы", а руководство страны является "жестокой группой людей", чья деятельность несет прямую опасность для США, а именно войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
