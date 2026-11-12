Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле: основные заявления

Путин встретился с представителями Трампа. Стороны обсудили территориальный вопрос, обмен пленными, роль Европы и перспективы завершения войны.

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Основные заявления на переговорах представителей США с Путиным в Кремле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые заявления:

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Обсудили обмен пленными и безопасность в Европе

Путин пригрозил иностранным войскам в Украине

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин встретился в Кремле со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе встречи стороны затронули перспективы урегулирования войны в Украине, обмена пленными, участия европейских стран в переговорном процессе и вопросов безопасности. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Кто участвует в переговорах Путина с представителями США

В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев и Владимир Мединский. С американской стороны во встрече принимают участие Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

В начале переговоров Путин попросил американских представителей передать Дональду Трампу благодарность за организацию контактов между Россией и Украиной. Отдельно он отметил результаты взаимодействия в гуманитарной сфере.

По информации российского "Интерфакса", Путин также попросил передать слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за её участие в решении гуманитарного вопроса в отношении Олешек - населённого пункта, оказавшегося в блокаде в результате российской агрессии.

Российский президент сообщил, что среди тем встречи с Уиткоффом и Кушнером будет также территориальный вопрос.

Что Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании войны

Стив Уиткофф, в свою очередь, положительно оценил предыдущие контакты между украинской и российской делегациями. По его словам, переговоры в Абу-Даби проходили в позитивной атмосфере, а представители обеих стран эффективно работали над обсуждаемыми вопросами.

Уиткофф также передал слова Дональда Трампа о сложности российско-украинской войны. Американский президент считает этот конфликт очень сложным для обеих стран.

Одним из конкретных результатов переговорного процесса может стать предстоящий обмен военнопленными. Уиткофф назвал подготовку этой договоренности свидетельством прогресса в урегулировании войны.

Он также сообщил, что после встречи с российским президентом передаст Владимиру Зеленскому информацию о результатах сегодняшних контактов.

Какую роль в переговорах отводят Европе

По словам Уиткоффа, европейские представители не принимали непосредственного участия в переговорах в Абу-Даби, однако были проинформированы о трехсторонних контактах Украины, России и США.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Джаред Кушнер сообщил, что американская сторона уже приступила к обсуждению с европейскими партнерами будущей системы безопасности на континенте.

Он также отметил, что все участники переговоров в Абу-Даби выразили желание положить конец войне. В то же время стороны пока не проработали все необходимые шаги для достижения этой цели.

В то же время Путин заявил, что хотел бы привлечь США к работе с европейскими странами, чтобы те определились со своей позицией по поводу войны. Российский президент поставил Европе альтернативу - мир или продолжение войны.

Что Путин заявил о территориях и Константиновке

Говоря о возможном территориальном урегулировании, российский президент высказался против обсуждения так называемых "серых зон" и заявил, что Москва признает лишь один вариант разграничения.

"Для России существует только одна линия разграничения с Украиной - линия государственной границы", - заявил военный преступник Путин.

Также российский диктатор предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру Олешек. Он утверждает, что российские войска контролируют город и готовы гарантировать безопасность такой операции.

Путин предложил привлечь к организации миссии омбудсменов Украины и России. По его словам, российской стороне понадобится пять суток для разминирования территории вблизи города. В то же время он заявил, что украинская сторона должна самостоятельно обеспечить безопасность со своей стороны, если считает, что контролирует Константиновку.

Константиновка / Инфографика: Главред

Путин пригрозил иностранным войскам в Украине

Во время встречи российский диктатор также высказался по поводу возможного размещения иностранных военных контингентов на украинской территории. Он пригрозил, что такие подразделения станут мишенями для российской армии.

Отдельно Путин цинично заявил, что хотел бы, чтобы мир в Украине был долгосрочным.

В чём заключается риск для мирных переговоров - комментарий эксперта

Противостояние Дональда Трампа с Конгрессом США может отвлечь американскую администрацию от мирного процесса и осложнить отношения Вашингтона с Киевом. Ближайшие два года американской политики могут стать периодом внутренней борьбы, последствия которой скажутся и на внешнеполитических решениях Белого дома. Об этом сообщил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"В чём риск? Очевидно, что следующие два года - вторая половина президентского срока Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - предупредил Фесенко.

Отдельную угрозу представляет то, как политическая борьба внутри США может отразиться на внешних контактах американского президента. В частности, Фесенко обратил внимание на возможные изменения во взаимодействии Вашингтона с Москвой.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - заявил Фесенко.

Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отмечал, что Москва пытается использовать трехсторонние переговоры для продвижения требований относительно европейской архитектуры безопасности. ISW акцентировал внимание на возвращении российской стороны к ультиматумам и перезвукам требований декабря 2021 года. Аналитики напомнили, что тогда Кремль настаивал на запрете размещения новых вооружений и персонала в государствах, присоединившихся к НАТО после 1997 года.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о достижении прогресса в вопросе возвращения пленных в ходе переговоров в Абу-Даби. Буданов подчеркнул, что достижение существенного результата по возвращению пленных остается безусловным приоритетом Украины. Он также отметил, что делегация работала два дня и что количество и сроки обмена пока не разглашаются.

Обозреватель NTV Фрауке Нимейер признала, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были в основном имитацией. Она написала, что договоренность об обмене пленными стала единственным реальным результатом встречи.

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