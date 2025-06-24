Количество жертв из-за обстрелов Днепра растет: под удар попало 10 детских садов

В результате баллистической ракетной атаки россиян в Днепре зафиксированы масштабные разрушения.

https://glavred.info/ukraine/kolichestvo-zhertv-iz-za-obstrelov-dnepra-rastet-pod-udar-popalo-10-detskih-sadov-10675967.html Ссылка скопирована

РФ ударила по Днепру баллистикой / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА

О чем речь:

Ракетная атака россиян вызвала значительные разрушения в Днепре

Пострадали детские сады, школы, больницы и другая инфраструктура

В результате российской ракетной атаки в Днепре есть значительные разрушения. После баллистической атаки под удар попали детский сад, школа и детская больница. Как рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, в Днепре, по информации на сейчас, 1 погибший и более 20 пострадавших.

"Среди них двое детей - 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. В Самаре двое погибших. Травмированы три человека", - написал Лысак. видео дня

Вот, как выглядит поврежденный садик / фото: тг-канал Главред

Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что пострадали здания 19 школ, 10 детских садов, ПТУ, музыкальной школы.

"Также пострадали три заведения внешкольного образования и управление соцзащиты. 8 медицинских учреждений: больница, амбулатории, стоматологическая поликлиника", - написал он в Telegram.

Последствия разрушений в жилом секторе уточняются, а все необходимые службы работают на месте.

Смотрите последние подробности первыми:

Удар по Днепру 24 июня - что известно

Как писал Главред, утром 24 июня в Днепре прогремели мощные взрывы. К сожалению, в результате террористического удара российской оккупационной армии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса - Запорожье.

Впоследствии появились новые подробности ракетного удара РФ по Днепру. Повреждения также получили общежитие, гимназия, админздание и пассажирский поезд, сообщил Сергей Лысак.

Больше важных новостей:

Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред