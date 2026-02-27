Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюанс

О чем идет речь в материале:
- Как передавали запрещенные книги в СССР
- Как велась борьба ОУН за рубежом
- Какова история украинского подполья
В 1970–80-х годах украинские националисты, связанные с Организацией украинских националистов, в Лондоне тайно печатали коммунистические книги. На первый взгляд — полный абсурд. Но, как объясняет украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube, за этим стояла хитрая и продуманная стратегия борьбы с советской системой.
Главред выяснил, как действовала ОУН после Второй мировой войны.
Коммунистическая обложка как прикрытие
По словам Алферова, в эмиграции сознательно издавали книги, которые внешне выглядели как вполне легальная советская литература. Речь шла о материалах съездов КПУ, отчетах Центрального комитета, речах партийных деятелей, в частности Владимира Щербицкого. На обложках — советская символика, ордена Ленина, киевские издательства и даже указана официальная цена.
Историк объясняет, что такие книги специально оформляли так, чтобы во время проверок на границе или обысков у людей не возникало никаких подозрений. Достаточно было пролистать первые и последние страницы — и создавалось впечатление, что это обычная партийная пропаганда.
Что на самом деле скрывали внутри
Ключевое было не снаружи, а внутри. Алферов отмечает, что настоящее содержание начиналось после нескольких "правильных" страниц.
"Это делалось для того, чтобы при проверке этой книги — передних и задних страниц — вы не могли увидеть того, что в ней внутри", — указывает историк.
Смотрите видео о том, для чего "бандеровцы" издавали коммунистическую литературу:
Далее, по его словам, читатель неожиданно натыкался на совсем другие тексты.
"Оригинальное сообщение о пятом большом собрании ОУН, слово Ярослава Стецко (тогдашнего главы ОУН), обращение к собранию. Авторы, которые пишут о международном положении, об украинцах за рубежом и о том, кто такие (россияне, — ред.)", — рассказывает он.
Фактически под обложкой советской книги скрывался запрещенный для СССР самивдав.
Как эти книги попадали в Украину
Историк отмечает, что такая литература массово передавалась в Украину через людей, которые въезжали в Советский Союз. На таможне книги выглядели безобидно, поэтому часто не вызывали подозрений у пограничников или сотрудников КГБ.
"И для того, чтобы на таможнях, при допросах, обысках все думали, что это не что иное, как какие-то материалы съездов, и на первых страницах фиксировали всю эту пропаганду", - отмечает он.
Именно так, по словам Алферова, в советскую Украину попадала информация о деятельности украинской эмиграции, продолжении освободительной борьбы и альтернативном взгляде на историю и современность.
Зачем это было нужно
Главная цель, как объясняет историк, — донести слово об Украине и украинцах в среде, где любые проявления национальной мысли жестко преследовались.
"Именно такими книгами через СССР доносили слово об Украине и украинцах", — резюмирует он.
Это была форма интеллектуального сопротивления: без оружия, но с текстами, которые подрывали монополию советской пропаганды изнутри.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
