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Почему 14 ноября нельзя мыть пол и выносить мусор: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
13 ноября 2026, 18:22
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14 ноября не советовали мыть пол и выносить мусор, опасаясь вместе с ненадобностью избавиться от домашнего обилия.
Церковный праздник 14 ноября
Церковный праздник 14 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 14 ноября
  • Что можно делать 14 ноября
  • Что нельзя делать 14 ноября

В субботу, 14 ноября, православные верующие чтят память апостола Филиппа - одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Он был среди первых, кого Спаситель призвал следовать за ним, и сыграл важную роль в распространении христианского учения. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 ноября

Филипп родился в Вифсаиде - галилейском городе, который также стал родиной апостолов Петра и Андрея. Его имя имеет греческие корни и переводится как "любящий лошадей".

видео дня

Согласно Евангелию от Иоанна, Филипп стал одним из первых учеников Христа. На следующий день после призвания Андрея и Петра Иисус встретил его и обратился со словами: "Иди за Мной". Филипп принял приглашение и последовал за Спасителем.

Вскоре он встретил Нафанаила и рассказал ему об Иисусе, которого назвал тем, о ком говорили Моисей в законе и пророки. Однако Нафанаил усомнился в его словах, заметив, что из Назарета вряд ли может произойти что-то хорошее. В ответ Филипп предложил ему самому убедиться в сказанном: "Приди и посмотри!".

Этот эпизод отражает одну из важных черт апостола: он стремился делиться с окружающими тем, что сам узнал о Христе, и призывал их самостоятельно убедиться в услышанном.

Впоследствии Филипп вошел в число двенадцати апостолов, которых Иисус избрал для распространения своего учения. Он сопровождал Спасителя во время проповедей, был свидетелем совершенных им чудес и других событий, легших в основу христианской веры.

В Евангелии от Иоанна имя Филиппа встречается в нескольких значимых эпизодах. После воскресения Иисуса Христа апостол вместе с другими учениками остался в Иерусалиме. В книге Деяний святых апостолов он упоминается среди последователей Христа, собравшихся в Сионской горнице в ожидании обещанного Святого Духа.

Приметы 14 ноября

  • Если реки и озера начали замерзать, зима будет холодной.
  • Если деревья еще не сбросили все листья - зима может быть затяжной.
  • Если утром стоит туман - скоро потеплеет.

Что нельзя делать 14 ноября

14 ноября не советовали мыть пол и выносить мусор, опасаясь вместе с ненадобностью избавиться от домашнего обилия. Также пытались избегать излишеств в пище. По народным поверьям, бездельничество, лень и привычка долго спать в этот день могли навлечь финансовые трудности и отвлечь удачу.

Что можно делать 14 ноября

В народном календаре этот день имеет несколько названий: Филиппов день, Заговины и Филипповка. По традиции, накануне Рождественского поста семья собиралась за праздничным столом, угощала гостей и употребляла в пищу скоромные блюда.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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