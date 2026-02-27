Укр
Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюанс

Юрий Берендий
27 февраля 2026, 21:27
В 1970–80-х годах связанные с ОУН деятели в эмиграции прибегли к необычной информационной тактике, рассказал историк Александр Алферов.
ОУН в эмиграции - для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как передавали запрещенные книги в СССР
  • Как велась борьба ОУН за рубежом
  • Какова история украинского подполья

В 1970–80-х годах украинские националисты, связанные с Организацией украинских националистов, в Лондоне тайно печатали коммунистические книги. На первый взгляд — полный абсурд. Но, как объясняет украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube, за этим стояла хитрая и продуманная стратегия борьбы с советской системой.

Главред выяснил, как действовала ОУН после Второй мировой войны.

Коммунистическая обложка как прикрытие

По словам Алферова, в эмиграции сознательно издавали книги, которые внешне выглядели как вполне легальная советская литература. Речь шла о материалах съездов КПУ, отчетах Центрального комитета, речах партийных деятелей, в частности Владимира Щербицкого. На обложках — советская символика, ордена Ленина, киевские издательства и даже указана официальная цена.

Историк объясняет, что такие книги специально оформляли так, чтобы во время проверок на границе или обысков у людей не возникало никаких подозрений. Достаточно было пролистать первые и последние страницы — и создавалось впечатление, что это обычная партийная пропаганда.

Что на самом деле скрывали внутри

Ключевое было не снаружи, а внутри. Алферов отмечает, что настоящее содержание начиналось после нескольких "правильных" страниц.

"Это делалось для того, чтобы при проверке этой книги — передних и задних страниц — вы не могли увидеть того, что в ней внутри", — указывает историк.

Смотрите видео о том, для чего "бандеровцы" издавали коммунистическую литературу:

Далее, по его словам, читатель неожиданно натыкался на совсем другие тексты.

"Оригинальное сообщение о пятом большом собрании ОУН, слово Ярослава Стецко (тогдашнего главы ОУН), обращение к собранию. Авторы, которые пишут о международном положении, об украинцах за рубежом и о том, кто такие (россияне, — ред.)", — рассказывает он.

Фактически под обложкой советской книги скрывался запрещенный для СССР самивдав.

Как эти книги попадали в Украину

Историк отмечает, что такая литература массово передавалась в Украину через людей, которые въезжали в Советский Союз. На таможне книги выглядели безобидно, поэтому часто не вызывали подозрений у пограничников или сотрудников КГБ.

"И для того, чтобы на таможнях, при допросах, обысках все думали, что это не что иное, как какие-то материалы съездов, и на первых страницах фиксировали всю эту пропаганду", - отмечает он.

Именно так, по словам Алферова, в советскую Украину попадала информация о деятельности украинской эмиграции, продолжении освободительной борьбы и альтернативном взгляде на историю и современность.

Зачем это было нужно

Главная цель, как объясняет историк, — донести слово об Украине и украинцах в среде, где любые проявления национальной мысли жестко преследовались.

"Именно такими книгами через СССР доносили слово об Украине и украинцах", — резюмирует он.

Это была форма интеллектуального сопротивления: без оружия, но с текстами, которые подрывали монополию советской пропаганды изнутри.

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Не падают во сне: почему кони спят стоя

