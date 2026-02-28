Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Девушка показала, как кот повел себя "по-человечески": сделал невозможное

Константин Пономарев
28 февраля 2026, 12:03
Неожиданная стойка рыжего кота заставила хозяев смеяться до слез. Питомец уверенно стоял на задних лапах и не спешил возвращаться в обычную позу.
Кот удивил хозяев необычной позой
Кот удивил хозяев необычной позой / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@__jessicuhhh

Вы узнаете:

  • Почему кот внезапно встал "как человек"
  • На что домашнее животное обратило внимание

Обычный вечер в доме любителей кошек превратился в настоящий взрыв эмоций, когда один из питомцев вдруг повел себя так, будто решил пересмотреть законы природы. Хозяйка едва успела включить камеру, чтобы запечатлеть момент.

Уже через несколько дней видео стало популярным в TikTok и собрало больше 20 миллионов просмотров. 31-летняя Джесс Сингл живет с тремя кошками по кличкам Чеддером, Смоки и Уиллоу.

видео дня

Кот, который "решил стать человеком"

На кадрах видно, как рыжий кот Чеддер уверенно поднимается на задние лапы, выпрямляет спину и замирает в почти человеческой позе. Передние лапы он держит вдоль тела, а голову поворачивает так сосредоточенно, будто наблюдает за чем-то чрезвычайно важным. В какой-то момент кот даже становится еще выше, слегка подпрыгивая, но при этом не теряя равновесия.

Кот стоит на задних лапах
Кот стоит на задних лапах / Фото: tiktok.com/@__jessicuhhh

За кадром слышно, как хозяйка в растерянности повторяет: "Что происходит? Что происходит?!", а ее муж восхищенно восклицает: "Ух ты!". Смех быстро перерастает в настоящую истерику, ведь настолько необычно выглядел питомец.

"Мой кот эволюционирует", - шутливо подписала Джесс ролик.

Реакция соцсетей

Пользователи не смогли пройти мимо. За короткое время видео собрало более 20 миллионов просмотров и миллионы лайков. Комментаторы тут же начали фантазировать и создавать собственные версии происходящего.

"Он готовится к работе, где его портфель?" - написал один из зрителей, добавив отредактированное изображение с галстуком и рубашкой.

Другие нарядили кота в сапоги и вручили ему игрушечный меч, намекая на сказочного героя.

Были и более загадочные комментарии.

"Забудьте про позу. На что он так внимательно смотрел?" - спросил один из пользователей.

Некоторые предположили, что Чеддер увидел насекомое, тень или отражение, которое и заставило его так сосредоточиться.

Смотрите в видео о том, как необычно ведет себя кот:

Ранее Главред писал о том, что что девушка назвала кошку в честь волка. Домашнее животное удивило окружающих необычной особенностью. Вместо привычного мяуканья оно издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Также сообщалось о том, что кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила". Обычная попытка вернуть питомца в дом неожиданно обернулась забавной сценой, которая покорила пользователей сети.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть кошки домашние животные TikTok интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обострения

Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обострения

13:07Политика
Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - эксперт

Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - эксперт

12:42Война
Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Китайский гороскоп на сегодня 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Китайский гороскоп на сегодня 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Последние новости

13:13

"И свадьба, и ребенок": Денисенко открыла тайну личной жизни с Савранским

13:13

Стюардесса поделилась важным советом для туристов: нужна бутылка водыВидео

13:08

Оккупанты приближаются: эксперт предупредил об угрозе для многотысячного города

13:07

Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обостренияВидео

12:42

Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - экспертВидео

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
12:14

Риск обесценивания доллара: украинцам сказали, как изменится курс валют

12:13

Цена подскочила выше 50 гривен: в Украине внезапно подорожал базовый продукт

12:03

Девушка показала, как кот повел себя "по-человечески": сделал невозможноеВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

Реклама
11:48

Собака всё поняла раньше врача: могут ли питомцы распознать беременность хозяйкиВидео

11:36

Низкая посадка и baggy: какие джинсы выбирать в 2026 году

11:18

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:07

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

10:40

Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутоновВидео

10:27

В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

10:25

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

10:16

"Потом еле откачали": путинист Киркоров опозорился на сцене

09:44

Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

09:27

Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известноВидео

09:19

Одна чайная ложка — и цветение круглый год: натуральное удобрение своими рукамиВидео

Реклама
09:00

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуВидео

08:56

Проведут ли выборы в Украине в ближайшие месяцы – ответ Зеленского

08:30

Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

07:45

Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

07:43

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

06:34

В ЕС постепенно отменяют защиту украинцев: Павел Кравчук объяснил, чего ожидатьмнение

06:17

Гороскоп Таро на март 2026: Ракам - деньги, Львам - риск, Девам - весельеВидео

05:57

Мороз внезапно отступает из Полтавщины: когда температура поднимется до 5°C

05:41

Огурцы растут как на дрожжах: метод с скорлупой, ромашкой и молоком

04:41

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

04:13

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

03:57

Украинская казацкая кухня: забытые блюда XVII века, которые стоит попробовать

03:00

Любовь найдет именно их: в жизни четырех знаков зодиака стартует новая глава

01:24

Весеннее тепло врывается на Львовщину: когда область разогреет до +13

00:45

Где можно будет увидеть парад планет 28 февраля 2026: лучшее время

00:33

Разметают с полок: в Украине стремительно дорожает главный овощ

00:16

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

27 февраля, пятница
23:27

"Я говорю 100%": депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений

23:15

"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

Реклама
22:33

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

22:22

Как объехать все ямы на дороге и не повредить авто: названы лучшие способыВидео

22:21

Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причинумнение

21:35

На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капустыВидео

21:32

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:27

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии КиевскойВидео

21:27

Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюансВидео

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять