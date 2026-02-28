Девушка показала, как кот повел себя "по-человечески": сделал невозможное

Неожиданная стойка рыжего кота заставила хозяев смеяться до слез. Питомец уверенно стоял на задних лапах и не спешил возвращаться в обычную позу.

Кот удивил хозяев необычной позой / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@__jessicuhhh

Почему кот внезапно встал "как человек"

На что домашнее животное обратило внимание

Обычный вечер в доме любителей кошек превратился в настоящий взрыв эмоций, когда один из питомцев вдруг повел себя так, будто решил пересмотреть законы природы. Хозяйка едва успела включить камеру, чтобы запечатлеть момент.

Уже через несколько дней видео стало популярным в TikTok и собрало больше 20 миллионов просмотров. 31-летняя Джесс Сингл живет с тремя кошками по кличкам Чеддером, Смоки и Уиллоу.

Кот, который "решил стать человеком"

На кадрах видно, как рыжий кот Чеддер уверенно поднимается на задние лапы, выпрямляет спину и замирает в почти человеческой позе. Передние лапы он держит вдоль тела, а голову поворачивает так сосредоточенно, будто наблюдает за чем-то чрезвычайно важным. В какой-то момент кот даже становится еще выше, слегка подпрыгивая, но при этом не теряя равновесия.

Кот стоит на задних лапах / Фото: tiktok.com/@__jessicuhhh

За кадром слышно, как хозяйка в растерянности повторяет: "Что происходит? Что происходит?!", а ее муж восхищенно восклицает: "Ух ты!". Смех быстро перерастает в настоящую истерику, ведь настолько необычно выглядел питомец.

"Мой кот эволюционирует", - шутливо подписала Джесс ролик.

Реакция соцсетей

Пользователи не смогли пройти мимо. За короткое время видео собрало более 20 миллионов просмотров и миллионы лайков. Комментаторы тут же начали фантазировать и создавать собственные версии происходящего.

"Он готовится к работе, где его портфель?" - написал один из зрителей, добавив отредактированное изображение с галстуком и рубашкой.

Другие нарядили кота в сапоги и вручили ему игрушечный меч, намекая на сказочного героя.

Были и более загадочные комментарии.

"Забудьте про позу. На что он так внимательно смотрел?" - спросил один из пользователей.

Некоторые предположили, что Чеддер увидел насекомое, тень или отражение, которое и заставило его так сосредоточиться.

Смотрите в видео о том, как необычно ведет себя кот:

Ранее Главред писал о том, что что девушка назвала кошку в честь волка. Домашнее животное удивило окружающих необычной особенностью. Вместо привычного мяуканья оно издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Также сообщалось о том, что кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила". Обычная попытка вернуть питомца в дом неожиданно обернулась забавной сценой, которая покорила пользователей сети.

