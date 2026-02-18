Как выглядели Золотые ворота до реконструкции: в сети показали редкие кадры

Вы узнаете:
- Как выглядели Золотые ворота до реконструкции
- Кто построил Золотые ворота в Киеве
- Когда построены Золотые ворота
Золотые ворота — одна из самых известных достопримечательностей Киева, символ города и уникальное сооружение времен Киевской Руси. Сегодня мы привыкли видеть их в виде массивного здания, появившегося после реконструкции 1982 года. Однако архивные фотографии конца 1970-х показывают совсем другой вид этого памятника, пишет Oboz.ua.
Как выглядели Золотые ворота до реконструкции
В сообществе "Жажда: в Киеве интересно" опубликовали фото, сделанное примерно в 1978 году. На нем видно, что остатки аутентичных Золотых ворот были покрыты густой зеленью, а верхние части конструкции защищены металлическими листами. Это делали для того, чтобы уберечь сооружение от дальнейшего разрушения под воздействием дождя и снега. Именно в таком состоянии памятник находился перед масштабными работами, которые начались накануне празднования 1500-летия Киева.
Что известно о Золотых воротах
Золотые ворота построили между 1019 и 1026 годами при князе Ярославе Мудром. Они были главным въездом в столицу Киевской Руси и выполняли оборонную функцию. Свое название сооружение получило по аналогии с Золотыми воротами Константинополя. В 1240 году во время осады Киева войсками хана Батыя ворота подверглись значительным разрушениям, после чего веками приходили в упадок. К ХХ веку сохранились только фрагменты древнего сооружения.
В 1982 году, к юбилею Киева, было принято решение о реконструкции. Важно, что точных чертежей или изображений аутентичных Золотых ворот не осталось, поэтому восстановление имело условный характер. Архитекторы создали современную интерпретацию древнего сооружения, которая и стала тем образом, который мы видим сегодня.
