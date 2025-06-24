"По Москве тоже ударим": чем опасна для россиян новая украинская ракета "Сапсан"

Главное:
- У России нет шанса сбить украинскую ракету "Сапсан"
- Баллистическая ракета похожа на "Искандер-М" россиян
- Приоритетные цели для ракеты - удары по аэродромам
Украина успешно разработала и запустила в производство баллистическую ракету "Сапсан". Военный аналитик Андрей Крамаров в эфире КИЕВ24 выразил убеждение, что российские оккупанты не смогут сбить новую воздушную цель.
По его словам, украинская ракета "Сапсан" - это ракета "Искандер-М" россиян.
Он добавил, что эта ракета должна была стать на вооружение еще в 2009 году, но программу ее разработки закрывали несколько раз, не выделяя необходимое финансирование.
"Технологическая разработка была в какой-то момент украдена у нас. И в 2014 году "Искандер-М" у россиян стал на вооружение, а у нас, к сожалению, оперативно-тактического ракетного комплекса, баллистической ракеты так и не было (на тот момент - Главред)", - рассказал он.
Крамаров подчеркнул, что россияне никоим образом не смогут сбить ракету "Сапсан".
По его мнению, приоритетными целями для украинской баллистики являются аэродромы тактической авиации, с которой РФ забрасывает линию фронта КАБами, а также места размещения оперативно-тактических ракетных комплексов типа "Искандер-М".
"Это прежде всего приоритетные цели. Когда мы выполним свои задачи по этим целям, тогда и по Москве тоже ударим. У него дальности хватит и не только по Москве, но и по определенным аэродромам, где у них сейчас размещена стратегическая авиация", - подчеркнул военный аналитик.
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Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина начала массовое производство собственной баллистической ракеты "Сапсан".
Как писал Главред, в мае 2025 года Украина успешно провела испытания собственной баллистической ракеты "Сапсан".
Недавно военный аналитик Валерий Рябых отметил, что уничтожение трех единиц комплекса "Искандер" свидетельствует о наличии у ВСУ мощных средств поражения. По его словам, новая баллистика Украины уже проходит боевое испытание.
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Кто такой Андрей Крамаров
Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.
В прошлом - сотрудник банковской сферы.
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