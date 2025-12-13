Бьет дальше Москвы: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство

Россия знала о разработке ракеты и неоднократно пыталась сорвать её производство.

Украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Когда и как использовали ЗРК

Характеристики ракеты Сапсан

Украина официально перешла к серийному производству собственного оперативно-тактического ракетного комплекса 1КР1 "Сапсан", дальность которого достигает до 500 километров. Эта ракета уже применяется по российским целям и вызывает настоящую панику в российских медиа.

Президент Владимир Зеленский недавно подтвердил боевое применение украинской баллистической ракеты. Российские СМИ поспешили заявить, что под потенциальной угрозой удара оказались такие города, как Москва, Тула, Владимир, Витебск, Минск и другие — передаёт "Милитарный".

Производство "Сапсана" уже серийное

О том, как Украина вышла на серийное изготовление собственной ракеты, рассказал бывший руководитель государственных закупок Минобороны Александр Лиев.

Именно он в августе 2022 года подписал первый контракт с "КБ Южное" на закупку нового комплекса, который тогда впервые получил официальное название — 1КР1 "Сапсан".

По словам Лиева:

2023 год — состоялись первые испытания ракеты.

— состоялись первые испытания ракеты. 2024 год — "Сапсан" впервые применили по российским целям.

— "Сапсан" впервые применили по российским целям. 2025 год — ракета начала использоваться системно, а её производство стало серийным.

В мае 2025 года Зеленский сообщил, что "Сапсан" уничтожил российский командный пункт почти в 300 километрах от точки запуска. В декабре президент впервые публично подтвердил регулярное применение комплекса.

Характеристики ракет "Сапсан"

На начало 2022 года Украина разрабатывала две версии ракет для нового ОТРК:

версия диаметром 900 мм — дальность до 500 км , предназначена для ВСУ;

— дальность до , предназначена для ВСУ; версия диаметром 600 мм — дальность до 280 км, рассчитана на экспорт.

Каждая ракета несла боевую часть массой около 500 килограммов.

Для повышения точности создавались четыре типа головок самонаведения:

электрооптическая,

инфракрасная,

радиолокационная,

комбинированная (ЭО + РЛС).

Почему россияне боятся "Сапсана"

Россия знала о разработке ракеты и неоднократно пыталась сорвать её производство: сообщала о "ударах" по предприятиям, а в августе 2025 года ФСБ даже заявила о "полном провале" украинских планов по выпуску ОТРК.

Однако уже сегодня ясно: эти заявления не соответствовали действительности — Украина не только завершила разработку, но и поставила ракету на массовый поток.

Публикация российской картографии с радиусом поражения "Сапсана", охватывающей часть Центральной России и Беларусь, демонстрирует одно: новое украинское оружие действительно меняет стратегический баланс.

"Сапсан" стал самым дальнобойным отечественным ракетным комплексом и одним из ключевых элементов украинского ракетного щита.

Сапсан, Гром-2, Гром / Инфографика Главред

