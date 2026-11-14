'Это было впервые': Зеленский раскрыл предложение США на переговорах и планы РФ

Вопросы территорий, гарантий безопасности и прекращения огня остаются ключевыми в переговорах о прекращении войны.

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Зеленский рассказал, чем завершились переговоры в Абу-Даби / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему возникли проблемы со Starlink и какие есть альтернативы

Предлагали ли США Украине отдать Донбасс

О чём договорились в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский рассказал о ключевых вопросах, которые Украина обсуждает с США и европейскими партнерами на фоне поиска путей завершения войны. В частности, речь идет о возможных гарантиях безопасности, территориальных уступках, усилении противовоздушной обороны и дальнейших переговорах с Россией.

Главред собрал основные заявления главы государства во время общения с журналистами и выяснил, какие решения обсуждают Украина и ее партнеры и чего Киев ожидает от следующих этапов переговоров.

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Почему Starshield ограничил скорость в Украине

В Украине уже пятые сутки фиксируются перебои в работе Starshield - военной версии спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. Проблемы наблюдаются вдоль линии фронта и на временно оккупированных Россией территориях.

По словам Владимира Зеленского, скорость работы системы на оккупированных территориях ограничена максимум 161 км/ч. Президент назвал такое решение опасным, поскольку оно может иметь политические последствия.

"Если они вернулись к решению, что на территории Украины нет никаких ограничений, но на временно оккупированной территории - ограничения сохраняют, то такое их решение очень опасно, потому что оно уже звучит политически. Если вы там вводите ограничения, то временно оккупированные территории уже частично не признаете нашими", - заявил глава государства.

Starshield / Инфографика: Главред

Зеленский сообщил, что Министерство обороны Украины обращалось к SpaceX с просьбой объяснить причины ограничений. Представители компании ответили, что не ограничивают работу системы, и предположили, что речь идет о технической проблеме.

Однако украинская сторона не считает это объяснение достаточным. По словам президента, военные ежедневно проверяют работу Starshield на разных направлениях и подтверждают массовый характер перебоев.

Глава государства подчеркнул, что Украина настаивает на отмене ограничений скорости, в частности на временно оккупированных территориях.

Какие альтернативы Starlink тестирует Украина

Украина также работает над поиском альтернативных систем спутниковой связи. По словам Зеленского, испытания уже начались совместно с Францией, Норвегией, Данией и Финляндией. Ожидается, что к этой работе присоединится и Германия.

Президент признал, что создание и внедрение альтернативных решений потребует времени, однако Украина уже договорилась с партнерами о сотрудничестве в этом направлении.

"Это процесс не очень быстрый, к сожалению. Но в этом направлении мы также договорились работать", - подчеркнул Зеленский.

Starlink / Инфографика: Главред

Предлагали ли США Украине выйти из Донбасса

В ходе переговоров американские представители впервые подняли вопрос о возможном уходе Украины из Донбасса в обмен на членство в НАТО. Зеленский рассказал, что американская сторона задала вопрос, согласилась бы Украина покинуть Донбасс при условии вступления в Североатлантический альянс.

"Американцы задали вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина уйдет из Донбасса?" Это было впервые", - сообщил президент.

В то же время он подчеркнул, что позиция Киева остается неизменной: Украина не согласится добровольно отдавать свои территории России. По словам Зеленского, сейчас Украина обсуждает с партнерами комплексный пакет договоренностей, который должен обеспечить долгосрочную безопасность государства.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Речь идет о конкретных гарантиях от НАТО и Европейского Союза, сохранении сильной украинской армии, поставках вооружения и финансовой поддержке в течение определенного периода. Также в пакет должен войти Prosperity Plan - план экономического восстановления Украины с определенными источниками финансирования.

Президент подчеркнул, что не будет принимать окончательного решения по таким договоренностям в одиночку. Если американская сторона и другие партнеры по НАТО подтвердят соответствующие предложения, он планирует узнать мнение украинского общества.

Какие гарантии безопасности может получить Украина

Также глава государства прокомментировал предложения США относительно будущих гарантий безопасности для Украины. По его словам, Вашингтон обсуждает возможность двусторонних соглашений, подобных тем, которые имеются у Израиля и некоторых других государств.

Однако Киев хочет понимать, насколько эффективными будут такие гарантии в случае новой российской агрессии. Президент привел вопрос, который задал американским представителям во время обсуждения этой темы: "Если вы предоставите нам это "что-то похожее" на НАТО, будут ли американские солдаты на нашей земле?"

По словам Зеленского, ответ был отрицательным. Именно поэтому Украина настаивает на четком определении механизмов будущей защиты.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Глава государства отметил, что пока не уверен в действенности гарантий, которые будут лишь напоминать механизмы НАТО. Их реальную эффективность ещё предстоит проверить.

Согласится ли Украина на нейтральный статус

Зеленский также заявил, что Украина не согласится закрепить нейтральный статус в Конституции. По его словам, такое требование не обеспечит государству долгосрочной безопасности, ведь Украина уже имела внеблоковый статус до начала российской агрессии.

Президент напомнил, что в 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, несмотря на то, что Украина тогда не была членом НАТО.

"Если Путин предполагает, что у Украины будет зафиксирован нейтральный статус, то этого не будет. Мы же сейчас и так не в НАТО. Если нейтралитет вообще подразумевает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А что тогда обеспечит нам безопасность в долгосрочной перспективе?" - подчеркнул Зеленский.

Он также опроверг утверждение, что именно стремление Украины к вступлению в международные союзы якобы спровоцировало войну. По его словам, это один из российских пропагандистских нарративов.

Президент добавил, что Россия стремится не только влиять на Украину, но и добиться перераспределения влияния в Европе и мире.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Как США могут заставить Россию сесть за стол переговоров

Зеленский считает, что Россию можно склонить к более реалистичным переговорам благодаря укреплению Украины. Важную роль в этом процессе может сыграть Конгресс США, приняв новый масштабный пакет поддержки.

По словам президента, такой пакет должен предусматривать два основных направления - санкции против России и поставки вооружения Украине.

"Я считаю, что Россия будет готова пойти на более реалистичные шаги в тот момент, когда Конгресс Соединенных Штатов Америки будет готов принять решение о мощном пакете поддержки для Украины. В пакет могут входить две вещи - санкции и оружие", - заявил глава государства.

Он напомнил, что еще осенью 2024 года во время встречи с Дональдом Трампом в Trump Tower представил ему "План победы Украины". Документ предусматривал укрепление позиций Украины, что должно было заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров и согласиться на реальные шаги.

Заявления Трампа о завершении войны / Инфографика: Главред

Зеленский убежден, что Украине нужно вернуться к уже разработанным механизмам укрепления обороноспособности и международной поддержки. По его мнению, если Конгресс США поддержит такую стратегию, к концу года может появиться возможность договориться об определенной деэскалации.

Президент отметил, что Россия делает ставку на зимний период, однако укрепление Украины может заставить Кремль выбрать дипломатию вместо продолжения войны.

О чём договорились Украина, США и Россия в Абу-Даби

Владимир Зеленский рассказал о результатах трехсторонних переговоров Украины, США и России, которые состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября. Среди главных тем встреч были обмен военнопленными, возможное энергетическое перемирие, разблокирование Черного моря и подготовка встречи лидеров.

По словам президента, одной из самых амбициозных гуманитарных целей был обмен пленными по формуле "всех на всех". Украина поддержала это предложение, а после визита американской делегации в Москву удалось договориться о масштабном обмене.

В настоящее время речь идет ориентировочно о 1200–1300 человек.

Отдельно Зеленский сообщил о договоренности относительно более активного вовлечения Европы в переговорный процесс. В следующий раз европейские представители должны быть за столом переговоров.

"В следующий раз Европа будет не в соседней комнате, как это было в Абу-Даби, а за одним столом переговоров. У нас будет общая повестка дня. Американцы поехали с этим предложением в Москву. Все стороны это согласовали", - сообщил президент.

Он также попросил европейских партнеров до конца ноября определиться, кто будет представлять их интересы во время следующих встреч. Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в единстве Европы, поскольку в значительной степени зависит от поддержки европейских государств.

Почему Россия отказалась обсуждать энергетическое перемирие

Еще одной важной темой переговоров в Абу-Даби стало предложение Украины о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако российская делегация заявила, что не имеет полномочий принимать решения по этому вопросу.

"Мы видим и нежелание. Точно так же, как и любое другое прекращение огня, это не обсуждалось в деталях. Русские сказали: "Решайте это с Путиным", - рассказал Зеленский.

Украинская сторона подчеркнула, что если окончательное решение зависит лично от российского диктатора, необходимо организовать встречу лидеров. По словам президента, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву, чтобы обсудить соответствующие вопросы с Путиным.

В то же время Зеленский отметил, что российский президент лично не поддерживает прекращение огня.

"На сегодняшний день ситуация такова, какая есть. Прекращение огня лично Путин не поддерживает", - подытожил глава государства.

Зачем Россия предлагает так называемую гуманитарную операцию в Константиновке

Зеленский назвал российское предложение о проведении так называемой гуманитарной операции в Константиновке примитивной попыткой полностью захватить город. По словам президента, Кремль использует тему мирного населения как повод для реализации военных целей.

"Российская история о "мирном населении" в Константиновке - это размышления Путина о том, что он не смог захватить Константиновку. Абсолютно примитивный ход, потому что иначе он этот город получить не может", - заявил Зеленский.

Он также объяснил, почему российская сторона заинтересована именно в этом населенном пункте. По словам главы государства, захват Константиновки может открыть российским войскам путь к Краматорску и Славянску.

Президент обратил внимание, что если бы Россию действительно беспокоила судьба мирных жителей, она могла бы предложить аналогичные операции в других населенных пунктах, в частности вблизи Олешек. Однако таких предложений не было.

Достаточно ли Украине самолетов F-16 для защиты неба

Украине нужно в два с половиной раза больше истребителей F-16, чем сейчас одновременно находится в небе. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн".

По его словам, часть самолетов постоянно находится на ремонте и модернизации, поскольку эти истребители уже не новые. Поэтому фактическое количество машин, способных одновременно выполнять боевые задачи, остается ограниченным.

F-16 / Инфографика: Главред

Президент отметил, что Украина продолжает работать над увеличением количества самолетов, в частности ведет переговоры с США. Также глава государства подчеркнул необходимость в большом количестве боеприпасов для борьбы с реактивными дронами типа "Шахед".

По его словам, Украине требуется 800 тысяч снарядов для F-16 на полгода. Зеленский сообщил, что во время встречи в Дании удалось договориться о решении этого вопроса.

Что Зеленский сказал о столкновениях в Борщаговке

Президент также прокомментировал столкновения, произошедшие в начале ноября в Петропавловской Борщаговке. По его словам, инцидент носил провокационный характер и, вероятно, был заранее подготовлен.

Зеленский обратил внимание на женщину, которая, по его словам, начала конфликт. Президент отметил, что общественность имела возможность ознакомиться с информацией о ней и ее возможных мотивах.

"Это заранее спланированная история. Абсолютно. На мой взгляд, и исходя из того, что я видел в материалах", - заявил глава государства.

В то же время он отметил, что в подобных ситуациях могут участвовать и обычные люди. Зеленский призвал правоохранительные органы дать исчерпывающие ответы относительно обстоятельств происшествия и установить, что именно произошло.

Почему заявления Путина о государственных границах затрудняют завершение войны

Владимир Зеленский считает, что заявления российского диктатора Владимира Путина о государственных границах лишь отдаляют перспективу завершения войны. По словам президента, позиция Кремля не свидетельствует о готовности к реальным компромиссам и затрудняет посреднические усилия США.

"Когда Путин говорит что-то о государственных границах, это же точно не уменьшение территории России, верно? Поэтому доверия к товарищу в Кремле нет", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что членство Украины в НАТО могло бы стать важным сдерживающим фактором от повторной российской агрессии. Президент выразил сомнение, что Путин решился бы начать войну против Украины, которая уже была бы членом Североатлантического альянса.

"Я не уверен, что Путин будет готов воевать против НАТО, с Украиной в составе НАТО. Это точно будет для него ещё сложнее, чем сейчас", - подытожил глава государства.

Какую антибаллистическую ракету разработала Украина

Украина завершила разработку собственной противоракетной ракеты в рамках программы FREYJA. В то же время для полноценной работы системы необходимы дополнительные компоненты, поставки которых зависят от международных партнеров.

По словам Зеленского, украинская сторона уже получила первую часть необходимого оборудования от партнеров - датский радар.

"Мы заслушали доклад о датском радаре. Это первая часть от партнеров, которая готова. И в целом наша ракета готова. Это главное. Пусковая установка и ракета - это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнеров", - заявил президент.

FREYJA / Инфографика: Главред

Зеленский также сообщил о подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое должно состояться на следующей неделе. Президент планирует присоединиться к встрече в онлайн-формате.

Одним из главных вопросов остается обеспечение украинской противовоздушной обороны дополнительными ракетами. По словам главы государства, Украина уже обсудила с европейскими партнерами их запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 и попросила рассмотреть возможность передачи части этих боеприпасов.

"Будут соответствующие пакеты со всем необходимым. Мы это обсудили во время многосторонней встречи - группы друзей Украины. Сказали, сколько у европейцев есть PAC-2, PAC-3. Попросили поработать над процентом от этих запасов. Это сложный вопрос. Мы очень просим их", - отметил Зеленский.

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