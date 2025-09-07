Можно ли давать молоко котам: ответ удивит многих владельцев

Многие люди до сих пор считают молоко любимым напитком котов, но зоологи оно может быть причиной серьезных проблем со здоровьем, указывают эксперты.

Миска молока и кот - образ, который мы часто видим в фильмах или мультиках. О том, действительно ли молоко полезно для котов рассказали зооэксперты из проекта AnimalWised.

Можно ли котятам молоко для котят

"Новорожденные котята в идеале должны питаться материнским молоком. Если, к сожалению, вы ухаживаете за котенком, который остался сиротой, мы не рекомендуем давать ему коровье молоко", - объясняют эксперты.

Причина в том, что состав коровьего молока отличается от кошачьего, ведь оно не содержит всех необходимых питательных веществ. В таком случае специалисты советуют обратиться к ветеринару и использовать коммерческие смеси для котят, которые полностью адаптированы к их потребностям.

Если же котенок уже отлучен от матери, можно дать небольшое количество молока, чтобы проверить реакцию.

"Если котенок не имеет проблем со здоровьем или пищеварением, вы можете давать ему молоко в умеренных количествах. Однако помните, что это лишь дополнение к его рациону и не может считаться основным ингредиентом", - отмечают в AnimalWised.

Могут ли взрослые коты пить молоко

По словам зоологов, после отлучения от груди большинство кошек перестают вырабатывать достаточно фермента лактазы, который расщепляет лактозу.

"У многих кошек может развиться непереносимость лактозы", - отмечают они.

Основные симптомы непереносимости молока у кошек:

тошнота и рвота,

диарея,

газы,

вздутие живота.

В таком случае давать молоко опасно. Если же кот сохранил способность переваривать лактозу, молоко можно давать только как лакомство, а не как основной продукт.

"Чрезмерное количество молока в рационе кота может привести к слишком высокому содержанию кальция... например, к развитию камней в почках", - предостерегают эксперты.

Какое молоко лучше дать коту

Специалисты советуют пробовать разные варианты, но всегда осторожно:

обезжиренное или полуобезжиренное молоко переносится легче,

безлактозное молоко может быть альтернативой для животных с чувствительным пищеварением.

Также допустимы некоторые молочные продукты.

"Йогурт, в частности, является очень полезным продуктом для кошек. Это связано с высоким содержанием пробиотиков", - объясняют в AnimalWised.

Главное, чтобы он был натуральным и без сахара.

Можно ли давать коту миндальное молоко

"Хотя миндаль не является ядовитым для кошек, мы не рекомендуем давать вашему коту миндальное молоко", - отмечают эксперты. Оно может вызвать расстройства пищеварения.

Можно ли давать котам соевое молоко

Относительно соевого молока специалисты предупреждают, что чрезмерное употребление соевого молока может вызвать проблемы со щитовидной железой и печенью у кошек. Кроме того, большинство растительных напитков содержат сахар и консерванты, которые вредны для животных.

