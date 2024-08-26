В Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах потух свет: что известно

Воздушные силы ВСУ и мониториноговые каналы предупреждали об угрозе баллистики для столицы Украины.
Утром 26 августа во время масштабной воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ и мониториноговые каналы предупреждали об угрозе баллистики для столицы Украины. Также сообщалось о движении скоростных целей в сторону Киевщины.
08:26 В Киевской областной военной администрации призвали всех оставаться в укрытиях.
"В области работает ПВО", - говорится в сообщении.
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08:34 В Киеве прозвучала повторная серия взрывов.
Известно, что в Киеве в некоторых районах пропал свет, есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Враг бьет по энергетической инфраструктуре.
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