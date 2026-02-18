Укр
Как кошки находят дорогу домой и могут ли они заблудиться: объяснение для хозяев

Дарья Пшеничник
18 февраля 2026, 15:07
В 1954 году провели эксперимент, в котором кошек поместили в огромный лабиринт, чтобы проверить, смогут ли они выйти из него и вернуться домой.
Как кошки ориентируются на местности / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Кошки обладают инстинктом возвращения домой и ориентируются по магнитному полю Земли
  • Эксперимент 1954 года показал, что магниты нарушают их навигацию
  • После переезда кот может не воспринимать новое жилье как "свое" и искать старый адрес

Большинство владельцев кошек хотя бы раз переживали момент, когда любимец исчезает из поля зрения, а в голове возникает один вопрос: способен ли он сам вернуться домой. Специалисты PetMD объясняют, что такая способность у кошек действительно существует — и она значительно сложнее, чем просто хорошая память на запахи.

Магнитное чутье: что известно науке

Исследователи предполагают, что кошки обладают так называемым "инстинктом возвращения домой" — набором навигационных механизмов, которые помогают животному ориентироваться на большие расстояния. Одно из самых распространенных объяснений: способность чувствовать геомагнитные поля Земли и использовать их как природный компас.

Эту гипотезу подтвердил эксперимент 1954 года. Животных поместили в большой лабиринт, чтобы проверить, смогут ли они найти выход в направлении собственного дома. Большинство кошек действительно двигались именно к той части лабиринта, которая была ближе всего к их жилищу. Но стоило исследователям прикрепить к ним магниты — и навигационная способность исчезала. Это стало одним из самых убедительных доказательств того, что кошки ориентируются по магнитным сигналам.

А как насчет нового дома

Переезд — отдельная история. Если кот исчезает вскоре после смены жилья, его шансы вернуться именно в новый дом ниже. Причина проста: животное еще не успело "закрепить" новую территорию как свою.

У некоторых кошек адаптация занимает несколько дней, другим нужны недели или даже месяцы. Только после этого они формируют собственную "магнитную карту" местности. И все же существует риск, что животное попытается вернуться в старый дом, особенно если прожило там много лет.

Что это означает для владельцев

Научные данные подтверждают, что кошки обладают уникальными навигационными способностями, но они не безграничны. Переезды, стресс и незнакомая территория могут сбить их внутренний компас. Поэтому специалисты советуют в первые недели после смены жилья быть особенно внимательными к питомцу и не позволять ему гулять без присмотра.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: PetMD

PetMD - это известный онлайн-ресурс, посвященный здоровью и уходу за домашними любимцами. Он был основан в 2008 году и с тех пор является одним из ведущих источников ветеринарных советов для владельцев животных.

Основная цель PetMD — предоставлять авторитетную, достоверную и образовательную информацию о здоровье животных. На сайте можно найти обширную библиотеку статей, видео, графиков и учебных иллюстраций, охватывающих различные виды животных: собак, кошек, лошадей, мелких домашних животных, рептилий, рыб и т. д.

PetMD принадлежит компании Chewy, Inc., которая является крупным онлайн-ритейлером зоотоваров. Хотя PetMD поддерживает бизнес-цели Chewy, редакционная коллегия стремится сохранять независимый редакционный голос, ставя на первое место интересы владельцев домашних животных. Все рекомендации по продуктам, включая ссылки, утверждаются ветеринарами на основе их клинического опыта или текущих практических рекомендаций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошки домашние питомцы домашние животные коты
