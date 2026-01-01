"Это финишная прямая": Усик назвал точное количество боев до конца карьеры

Украинский боксер подтвердил желание встретиться на ринге с американским соперником.

Усик стремится сохранить титул и провести заключительные бои в супертяжелом весе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Кратко:

Усик планирует еще 2-3 боя перед завершением карьеры

Действующий объединенный чемпион мира в супертяжелом весе

Переговоры относительно боя с американцем Деонтеем Уайлдером продолжаются

Непобедимый украинский боксер Александр Усик планирует провести еще несколько поединков перед завершением профессиональной карьеры. Об этом чемпион мира сообщил в комментарии изданию The Ring.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры относительно возможного чемпионского боя с американским боксером Деонтеем Уайлдером.

"Я хочу этот бой. Думаю, Деонтей тоже. До конца карьеры - еще два-три поединка", - отметил Усик.

Действующий объединенный чемпион мира в супертяжелом весе добавил, что его выступления на ринге будут ограниченными, и до ухода на пенсию он планирует провести еще два или три боя.

Возможная дата следующего боя

Как писал Главред, следующий поединок Усика может состояться летом 2026 года. Об этом боксер рассказал во время саммита World Sports Summit в Дубае.

"Моя команда сейчас работает над этим. Мы хотим устроить бой в следующем году, возможно, летом. Думаю, в следующем году у меня будет бой", - сказал Усик.

Александр Усик / инфографика: Главред

Об источнике: The Ring The Ring (или Ring Magazine) - американский ежемесячный журнал, посвященный профессиональному боксу. Издание считается одним из старейших и самых авторитетных в мире бокса. Журнал ведет официальные рейтинги спортсменов и присваивает звания чемпиона мира в различных весовых категориях. Издание было основано в 1922 году в Нью-Йорке журналистом Натом Флейшером, который возглавлял его в течение полувека - до своей смерти в 1972 году. Первый номер "The Ring" вышел 22 февраля 1922 года. Сначала журнал освещал как бокс, так и борьбу, однако впоследствии сосредоточился исключительно на боксе. Википедия

