Маринованная клюква вместо соуса: как приготовить ягоды в пряном сиропе

Маринованная клюква - это настоящий хит ноября. Ягоды подойдут как для подачи к домашним обедам, так и к праздничному столу.

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Маринованная клюква может заменить привычный соус на праздниках / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как за 35 минут приготовить маринованную клюкву

Какие специи добавить и сколько ягод нужно для консервации

К каким блюдам и напиткам подходят ягоды и сироп

Маринованную клюкву можно подавать на праздники вместо привычного клюквенного соуса. Ягоды быстро проваривают в сиропе из яблочного уксуса, сахара и пряностей. Такая заготовка хранится в холодильнике до двух месяцев, а законсервированная на водяной бане - год. Рецептом поделилась садовод и главный редактор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Бесемер советует не откладывать заготовку, ведь купить свежие ягоды можно только осенью.

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"Кажется, сезонных продуктов больше не существует. Почти все фрукты и овощи доступны круглый год, потому что их можно вырастить где-то в мире и привезти сюда. Однако клюква остается одним из последних по-настоящему сезонных продуктов", - отметила Бесемер.

Сама автор еще недавно не знала об этом рецепте, а первую банку приготовила в тот же день, когда его увидела. По ее словам, у этих ягод мало общего с классическими огурцами или помидорами в банках.

"Вкус и текстура напоминают клюквенный соус, но с более терпкой ноткой в конце. Чтобы правильно их представить, отключите ту часть мозга, которая ассоциирует соленья с укропом и чесноком. Вместо этого думайте о согревающих праздничных специях", - объяснила она.

Бесемер убеждена, что такие ягоды могут обновить традиционное праздничное меню. По ее мнению, они не только вкуснее, но и очень эффектно выглядят: рубиновые ягоды в глянцевом красном рассоле.

Сироп для напитков и глазурь для мяса

Отдельное преимущество рецепта - жидкость, в которой варились ягоды. По консистенции она ближе к густому сиропу, чем к классическому маринаду.

"Сладкий, терпкий и слегка пряный - речь о согревающих специях, а не об остроте - он просто просится в разные напитки, чтобы добавить им кислинки и глубины. Он напоминает мне праздничный фруктовый шраб. Добавьте немного в лимонад, горячий яблочный сидр или джин", - советует Бесемер.

Сами ягоды, по мнению автора, годятся не только для бутерброда с индейкой. Их можно подавать с запеченным сыром бри, выкладывать на сырную или мясную тарелку, а также смешивать с белой фасолью или чечевицей. Не хуже они подходят к горячим мясным блюдам.

Рецепт для хранения в холодильнике и для консервации

Ягоды можно приготовить как быструю заготовку для холодильника или закатать в банки, чтобы они дольше хранились. Долгое хранение возможно благодаря составу продуктов.

"Клюква от природы кислая, ее pH составляет примерно 2,6, и в сочетании с яблочным уксусом этот рецепт становится отличным вариантом для консервирования на водяной бане", - подчеркивает Бесемер.

Автор советует начать с небольшой порции. На одну банку (около 470 мл) понадобятся:

1 стакан сахара и 1 стакан яблочного уксуса (американский мерный стакан - около 240 мл);

1 палочка корицы;

¼ ч. л. душистого перца горошком;

6 бутонов гвоздики;

10 горошин черного перца;

½ ч. л. измельченного свежего имбиря;

1 большая полоска апельсиновой цедры;

около 230 г свежей промытой клюквы;

щепотка соли.

В небольшой кастрюле сахар, уксус и корицу доводят до кипения на огне чуть выше среднего и помешивают, пока сахар не растворится. Душистый перец, гвоздику, перец горошком, имбирь и цедру кладут в марлю или шарик для заваривания чая. Мешочек со специями, ягоды и соль добавляют в кастрюлю. Варят, время от времени помешивая, пока ягоды не начнут лопаться. Затем кастрюлю сразу снимают с огня, а специи и корицу вынимают.

Горячие ягоды перекладывают в стерилизованную банку, оставляя до края около 1,3 см свободного места. Банку закрывают и дают полностью остыть.

Подготовка занимает 5 минут, варка - 10, а всего приготовление длится около 35 минут.

"Мой совет - сначала сделайте одну баночку и попробуйте. Как только увидите, как это вкусно, не говоря уже о том, как легко ягоды готовить, вам захочется сделать гораздо больше", - говорит Бесемер.

Как заморозить ягоды / Инфографика: Главред

Для консервации количество ингредиентов утраивают:

3 стакана сахара;

3 стакана яблочного уксуса;

3 палочки корицы;

1 ч. л. душистого перца;

по ½ ч. л. гвоздики и черного перца;

1,5 ч. л. имбиря;

3 полоски цедры;

около 680 г клюквы;

½ ч. л. соли.

Этого хватит примерно на шесть банок по около 240 мл.

Горячие ягоды раскладывают в теплые стерилизованные банки, тоже оставляя до края 1,3 см. Края банок протирают влажным бумажным полотенцем, а крышки закручивают легко, только кончиками пальцев. Банки ставят в кастрюлю для консервации так, чтобы вода покрывала их минимум на 2,5 см. Стерилизуют 10 минут, начиная отсчет с момента закипания воды. После этого банки вынимают, дают им остыть и проверяют, плотно ли держатся крышки. Так законсервированная клюква хранится год.

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