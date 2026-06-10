Супер Эль-Ниньо уже на пороге: Землю накроет экстремальная жара и катаклизмы

Ученые бьют тревогу. Мир стоит на пороге нового климатического рекорда.

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Лето 2026 может стать одним из самых жарких в истории / Коллаж: Главред, фото: фото: ua.depositphotos.com

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На планете формируется мощнейший за всю историю Супер Эль-Ниньо

Вероятность прихода опасной климатической фазы составляет 90%

На планете усилятся засухи, штормы и волны рекордной жары

Климатическое явление Эль-Ниньо продолжается уже сотни тысяч лет. Однако нынешние признаки указывают на то, что в этом году сформируется одна из самых мощных моделей Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Эксперты прогнозируют экстремальную жару практически по всей планете.

Как пишет The Daily Mail, летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3°C. Также Супер Эль-Ниньо нарушит привычный режим осадков по всему миру. Количество дождей увеличится в некоторых частях юга Южной Америки, на юге США, в районе Африканского Рога и в Центральной Азии. И, наоборот, более засушливая погода установится в Центральной Америке, на севере Южной Америки, в Карибском бассейне, Австралии, Индонезии и некоторых частях Южной Азии.

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По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), с конца апреля по середину мая температура поверхности моря в центрально-восточной экваториальной части Тихого океана — регионе, который используется в качестве ориентира для мониторинга — вплотную приблизилась к пороговым значениям Эль-Ниньо.

Этот рост подпитывается аномально теплой подповерхностной водой в тропической части Тихого океана. Температура на глубине тамна 6°C выше нормы, что создает "колоссальный резервуар" тепла.

Более того, Индекс Южной осцилляции (атмосферный компонент Эль-Ниньо) также соответствует условиям развития этого феномена.

"Сила явления имеет огромное значение — классифицируется ли оно как слабое, умеренное, сильное или очень сильное. Даже умеренный Эль-Ниньо повышает вероятность некоторых экстремальных погодных и климатических явлений", — пояснили в ВМО.

Как Супер Эль-Ниньо повлияет на глобальную температуру

По прогнозам ВМО, температура выше нормы ожидает нас "практически во всех уголках земного шара".

Наиболее сильная жара прогнозируется на юге и западе Северной Америки, в Центральной Америке, странах Карибского бассейна, Европе, Северной Африке и на большей части Азии. В северных регионах Азии также может быть теплее обычного, хотя там прогноз менее точен.

В Южном полушарии также ожидаются аномально теплые условия во многих районах. На севере Южной Америки, скорее всего, будет наблюдаться самое сильное потепление, а в Южной Африке прогнозируется повсеместное превышение температурной нормы.

В Австралии потепление затронет в основном западное, южное и восточное побережья, а на севере четкой тенденции пока нет.

В тропических регионах по всему миру тоже будет жарче обычного, особенно в Экваториальной Африке, некоторых частях Юго-Восточной Азии и на островах Малайского архипелага.

Как Супер Эль-Ниньо повлияет на осадки

Каждый Эль-Ниньо уникален с точки зрения своего развития, географии и последствий.

Однако обычно это явление приносит больше дождей на юг Южной Америки, юг США, в район Африканского Рога и Центральную Азию. В то же время засуха накрывает Центральную Америку, север Южной Америки, Карибы, Австралию, Индонезию и части Южной Азии.

Кроме того, эксперты предупреждают, что летлом в Северном полушарии теплая вода Эль-Ниньо может провоцировать сильные ураганы в центральной и восточной частях Тихого океана, одновременно мешая формированию ураганов в Атлантическом бассейне.

Ученые из ВМО предупреждают, что вероятность развития Эль-Ниньо в период с июня по август 2026 года сейчас составляет 80%, а вероятность того, что оно продлится как минимум до ноября — 90%.

"Наука говорит ясно: Эль-Ниньо с 90-процентной вероятностью постучится в наши двери в ближайшие месяцы", — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло добавила, что Эль-Ниньо усилит засуху и проливные дожди, а также повысит риск волн экстремальной жары как на суше, так и в океане".

Что такое Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо — это естественное климатическое явление, циклы которого меняются каждые два–семь лет, переходя от теплой фазы (Эль-Ниньо) к прохладной (Ла-Нинья).

Во время фазы Эль-Ниньо теплые воды, накапливающиеся в Тихом океане, растекаются и повышают среднюю температуру поверхности Земли. Это тепло в конечном итоге уходит в атмосферу, нагревая нашу планету на протяжении многих месяцев.

Как писал Главред, метеорологи предупреждали о возможном формировании климатического явления Эль-Ниньо уже с мая. По прогнозам, к концу 2026 года оно может усилиться до наиболее выраженного уровня за последние десять лет. Об этом, со ссылкой на международные метеослужбы и климатические модели.

Тем временем японские климатологи выяснили, что потепление океана значительно усиливает тайфуны в Тихом океане. Исследование показало: из-за глобального изменения климата мощные штормы, которые раньше происходили примерно раз в сто лет, в будущем могут возникать в несколько раз чаще.

Климатические изменения в Украине: мнение экспертов

По состоянию на 2025 год годовая температура в Украине повысилась на 1,2 градуса за последние три десятилетия. Это уже стало тревожным сигналом, ведь, согласно международным соглашениям, важно не допускать повышения температуры более чем на 2 градуса.

Доцент кафедры охраны природы ЛНУ Франко Ирина Койнова отметила, что вместе со смещением природных зон произошли и изменения в биоразнообразии. Часть живых организмов, которая может адаптироваться к новым измененным условиям, остается в Украине, часть мигрирует, а другие гибнут.

Кроме этого, из-за резких перепадов температур страдает аграрный сектор, что влияет на благосостояние украинцев и экономику страны. Несмотря на это, даже во время войны, когда часть территорий находится под оккупацией или страдает в результате боевых действий, в Украине продолжают осваивать все новые и новые земли.

По словам председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, это пагубный подход. Земли, которые использовались для сельского хозяйства, нужно засаживать деревьями, а после победы в войне акцентировать внимание на зеленой промышленности.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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