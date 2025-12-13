Бьет дальше Москвы: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство

Вы узнаете:
- Когда и как использовали ЗРК
- Характеристики ракеты Сапсан
Украина официально перешла к серийному производству собственного оперативно-тактического ракетного комплекса 1КР1 "Сапсан", дальность которого достигает до 500 километров. Эта ракета уже применяется по российским целям и вызывает настоящую панику в российских медиа.
Президент Владимир Зеленский недавно подтвердил боевое применение украинской баллистической ракеты. Российские СМИ поспешили заявить, что под потенциальной угрозой удара оказались такие города, как Москва, Тула, Владимир, Витебск, Минск и другие — передаёт "Милитарный".
Производство "Сапсана" уже серийное
О том, как Украина вышла на серийное изготовление собственной ракеты, рассказал бывший руководитель государственных закупок Минобороны Александр Лиев.
Именно он в августе 2022 года подписал первый контракт с "КБ Южное" на закупку нового комплекса, который тогда впервые получил официальное название — 1КР1 "Сапсан".
По словам Лиева:
- 2023 год — состоялись первые испытания ракеты.
- 2024 год — "Сапсан" впервые применили по российским целям.
- 2025 год — ракета начала использоваться системно, а её производство стало серийным.
В мае 2025 года Зеленский сообщил, что "Сапсан" уничтожил российский командный пункт почти в 300 километрах от точки запуска. В декабре президент впервые публично подтвердил регулярное применение комплекса.
Характеристики ракет "Сапсан"
На начало 2022 года Украина разрабатывала две версии ракет для нового ОТРК:
- версия диаметром 900 мм — дальность до 500 км, предназначена для ВСУ;
- версия диаметром 600 мм — дальность до 280 км, рассчитана на экспорт.
Каждая ракета несла боевую часть массой около 500 килограммов.
Для повышения точности создавались четыре типа головок самонаведения:
- электрооптическая,
- инфракрасная,
- радиолокационная,
- комбинированная (ЭО + РЛС).
Почему россияне боятся "Сапсана"
Россия знала о разработке ракеты и неоднократно пыталась сорвать её производство: сообщала о "ударах" по предприятиям, а в августе 2025 года ФСБ даже заявила о "полном провале" украинских планов по выпуску ОТРК.
Однако уже сегодня ясно: эти заявления не соответствовали действительности — Украина не только завершила разработку, но и поставила ракету на массовый поток.
Публикация российской картографии с радиусом поражения "Сапсана", охватывающей часть Центральной России и Беларусь, демонстрирует одно: новое украинское оружие действительно меняет стратегический баланс.
"Сапсан" стал самым дальнобойным отечественным ракетным комплексом и одним из ключевых элементов украинского ракетного щита.
