"Сапсан" уже на подходе: Шмыгаль намекнул, когда заработают баллистические ракеты

Кратко:
- Украина завершает разработку баллистических ракет
- Ракета "Сапсан" уже запущена в производство
- Вооружение сможет поражать цели вглубь территории РФ
Украина уже близка к получению собственного вооружения, способного поражать цели вглубь территории России. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью BBC News Украина.
Отвечая на вопрос, когда украинские баллистические ракеты начнут использовать против врага, Шмыгаль отметил:
"Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу."
"Сапсан" - украинский ответ "Искандеру"
Напомним, что ранее военный аналитик Андрей Крамаров сообщил об успешной разработке и запуске в производство украинской баллистической ракеты "Сапсан". В эфире КИЕВ24 он заявил, что: "российские оккупанты не смогут сбить новую воздушную цель."
По словам эксперта, ракета "Сапсан" по своим характеристикам соответствует российскому комплексу "Искандер-М" По мнению Крамарова, среди главных целей для украинской баллистики - аэродромы тактической авиации, с которых Россия сбрасывает КАБы по линии фронта, а также позиции оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".
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Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.
Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный рассказал об эффективности украинских управляемых авиабомб (УАБ ) в борьбе с российской армией. Он подчеркнул, что пятисоткилограммовый КАБ способен легко уничтожать здания.
Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.
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Об источнике: ВВС
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