"Сапсан" уже на подходе: Шмыгаль намекнул, когда заработают баллистические ракеты

Министр обороны подтверждает приближение к использованию украинского баллистического оружия.

https://glavred.info/war/sapsan-uzhe-na-podhode-shmygal-nameknul-kogda-zarabotayut-ballisticheskie-rakety-10685852.html Ссылка скопирована

Украина завершает разработку баллистических ракет для ударов по вражеским целям вглубь РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia

Кратко:

Украина завершает разработку баллистических ракет

Ракета "Сапсан" уже запущена в производство

Вооружение сможет поражать цели вглубь территории РФ

Украина уже близка к получению собственного вооружения, способного поражать цели вглубь территории России. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью BBC News Украина.

Отвечая на вопрос, когда украинские баллистические ракеты начнут использовать против врага, Шмыгаль отметил:

видео дня

"Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу."

"Сапсан" - украинский ответ "Искандеру"

Напомним, что ранее военный аналитик Андрей Крамаров сообщил об успешной разработке и запуске в производство украинской баллистической ракеты "Сапсан". В эфире КИЕВ24 он заявил, что: "российские оккупанты не смогут сбить новую воздушную цель."

Сапсан / Инфографика Главред

По словам эксперта, ракета "Сапсан" по своим характеристикам соответствует российскому комплексу "Искандер-М" По мнению Крамарова, среди главных целей для украинской баллистики - аэродромы тактической авиации, с которых Россия сбрасывает КАБы по линии фронта, а также позиции оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный рассказал об эффективности украинских управляемых авиабомб (УАБ ) в борьбе с российской армией. Он подчеркнул, что пятисоткилограммовый КАБ способен легко уничтожать здания.

Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.

Читайте также:

Об источнике: ВВС BBC - это британская общественная телерадиовещательная корпорация, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая телевидение, радио и онлайн-контент, и является одной из крупнейших и самых влиятельных телерадиовещательных организаций в мире. BBC имеет украинскую службу, которая предоставляет новости и информацию на украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред