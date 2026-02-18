Как кошки находят дорогу домой и могут ли они заблудиться: объяснение для хозяев

В 1954 году провели эксперимент, в котором кошек поместили в огромный лабиринт, чтобы проверить, смогут ли они выйти из него и вернуться домой.

Как кошки ориентируются на местности / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

Кошки обладают инстинктом возвращения домой и ориентируются по магнитному полю Земли

Эксперимент 1954 года показал, что магниты нарушают их навигацию

После переезда кот может не воспринимать новое жилье как "свое" и искать старый адрес

Большинство владельцев кошек хотя бы раз переживали момент, когда любимец исчезает из поля зрения, а в голове возникает один вопрос: способен ли он сам вернуться домой. Специалисты PetMD объясняют, что такая способность у кошек действительно существует — и она значительно сложнее, чем просто хорошая память на запахи.

Магнитное чутье: что известно науке

Исследователи предполагают, что кошки обладают так называемым "инстинктом возвращения домой" — набором навигационных механизмов, которые помогают животному ориентироваться на большие расстояния. Одно из самых распространенных объяснений: способность чувствовать геомагнитные поля Земли и использовать их как природный компас.

Эту гипотезу подтвердил эксперимент 1954 года. Животных поместили в большой лабиринт, чтобы проверить, смогут ли они найти выход в направлении собственного дома. Большинство кошек действительно двигались именно к той части лабиринта, которая была ближе всего к их жилищу. Но стоило исследователям прикрепить к ним магниты — и навигационная способность исчезала. Это стало одним из самых убедительных доказательств того, что кошки ориентируются по магнитным сигналам.

А как насчет нового дома

Переезд — отдельная история. Если кот исчезает вскоре после смены жилья, его шансы вернуться именно в новый дом ниже. Причина проста: животное еще не успело "закрепить" новую территорию как свою.

У некоторых кошек адаптация занимает несколько дней, другим нужны недели или даже месяцы. Только после этого они формируют собственную "магнитную карту" местности. И все же существует риск, что животное попытается вернуться в старый дом, особенно если прожило там много лет.

Что это означает для владельцев

Научные данные подтверждают, что кошки обладают уникальными навигационными способностями, но они не безграничны. Переезды, стресс и незнакомая территория могут сбить их внутренний компас. Поэтому специалисты советуют в первые недели после смены жилья быть особенно внимательными к питомцу и не позволять ему гулять без присмотра.

