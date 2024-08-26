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Десятки ракет и дронов: стали известны детали массированного удара РФ по Украине

Алексей Тесля
26 августа 2024, 12:46
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Для удара впервые за неделю российские корабли вышли из Новороссийска, пишет Defense Express.
Десятки ракет и дронов: стали известны детали массированного удара РФ по Украине
РФ ударила по Украине ракетами и дронами / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот з відео

В понедельник, 26 августа, страна-агрессор РФ после длительной паузы нанесла массированный комбинированный дальнобойный удар с использованием дронов, крылатых, управляемых и высокоскоростных ракет наземного, воздушного и морского базирования.

Как напоминает профильное издание Defense Express, последняя масштабная комбинированная атака прошла еще 8 июля, когда враг использовал 38 ракет разных типов, включая "Циркон" и "Кинжал".

"Для него впервые за неделю российские корабли вышли из Новороссийска, впервые с конца июля были привлечены МиГ-31К, пускали одновременно 11 Ту-95МС и сразу 6 Ту-22М3. А сама атака началась с полуночи заходом в воздушное пространство Украины десятков Shahed-ов, которые враг направлял волнами до утра", - отмечается в публикации.

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Уточняется, что по предварительной информации только ударных дронов-камикадзе РФ было более 80 единиц.

"Что касается целей ударов, то ими стали объекты гражданской критической инфраструктуры. География атак, учитывая сообщения об угрозах в конкретных регионах, охватывала почти всю Украину. А одна из крылатых ракет была сбита на границе Закарпатской и Львовской областей", - добавили авторы публикации.

Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, утром 26 августа РФ атакует Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3. В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах прогремели взрывы. В результате удара РФ известно о погибших и раненых.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода. В некоторых районах столицы пропал свет, есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

Как сообщалось ранее, после массированный удар РФ во многих городах Украины отключения водоснабжения. РФ атаковала ракетами и дронами инфраструктурные и энергетические объекты в Украине.

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/ Инфографика: Главред

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