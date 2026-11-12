Свет будут отключать целые сутки: как будут действовать графики 13 ноября

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять.

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Отключение света 13 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

13 ноября графики отключений будут действовать в течение суток

Ограничения для всех потребителей будут действовать от 1,5 до 3 очередей

Причина ограничений - последствия российских атак на энергосистему

В пятницу, 13 ноября, в некоторых областях Украины будут применяться плановые ограничения потребления электроэнергии.

Графики будут действовать в течение суток, сообщает "Укрэнерго".

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Для населения будут применяться графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей. Для промышленных потребителей предусмотрены графики ограничения мощности. При этом конкретный объем ограничений будет зависеть от региона.

Причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую систему Украины. Отмечается, что энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - подчеркивают в компании.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Возможны ли блэкауты в Украине этой зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью "Главреду" отметил, что переход через зиму будет зависеть от интенсивности российских ударов и от погоды.

"В целом ничего принципиально нового не появится. Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Теплая зима может смягчить эти проблемы. Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - подчеркнул специалист.

В то же время, по оценке эксперта, даже самые худшие сценарии не станут для украинцев чем-то новым, ведь энергосистема уже переживала масштабные отключения электроэнергии.

"Мы все это уже переживали: и отключение теплоснабжения, и масштабные графики отключений, и полное отключение электроэнергии. То есть это не будет для нас чем-то принципиально новым", - пояснил Прокип.

Отдельно аналитик обратил внимание на тактику оккупантов в отношении крупнейших городов, не имеющих достаточной собственной генерации.

"Соответственно, у них могут быть две основные стратегии. Первая - попытки отрезать от энергосистемы крупные энергодефицитные города, не имеющие достаточной собственной генерации. Это Киев и Одесса", - отметил эксперт.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, 12 ноября в части областей действовали почасовые отключения в объеме от 1 до 3 очередей. Причиной ограничений в компании назвали последствия атак страны-агрессора РФ на энергосистему и ограничение мощности для промышленности.

Напомним, в Киеве временно полностью отключают наружное освещение: фонари на улицах и объектах благоустройства не будут работать из-за дефицита электроэнергии, возникшего после атак страны-агрессора РФ на энергетику. Такое решение приняли в столичной администрации.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор атаковала энергетику Украины. Из-за ударов по энергосистеме частично без света остались потребители в восьми областях. Самая сложная ситуация сложилась в Киевской и Днепропетровской областях, а также в Одессе.

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