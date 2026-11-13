Белые кроссовки снова станут как новые: как их почистить без стиральной машины

Белые кроссовки можно почистить без стирки в стиральной машине. Узнайте, как с помощью мыла, воды и мягкой щетки удалить грязь и вернуть обуви опрятный вид.

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Чистка белых кроссовок / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как почистить белые кроссовки без стиральной машины

Какие средства понадобятся для чистки обуви

Как вернуть чистоту шнуркам и подошве

Белые кроссовки подходят к разным стилям одежды, но при ежедневной носке быстро теряют опрятный вид. На них появляются пятна, оседает пыль, а подошва темнеет. Стиральная машина кажется удобным решением, однако такая стирка может повредить материалы и сократить срок службы обуви. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание Canal 26, вернуть белым кроссовкам чистоту можно с помощью воды, нейтрального мыла и щетки с мягкой щетиной. Такой способ позволяет аккуратно удалить загрязнения с ткани, краев подошвы и участков возле отверстий для шнурков, не подвергая обувь интенсивной стирке.

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Ручная чистка также помогает контролировать количество воды и уделять больше внимания сложным пятнам. Этот метод подходит для обуви из текстиля, кожи и синтетических материалов, однако перед использованием средств стоит учитывать рекомендации производителя.

Что понадобится для чистки белых кроссовок

Для домашней чистки не нужны дорогие средства. Достаточно подготовить несколько простых вещей:

нейтральное мыло или мягкое моющее средство;

миску с тёплой водой;

мягкую щетку или старую зубную щетку;

чистую салфетку из микрофибры;

мягкую губку;

бумажные полотенца или обычное полотенце для сушки.

Не стоит использовать щетки с жесткой щетиной. Они могут повредить ткань, оставить царапины на покрытии или испортить деликатные материалы.

Как почистить белые кроссовки без стиральной машины

Чтобы вернуть обуви опрятный вид, достаточно выполнить несколько последовательных действий.

Снимите шнурки. Так будет проще очистить язычок и участки вокруг отверстий, где часто скапливается больше всего грязи.

Удалите сухую пыль. Перед тем как использовать воду, пройдитесь по поверхности сухой щеткой. Она поможет удалить пыль, ворсинки и мелкий мусор.

Приготовьте мыльный раствор. Добавьте несколько капель нейтрального мыла в миску с тёплой водой. Не нужно делать смесь слишком концентрированной.

Осторожно очистите поверхность. Смочите мягкую щетку в растворе и легкими круговыми движениями обработайте загрязненные участки. Не давите слишком сильно, чтобы не повредить материал.

Уделите внимание подошве. Для очистки резиновых краев можно использовать губку или щетку. Они помогут удалить темные следы и налипшую грязь.

Удалите остатки мыла. Протрите кроссовки слегка влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить пену и моющее средство.

Правильно высушите обувь. Сначала промокните поверхность полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем оставьте кроссовки в хорошо проветриваемом месте подальше от обогревателей и прямых источников тепла.

Видео о том, как отбелить кроссовки, можно посмотреть здесь:

Как отдельно очистить шнурки и подошву

Шнурки и подошвы обычно загрязняются быстрее всего, поэтому им стоит уделить дополнительное внимание.

Шнурки лучше стирать отдельно. Снимите их и замочите на 15–30 минут в тёплой воде с небольшим количеством мягкого мыла. После этого осторожно потрите руками, прополощите и оставьте высыхать.

Подошву можно очистить мыльным раствором с помощью губки или щетки. Если на резине остались темные поверхностные следы, допускается использование меламиновой губки. Сначала проверьте её действие на небольшом незаметном участке и не используйте на ткани или деликатном покрытии.

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