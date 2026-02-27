Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

Кратко:
- Поединок состоится в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет)
- 36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик проведет бой с легендарным кикбоксером Рико Верховеном. Об этом сообщает Ring Magazine.
Поединок между украинским боксером и нидерландским кикбоксёром состоится в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет).
На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет Усик.
36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014 года, он также провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.
Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды - в хевивейте.
В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
Как ранее сообщал Главред, непобедимый украинский боксер Александр Усик планирует провести еще несколько поединков перед завершением профессиональной карьеры. Об этом чемпион мира сообщил в комментарии изданию The Ring.
17 января Александру Усику исполнилось 39 лет. В боксерском сообществе периодически появляются разговоры о том, что чемпион уже достиг возрастного порога и должен задуматься о завершении карьеры.
Ранее Усик обратился в WBC за разрешением добровольно провести защиту титула. В качестве соперника украинский чемпион рассматривал Деонтея Уайлдера.
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
