Можно ли давать молоко котам: ответ удивит многих владельцев

Миска молока и кот - образ, который мы часто видим в фильмах или мультиках. О том, действительно ли молоко полезно для котов рассказали зооэксперты из проекта AnimalWised.
Можно ли котятам молоко для котят
"Новорожденные котята в идеале должны питаться материнским молоком. Если, к сожалению, вы ухаживаете за котенком, который остался сиротой, мы не рекомендуем давать ему коровье молоко", - объясняют эксперты.
Причина в том, что состав коровьего молока отличается от кошачьего, ведь оно не содержит всех необходимых питательных веществ. В таком случае специалисты советуют обратиться к ветеринару и использовать коммерческие смеси для котят, которые полностью адаптированы к их потребностям.
Если же котенок уже отлучен от матери, можно дать небольшое количество молока, чтобы проверить реакцию.
"Если котенок не имеет проблем со здоровьем или пищеварением, вы можете давать ему молоко в умеренных количествах. Однако помните, что это лишь дополнение к его рациону и не может считаться основным ингредиентом", - отмечают в AnimalWised.
Могут ли взрослые коты пить молоко
По словам зоологов, после отлучения от груди большинство кошек перестают вырабатывать достаточно фермента лактазы, который расщепляет лактозу.
"У многих кошек может развиться непереносимость лактозы", - отмечают они.
Основные симптомы непереносимости молока у кошек:
- тошнота и рвота,
- диарея,
- газы,
- вздутие живота.
В таком случае давать молоко опасно. Если же кот сохранил способность переваривать лактозу, молоко можно давать только как лакомство, а не как основной продукт.
"Чрезмерное количество молока в рационе кота может привести к слишком высокому содержанию кальция... например, к развитию камней в почках", - предостерегают эксперты.
Какое молоко лучше дать коту
Специалисты советуют пробовать разные варианты, но всегда осторожно:
- обезжиренное или полуобезжиренное молоко переносится легче,
- безлактозное молоко может быть альтернативой для животных с чувствительным пищеварением.
Также допустимы некоторые молочные продукты.
"Йогурт, в частности, является очень полезным продуктом для кошек. Это связано с высоким содержанием пробиотиков", - объясняют в AnimalWised.
Главное, чтобы он был натуральным и без сахара.
Можно ли давать коту миндальное молоко
"Хотя миндаль не является ядовитым для кошек, мы не рекомендуем давать вашему коту миндальное молоко", - отмечают эксперты. Оно может вызвать расстройства пищеварения.
Можно ли давать котам соевое молоко
Относительно соевого молока специалисты предупреждают, что чрезмерное употребление соевого молока может вызвать проблемы со щитовидной железой и печенью у кошек. Кроме того, большинство растительных напитков содержат сахар и консерванты, которые вредны для животных.
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
