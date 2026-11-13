Новые правила мобилизации и наказания за СОЧ: Корецкий анонсировал изменения

Главное из заявления Корецкого:
- Ответственность за уклонение от военной службы и уклонение от призыва ужесточат
- Бронированием займутся Минобороны и Минэкономики
- Новые правила мобилизации станут "социальным договором"
Министерство обороны завершает подготовку законопроекта, который предусматривает ужесточение ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и уклонение от военной службы. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Он назвал три направления, над которыми работает правительство в сфере мобилизации.
По его словам, первое касается бронирования: соответствующую процедуру уже усовершенствовали, а новое постановление должно предотвратить злоупотребления, которые ранее имели место при ее применении. В дальнейшем этим вопросом совместно занимаются Министерство обороны и Министерство экономики.
Вторым направлением является ужесточение ответственности за уклонение от военной службы и СОЧ. Законопроект по этому вопросу уже находится на завершающем этапе подготовки в Минобороны.
Третье направление предусматривает введение новых правил мобилизации, которые премьер назвал своеобразным социальным договором.
"Все эти меры направлены на одно - воины, которые уже 5 лет воюют, должны четко понимать, когда они смогут пройти ротацию и вернуться домой. Есть, к сожалению, погибшие и раненые, и на их место должны прийти новые воины", - сказал Корецкий.
Готовится ли мобилизация женщин в Украине
Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада не рассматривает никаких законопроектов о снижении призывного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды ВСУ.
По его словам, идеи привлекать женщин посредством мобилизации нет ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ.
"Ни снижения возраста ниже 25 лет, ни мобилизации женщин не планируется", - подчеркнул он.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов установили лимит бронирования на уровне 95% вместо 100%.
В Вооруженных силах Украины вводят усиленный контроль за медицинскими осмотрами военнообязанных. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подписал приказ, предусматривающий систематический мониторинг решений военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Представитель управления коммуникаций ОК "Запад" Олег Домбровский отметил, что реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Украине пока не предусматривает кардинальной перестройки системы. Генеральный штаб разработал внутренние нормативные документы, касающиеся деятельности ТЦК, в частности групп оповещения, а правительство работает над урегулированием вопросов бронирования и отсрочек.
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