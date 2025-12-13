Укр
Бьет дальше Москвы: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство

Сергей Кущ
13 декабря 2025, 00:07
Россия знала о разработке ракеты и неоднократно пыталась сорвать её производство.
Украинскую ракету
Вы узнаете:

  • Когда и как использовали ЗРК
  • Характеристики ракеты Сапсан

Украина официально перешла к серийному производству собственного оперативно-тактического ракетного комплекса 1КР1 "Сапсан", дальность которого достигает до 500 километров. Эта ракета уже применяется по российским целям и вызывает настоящую панику в российских медиа.

Президент Владимир Зеленский недавно подтвердил боевое применение украинской баллистической ракеты. Российские СМИ поспешили заявить, что под потенциальной угрозой удара оказались такие города, как Москва, Тула, Владимир, Витебск, Минск и другие — передаёт "Милитарный".

Производство "Сапсана" уже серийное

О том, как Украина вышла на серийное изготовление собственной ракеты, рассказал бывший руководитель государственных закупок Минобороны Александр Лиев.

Именно он в августе 2022 года подписал первый контракт с "КБ Южное" на закупку нового комплекса, который тогда впервые получил официальное название — 1КР1 "Сапсан".

По словам Лиева:

  • 2023 год — состоялись первые испытания ракеты.
  • 2024 год — "Сапсан" впервые применили по российским целям.
  • 2025 год — ракета начала использоваться системно, а её производство стало серийным.

В мае 2025 года Зеленский сообщил, что "Сапсан" уничтожил российский командный пункт почти в 300 километрах от точки запуска. В декабре президент впервые публично подтвердил регулярное применение комплекса.

Характеристики ракет "Сапсан"

На начало 2022 года Украина разрабатывала две версии ракет для нового ОТРК:

  • версия диаметром 900 мм — дальность до 500 км, предназначена для ВСУ;
  • версия диаметром 600 мм — дальность до 280 км, рассчитана на экспорт.

Каждая ракета несла боевую часть массой около 500 килограммов.

Для повышения точности создавались четыре типа головок самонаведения:

  • электрооптическая,
  • инфракрасная,
  • радиолокационная,
  • комбинированная (ЭО + РЛС).

Почему россияне боятся "Сапсана"

Россия знала о разработке ракеты и неоднократно пыталась сорвать её производство: сообщала о "ударах" по предприятиям, а в августе 2025 года ФСБ даже заявила о "полном провале" украинских планов по выпуску ОТРК.

Однако уже сегодня ясно: эти заявления не соответствовали действительности — Украина не только завершила разработку, но и поставила ракету на массовый поток.

Публикация российской картографии с радиусом поражения "Сапсана", охватывающей часть Центральной России и Беларусь, демонстрирует одно: новое украинское оружие действительно меняет стратегический баланс.

"Сапсан" стал самым дальнобойным отечественным ракетным комплексом и одним из ключевых элементов украинского ракетного щита.

Сапсан, Гром-2, Гром
Сапсан, Гром-2, Гром / Инфографика Главред

Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный рассказал об эффективности украинских управляемых авиабомб (УАБ ) в борьбе с российской армией. Он подчеркнул, что пятисоткилограммовый КАБ способен легко уничтожать здания.

Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.

Об источнике: Милитарный

Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия.

Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году.

31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

