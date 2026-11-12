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До 80 ракет за одну атаку: когда РФ может нанести массированный удар по Украине

Мария Николишин
12 ноября 2026, 21:16
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По мнению Коваленко, в настоящее время Кремль сосредоточил обстрелы на Киеве ради резонанса в западных СМИ.
До 80 ракет за одну атаку: когда РФ может нанести массированный удар по Украине
Когда Россия может вновь нанести массированный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Коваленко:

  • Массированный удар РФ возможен через полторы-две недели
  • На подготовку обстрела России требуется до полутора недель
  • Россия сосредоточилась на Киеве ради внимания западных СМИ

Следующий массированный удар по Украине страна-агрессор Россия может нанести через полторы-две недели, когда температура воздуха станет ниже, а атаку меньшего масштаба - уже через неделю. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua.

Аналитик выделяет несколько форматов атак. Первый - это обстрелы с ограниченным набором средств поражения. Второй - комбинированные удары с применением более 50 ракет различных типов, иногда до 70–80. От формата зависят и интервалы между волнами.

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"Что касается разведывательного удара - в течение 24–48 часов россияне, руководствуясь информацией о целях, могут его нанести. Если этого не произойдет, то следующую атаку с ограниченным боекомплектом могут осуществить через неделю. Массированный удар - через полторы-две недели (когда температура воздуха станет ниже нынешней)", - отмечает Коваленко.

Сколько времени требуется РФ на подготовку

Еще один фактор - ресурс, который Москве приходится накапливать между атаками. По оценке обозревателя, отсчет следует вести с начала дипломатических контактов между сторонами.

"Для того чтобы подготовить обстрел Украины ограниченным комбинированным боекомплектом, России требуется около недели-полутора максимум. Давайте посчитаем. Когда начались разговоры о встрече в Абу-Даби, тогда и началась подготовка", - уточняет аналитик.

Какой город может стать целью атаки

Коваленко убежден, что на данный момент РФ сосредоточила атаки исключительно на столице.

По его мнению, такой выбор объясняется информационным расчетом Кремля, ведь отключение света в регионах не дает Москве желаемого международного резонанса.

"Если она (Россия, - ред.) нанесет удар по другому городу, то тема блэкаута, например, в Житомире, Виннице или Хмельницком, в западных СМИ будет не такой, как хотелось бы России. Например, сколько людей в Техасе слышали об этих городах? А Киев знают, слышали о нём чаще", - отмечает эксперт.

Какая новая тактика российских ударов

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что российские войска меняют подходы к применению ударных беспилотников, что создает дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

По его словам, по военным каналам распространилась информация о якобы установке на российских беспилотниках дополнительных электрических двигателей. Однако эта версия не соответствует действительности.

"В группах ВСУ в "Сигнале" распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на "Шахеде" для бесшумного полёта. Такого двигателя нет, а вот что есть - это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом. Реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине", - сообщил он.

До 80 ракет за одну атаку: когда РФ может нанести массированный удар по Украине
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром 12 ноября Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

В ночь на 12 ноября российские оккупационные войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались населенные пункты Ровенского и Сарненского районов, в частности город Костополь.

Вечером 8 ноября российские ударные дроны атаковали Кременчуг в Полтавской области. Семь человек получили травмы, среди них - 16-летний подросток. Беспилотники поразили два места в городе, и в обоих местах вспыхнули пожары.

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