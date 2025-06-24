Количество жертв из-за обстрелов Днепра растет: под удар попало 10 детских садов

О чем речь:
- Ракетная атака россиян вызвала значительные разрушения в Днепре
- Пострадали детские сады, школы, больницы и другая инфраструктура
В результате российской ракетной атаки в Днепре есть значительные разрушения. После баллистической атаки под удар попали детский сад, школа и детская больница. Как рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, в Днепре, по информации на сейчас, 1 погибший и более 20 пострадавших.
"Среди них двое детей - 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. В Самаре двое погибших. Травмированы три человека", - написал Лысак.видео дня
Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что пострадали здания 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальной школы.
"Также пострадали три заведения внешкольного образования и управление соцзащиты. 8 медицинских учреждений: больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника", - написал он в Telegram.
Последствия разрушений в жилом секторе уточняются, а все необходимые службы работают на месте.
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Удар по Днепру 24 июня - что известно
Как писал Главред, утром 24 июня в Днепре прогремели мощные взрывы. К сожалению, в результате террористического удара российской оккупационной армии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса - Запорожье.
Впоследствии появились новые подробности ракетного удара РФ по Днепру. Повреждения также получили общежитие, гимназия, админздание и пассажирский поезд, сообщил Сергей Лысак.
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Массированные воздушные атаки России по Украине
Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.
26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.
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