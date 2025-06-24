"По Москве тоже ударим": чем опасна для россиян новая украинская ракета "Сапсан"

По словам военного аналитика, баллистическая ракета "Сапсан" должна была появиться на вооружении Украины еще в 2009 году.

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Новая баллистическая ракета Украины может достать аж до Москвы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

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У России нет шанса сбить украинскую ракету "Сапсан"

Баллистическая ракета похожа на "Искандер-М" россиян

Приоритетные цели для ракеты - удары по аэродромам

Украина успешно разработала и запустила в производство баллистическую ракету "Сапсан". Военный аналитик Андрей Крамаров в эфире КИЕВ24 выразил убеждение, что российские оккупанты не смогут сбить новую воздушную цель.

По его словам, украинская ракета "Сапсан" - это ракета "Искандер-М" россиян.

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Он добавил, что эта ракета должна была стать на вооружение еще в 2009 году, но программу ее разработки закрывали несколько раз, не выделяя необходимое финансирование.

"Технологическая разработка была в какой-то момент украдена у нас. И в 2014 году "Искандер-М" у россиян стал на вооружение, а у нас, к сожалению, оперативно-тактического ракетного комплекса, баллистической ракеты так и не было (на тот момент - Главред)", - рассказал он.

Крамаров подчеркнул, что россияне никоим образом не смогут сбить ракету "Сапсан".

По его мнению, приоритетными целями для украинской баллистики являются аэродромы тактической авиации, с которой РФ забрасывает линию фронта КАБами, а также места размещения оперативно-тактических ракетных комплексов типа "Искандер-М".

"Это прежде всего приоритетные цели. Когда мы выполним свои задачи по этим целям, тогда и по Москве тоже ударим. У него дальности хватит и не только по Москве, но и по определенным аэродромам, где у них сейчас размещена стратегическая авиация", - подчеркнул военный аналитик.

Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Украинская баллистика - новости по теме

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина начала массовое производство собственной баллистической ракеты "Сапсан".

Как писал Главред, в мае 2025 года Украина успешно провела испытания собственной баллистической ракеты "Сапсан".

Недавно военный аналитик Валерий Рябых отметил, что уничтожение трех единиц комплекса "Искандер" свидетельствует о наличии у ВСУ мощных средств поражения. По его словам, новая баллистика Украины уже проходит боевое испытание.

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Кто такой Андрей Крамаров Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.



В прошлом - сотрудник банковской сферы.

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