Мир на пороге климатического рекорда: 2027-й может стать самым жарким за тысячу лет

В этом году планета практически наверняка войдет в число двух самых теплых лет за всю историю наблюдений.

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Жара бьет рекорды - почему 2027 год может стать самым жарким в истории / Фото: pixabay.com ​

Основные цифры:

2026 год станет первым или вторым самым тёплым в истории

Вероятность установления рекорда в 2027 году оценивается в 96%

Эль-Ниньо может стать самым сильным за последнее тысячелетие

2026 год практически наверняка станет самым тёплым или вторым самым тёплым в истории метеонаблюдений, а 2027-й, вероятно, будет ещё жарче из-за рекордного природного климатического явления Эль-Ниньо. К такому выводу независимо друг от друга пришли три климатические службы.

Об этом пишет научно-популярное издание IFLScience со ссылкой на оценки европейской программы Copernicus, аналитического ресурса Carbon Brief и некоммерческого исследовательского центра Berkeley Earth. Прогнозы были обнародованы в начале климатической конференции ООН COP31 в Анталии (Турция).

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Насколько вероятен рекорд в 2026 году?

Оценки служб заметно различаются. По данным Berkeley Earth, вероятность того, что 2026-й станет самым тёплым годом в истории, составляет 95%. Анализ ERA5 от службы по изменению климата Copernicus даёт лишь около 20%, но считает "практически определённым" как минимум второе место.

Carbon Brief, усреднив шесть наборов данных, оценивает шанс 2026 года обойти рекордный 2024-й год в 67%. Учёный из Berkeley Earth Роберт Роде объяснил расхождение нюансами расчётов.

"[Разница] частично сводится к мелким нюансам (сотых долей градуса) в оценке тепла с начала года, а также предыдущего рекорда 2024 года", - сказал Роде изданию IFLScience.

По всем сценариям средняя глобальная температура года превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5 °C. Это произойдет во второй раз в истории - после 2024 года, когда, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), показатель достиг 1,55 °C. В свежем отчете ВМО средняя температура за январь–сентябрь 2026 года оценена в 1,47 °C, и до конца года она, вероятно, вырастет.

Данные Copernicus Climate Change Service/ECMWF (ERA5), CC BY 4.0

Почему 2027 год может стать ещё жарче?

Главная причина - Эль-Ниньо, теплая фаза климатического цикла в тропической части Тихого океана, во время которой океан отдает тепло в атмосферу. Долгосрочное потепление вызвано прежде всего выбросами CO2 и других парниковых газов, а Эль-Ниньо усиливает его в те годы, когда оно активно.

В сентябре температура поверхности моря в регионе Ниньо 3.4 - главном индикаторе силы явления - превысила предыдущий рекорд ноября 2015 года (2,72 °C) и с тех пор не опускалась ниже. Почти все прогнозные модели ожидают пика в ноябре-декабре на уровне около 4 °C или чуть ниже, что примерно на градус выше предыдущего рекорда.

Климатолог Зик Хаусфатер, отвечая на вопросы читателей Carbon Brief, назвал темпы развития Эль-Ниньо беспрецедентными.

"Это Эль-Ниньо развивается так быстро и достигает таких высоких температур поверхности моря, что это просто ошеломляет. Мы не видели ничего подобного в исторических записях, и оно может стать самым сильным Эль-Ниньо за последнее тысячелетие", - написал он.

Поскольку глобальная температура отстает от пика Эль-Ниньо примерно на три месяца, Carbon Brief прогнозирует на 2027 год отклонение на 1,74 °C выше доиндустриального уровня. Из-за длительного горизонта прогноза диапазон неопределенности широк: с вероятностью 90% показатель окажется в пределах от 1,54 °C до 1,95 °C.

В обновлении "Состояние климата" аналитики приводят и итоговые шансы на новые рекорды.

"Это дает 2027 году 96 % шансов стать теплее любого предыдущего года, включая 2026-й. Существует 98% вероятность, что по крайней мере один из этих годов - 2026 или 2027 - установит новый рекорд", - говорится в документе.

Роде подчеркнул, что рекорды не прекратятся, пока человечество не сократит выбросы.

"Проблема - в быстром и ускоряющемся потеплении, которое будет продолжаться, пока нам не удастся существенно сократить антропогенные выбросы парниковых газов. Пока это продолжается, следует ожидать многих новых рекордов", - сказал он.

Чем грозит рекордная жара?

В отчете ВМО говорится, что жара уже сказалась на жизни людей. Только европейские волны жары, по предварительным оценкам, привели к около 30 тысячам сверхсмертности, а в Индии в апреле от экстремальной жары пострадали 146,5 млн человек. В следующем году, после Эль-Ниньо, прогнозируют еще больше опасных погодных явлений.

Хаусфатер в комментарии IFLScience назвал самым тревожным последствием изменение количества осадков в тропиках.

"Думаю, самые тревожные последствия - это изменения количества осадков в тропиках, которые являются самым сильным и стабильным воздействием мощных явлений Эль-Ниньо. Среди них - значительное сокращение количества осадков в Индонезии и на Малайском полуострове, на Филиппинах, в Амазонии и Южной Африке. Эти засухи также связывают с сильными пожарами в Индонезии и Амазонии, сопровождающимися выбросами и загрязнением воздуха", - сказал он.

Как сообщал Главред, Эль-Ниньо 2026–2027 годов может привести к около 451 тысяче дополнительных смертей от жары. Согласно прогнозу последствий аномальной жары, количество экстремально жарких дней увеличится на 44%. Больше всего жертв ожидают в Нигерии и Индонезии.

О риске формирования супер-Эль-Ниньо климатологи предупреждали и ранее. Они прогнозировали, что самое мощное явление Эль-Ниньо принесет на Землю экстремальную жару и катаклизмы. Рекордная температура поверхности океана в регионе Ниньо 3.4 подтверждает эти прогнозы.

Тем временем в Украине синоптики оценивают перспективы предстоящей зимы. По их прогнозам, зима 2026–2027 годов принесет как морозы до –20 °C, так и оттепели.

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