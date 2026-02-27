Укр
Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

Виталий Кирсанов
27 февраля 2026, 21:32
На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет Усик.
Усик будет биться с легендарным кикбоксером
Усик будет биться с легендарным кикбоксером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ringmagazine

Кратко:

  • Поединок состоится в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет)
  • 36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик проведет бой с легендарным кикбоксером Рико Верховеном. Об этом сообщает Ring Magazine.

Поединок между украинским боксером и нидерландским кикбоксёром состоится в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет).

видео дня

На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет Усик.

36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014 года, он также провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.

Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды - в хевивейте.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

Спорт - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, непобедимый украинский боксер Александр Усик планирует провести еще несколько поединков перед завершением профессиональной карьеры. Об этом чемпион мира сообщил в комментарии изданию The Ring.

17 января Александру Усику исполнилось 39 лет. В боксерском сообществе периодически появляются разговоры о том, что чемпион уже достиг возрастного порога и должен задуматься о завершении карьеры.

Ранее Усик обратился в WBC за разрешением добровольно провести защиту титула. В качестве соперника украинский чемпион рассматривал Деонтея Уайлдера.

Читайте также:

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Усик Египет новости спорта новости бокса
