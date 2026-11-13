Новые правила мобилизации и наказания за СОЧ: Корецкий анонсировал изменения

Одновременно с этим Кабмин будет ужесточать контроль за бронированием.

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Какие изменения в мобилизации готовит Кабмин / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

Главное из заявления Корецкого:

Ответственность за уклонение от военной службы и уклонение от призыва ужесточат

Бронированием займутся Минобороны и Минэкономики

Новые правила мобилизации станут "социальным договором"

Министерство обороны завершает подготовку законопроекта, который предусматривает ужесточение ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и уклонение от военной службы. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он назвал три направления, над которыми работает правительство в сфере мобилизации.

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По его словам, первое касается бронирования: соответствующую процедуру уже усовершенствовали, а новое постановление должно предотвратить злоупотребления, которые ранее имели место при ее применении. В дальнейшем этим вопросом совместно занимаются Министерство обороны и Министерство экономики.

Вторым направлением является ужесточение ответственности за уклонение от военной службы и СОЧ. Законопроект по этому вопросу уже находится на завершающем этапе подготовки в Минобороны.

Третье направление предусматривает введение новых правил мобилизации, которые премьер назвал своеобразным социальным договором.

"Все эти меры направлены на одно - воины, которые уже 5 лет воюют, должны четко понимать, когда они смогут пройти ротацию и вернуться домой. Есть, к сожалению, погибшие и раненые, и на их место должны прийти новые воины", - сказал Корецкий.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Готовится ли мобилизация женщин в Украине

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада не рассматривает никаких законопроектов о снижении призывного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды ВСУ.

По его словам, идеи привлекать женщин посредством мобилизации нет ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ.

"Ни снижения возраста ниже 25 лет, ни мобилизации женщин не планируется", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов установили лимит бронирования на уровне 95% вместо 100%.

В Вооруженных силах Украины вводят усиленный контроль за медицинскими осмотрами военнообязанных. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подписал приказ, предусматривающий систематический мониторинг решений военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Представитель управления коммуникаций ОК "Запад" Олег Домбровский отметил, что реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Украине пока не предусматривает кардинальной перестройки системы. Генеральный штаб разработал внутренние нормативные документы, касающиеся деятельности ТЦК, в частности групп оповещения, а правительство работает над урегулированием вопросов бронирования и отсрочек.

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