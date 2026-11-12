Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мир на пороге климатического рекорда: 2027-й может стать самым жарким за тысячу лет

Анна Ярославская
12 ноября 2026, 13:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
В этом году планета практически наверняка войдет в число двух самых теплых лет за всю историю наблюдений.
Жара
Жара бьет рекорды - почему 2027 год может стать самым жарким в истории / Фото: pixabay.com ​

Основные цифры:

  • 2026 год станет первым или вторым самым тёплым в истории
  • Вероятность установления рекорда в 2027 году оценивается в 96%
  • Эль-Ниньо может стать самым сильным за последнее тысячелетие

2026 год практически наверняка станет самым тёплым или вторым самым тёплым в истории метеонаблюдений, а 2027-й, вероятно, будет ещё жарче из-за рекордного природного климатического явления Эль-Ниньо. К такому выводу независимо друг от друга пришли три климатические службы.

Об этом пишет научно-популярное издание IFLScience со ссылкой на оценки европейской программы Copernicus, аналитического ресурса Carbon Brief и некоммерческого исследовательского центра Berkeley Earth. Прогнозы были обнародованы в начале климатической конференции ООН COP31 в Анталии (Турция).

видео дня

Насколько вероятен рекорд в 2026 году?

Оценки служб заметно различаются. По данным Berkeley Earth, вероятность того, что 2026-й станет самым тёплым годом в истории, составляет 95%. Анализ ERA5 от службы по изменению климата Copernicus даёт лишь около 20%, но считает "практически определённым" как минимум второе место.

Carbon Brief, усреднив шесть наборов данных, оценивает шанс 2026 года обойти рекордный 2024-й год в 67%. Учёный из Berkeley Earth Роберт Роде объяснил расхождение нюансами расчётов.

"[Разница] частично сводится к мелким нюансам (сотых долей градуса) в оценке тепла с начала года, а также предыдущего рекорда 2024 года", - сказал Роде изданию IFLScience.

По всем сценариям средняя глобальная температура года превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5 °C. Это произойдет во второй раз в истории - после 2024 года, когда, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), показатель достиг 1,55 °C. В свежем отчете ВМО средняя температура за январь–сентябрь 2026 года оценена в 1,47 °C, и до конца года она, вероятно, вырастет.

Данные Службы по изменению климата
Данные Copernicus Climate Change Service/ECMWF (ERA5), CC BY 4.0

Почему 2027 год может стать ещё жарче?

Главная причина - Эль-Ниньо, теплая фаза климатического цикла в тропической части Тихого океана, во время которой океан отдает тепло в атмосферу. Долгосрочное потепление вызвано прежде всего выбросами CO2 и других парниковых газов, а Эль-Ниньо усиливает его в те годы, когда оно активно.

В сентябре температура поверхности моря в регионе Ниньо 3.4 - главном индикаторе силы явления - превысила предыдущий рекорд ноября 2015 года (2,72 °C) и с тех пор не опускалась ниже. Почти все прогнозные модели ожидают пика в ноябре-декабре на уровне около 4 °C или чуть ниже, что примерно на градус выше предыдущего рекорда.

Климатолог Зик Хаусфатер, отвечая на вопросы читателей Carbon Brief, назвал темпы развития Эль-Ниньо беспрецедентными.

"Это Эль-Ниньо развивается так быстро и достигает таких высоких температур поверхности моря, что это просто ошеломляет. Мы не видели ничего подобного в исторических записях, и оно может стать самым сильным Эль-Ниньо за последнее тысячелетие", - написал он.

Поскольку глобальная температура отстает от пика Эль-Ниньо примерно на три месяца, Carbon Brief прогнозирует на 2027 год отклонение на 1,74 °C выше доиндустриального уровня. Из-за длительного горизонта прогноза диапазон неопределенности широк: с вероятностью 90% показатель окажется в пределах от 1,54 °C до 1,95 °C.

В обновлении "Состояние климата" аналитики приводят и итоговые шансы на новые рекорды.

"Это дает 2027 году 96 % шансов стать теплее любого предыдущего года, включая 2026-й. Существует 98% вероятность, что по крайней мере один из этих годов - 2026 или 2027 - установит новый рекорд", - говорится в документе.

Роде подчеркнул, что рекорды не прекратятся, пока человечество не сократит выбросы.

"Проблема - в быстром и ускоряющемся потеплении, которое будет продолжаться, пока нам не удастся существенно сократить антропогенные выбросы парниковых газов. Пока это продолжается, следует ожидать многих новых рекордов", - сказал он.

Чем грозит рекордная жара?

В отчете ВМО говорится, что жара уже сказалась на жизни людей. Только европейские волны жары, по предварительным оценкам, привели к около 30 тысячам сверхсмертности, а в Индии в апреле от экстремальной жары пострадали 146,5 млн человек. В следующем году, после Эль-Ниньо, прогнозируют еще больше опасных погодных явлений.

Хаусфатер в комментарии IFLScience назвал самым тревожным последствием изменение количества осадков в тропиках.

"Думаю, самые тревожные последствия - это изменения количества осадков в тропиках, которые являются самым сильным и стабильным воздействием мощных явлений Эль-Ниньо. Среди них - значительное сокращение количества осадков в Индонезии и на Малайском полуострове, на Филиппинах, в Амазонии и Южной Африке. Эти засухи также связывают с сильными пожарами в Индонезии и Амазонии, сопровождающимися выбросами и загрязнением воздуха", - сказал он.

Как сообщал Главред, Эль-Ниньо 2026–2027 годов может привести к около 451 тысяче дополнительных смертей от жары. Согласно прогнозу последствий аномальной жары, количество экстремально жарких дней увеличится на 44%. Больше всего жертв ожидают в Нигерии и Индонезии.

О риске формирования супер-Эль-Ниньо климатологи предупреждали и ранее. Они прогнозировали, что самое мощное явление Эль-Ниньо принесет на Землю экстремальную жару и катаклизмы. Рекордная температура поверхности океана в регионе Ниньо 3.4 подтверждает эти прогнозы.

Тем временем в Украине синоптики оценивают перспективы предстоящей зимы. По их прогнозам, зима 2026–2027 годов принесет как морозы до –20 °C, так и оттепели.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
климат жара глобальное потепление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина атаковала пять крупнейших НПЗ России: Генштаб назвал пораженные заводы

Украина атаковала пять крупнейших НПЗ России: Генштаб назвал пораженные заводы

13:59Война
Украинская РЭБ смогла сбить "Орешник" с курса: в The New York Times раскрыли детали

Украинская РЭБ смогла сбить "Орешник" с курса: в The New York Times раскрыли детали

13:57Война
Новые правила бронирования в Украине: что ждет работников

Новые правила бронирования в Украине: что ждет работников

13:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Батареи заработают на максимуме: что поможет теплу наполнить комнаты

Батареи заработают на максимуме: что поможет теплу наполнить комнаты

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Последние новости

13:59

"Выйти замуж": Билык сделала неожиданное заявление о свадьбе

13:59

Украина атаковала пять крупнейших НПЗ России: Генштаб назвал пораженные заводы

13:57

Украинская РЭБ смогла сбить "Орешник" с курса: в The New York Times раскрыли детали

13:47

Новые правила бронирования в Украине: что ждет работников

13:44

Вернет скатерти белоснежный вид: что добавить в стиральную машину во время стирки

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:23

Мир на пороге климатического рекорда: 2027-й может стать самым жарким за тысячу лет

13:20

"Не хватило ума": российский генерал высмеял Путина и признал поражение в войне

13:18

"Время исчезнуть": Меган Маркл приняла тяжелое решение

12:53

"Шахеды" атакуют бесшумно: "Флеш" предупредил о новой тактике российских ударов

Реклама
12:51

Самый теплый день недели: где в Украине 13 ноября температура подскочит до +20

12:39

Солому к деревьям привязывают не ради красоты - зачем японцы делают это каждый год

12:39

Как разжечь костёр за секунды: топ-5 неожиданных предметов из ванной и мусорки

12:34

Известный режиссер показал, как выглядит после операции на лице из-за рака

12:21

НАБУ превращается в инструмент политической борьбы вместо борьбы с коррупцией - Постернак

12:09

В Кремле набросились на Европу перед встречей Путина с посланниками Трампа

11:56

Визит к Путину после Абу-Даби: чего ждать от встречи Уиткоффа и Кушнера в Кремле

11:49

"Был в российской военной форме": звезда "Дизель шоу" рассказал о курьезе в укрытии

11:42

Аномальная жара может убить до 500 тысяч человек: в СМИ раскрыли угрозу Эль-Ниньо

11:28

В Украине фиксируют сбои в работе Starshield: Зеленский заявил о неслучайности

11:20

Китайский гороскоп на завтра, 13 ноября: Свиньям - прибыль, Крысам - влияние

Реклама
11:02

Тает на глазах: сильно похудевшую Пугачеву подловили на прогулке с Галкиным

11:02

Мир стал ближе: Уиткофф сделал заявление после переговоров в Абу-Даби

10:44

Видео на полную громкость и громкие разговоры в кафе: как реагировать без скандала

10:41

Курс доллара и евро может резко взлететь: банкир озвучил прогноз на 16–22 ноября

10:38

"Отец ее детей": звезда "Сватов" сделал признание об Анне Кошмал

10:35

Голливуд потерял легенду: умер актер Стейси Кич, известный по сериалам "Побег"

10:15

Картонные коробки не стоит сразу выбрасывать — разумные способы использования

09:54

Россия ударила по Украине ракетами и 123 дронами: сколько целей обезвредила ПВО

09:42

"Есть целый набор": Билоножко высказалась о пластических операциях

09:38

Диверсия в глубоком тылу РФ: "Атеш" сорвал поставки топлива оккупантам

09:35

Вышла в магазин и пропала: в Нидерландах нашли мертвой 16-летнюю украинку

09:18

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Овнам - финансовый прорыв, Львам - перемены

09:14

Как снизить потребление света бойлером: эксперты назвали простые хитростиВидео

08:51

Аппетиты Путина шире Донбасса: в ISW объяснили, как РФ использовала переговоры

08:49

Путинистка Надежда Бабкина заметно сдала: певица не может ходить самостоятельно

08:32

В Киеве слышны взрывы, есть "прилет" в девятиэтажку: что известно

08:25

Гороскоп на завтра, 13 ноября: Девам — прибыль, Рыбам — успех

08:21

"Этот день мог стать последним": украинская ведущая попала в серьезное ДТП

08:10

Сделка Трампа с Путиным оказалась под угрозой: Невзлин назвал причинумнение

08:05

Авто с топ-военным РФ взорвалось в Петербурге: подробности

Реклама
07:50

"Мне сказали это еще в больнице": Кейт Миддлтон высказалась об онкологии

07:45

После Абу-Даби Мерц не исключает встречи с Путиным: что известно

07:22

Виткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным: какое предложение привезли

06:36

Удар РФ по энергетике и жилым домам: в Ровненской области пропал светФото

05:55

"Жестко": Билозир раскрыла секрет стройной фигуры в 69 лет

05:02

Привычные 21 °C — уже не норма: какая температура должна быть в каждой комнатеВидео

04:41

Обрезать гортензию осенью или оставить до весны: садоводы назвали подходящее время

04:29

Спатифиллум будет пышно расти даже зимой: что нужно сделать в ноябре

04:04

Комнатные растения готовятся к зиме: какие изменения в уходе нельзя игнорировать

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять