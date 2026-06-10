Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Супер Эль-Ниньо уже на пороге: Землю накроет экстремальная жара и катаклизмы

Анна Ярославская
10 июня 2026, 10:49обновлено 10 июня, 11:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ученые бьют тревогу. Мир стоит на пороге нового климатического рекорда.
Жара
Лето 2026 может стать одним из самых жарких в истории / Коллаж: Главред, фото: фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • На планете формируется мощнейший за всю историю Супер Эль-Ниньо
  • Вероятность прихода опасной климатической фазы составляет 90%
  • На планете усилятся засухи, штормы и волны рекордной жары

Климатическое явление Эль-Ниньо продолжается уже сотни тысяч лет. Однако нынешние признаки указывают на то, что в этом году сформируется одна из самых мощных моделей Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Эксперты прогнозируют экстремальную жару практически по всей планете.

Как пишет The Daily Mail, летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3°C. Также Супер Эль-Ниньо нарушит привычный режим осадков по всему миру. Количество дождей увеличится в некоторых частях юга Южной Америки, на юге США, в районе Африканского Рога и в Центральной Азии. И, наоборот, более засушливая погода установится в Центральной Америке, на севере Южной Америки, в Карибском бассейне, Австралии, Индонезии и некоторых частях Южной Азии.

видео дня

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), с конца апреля по середину мая температура поверхности моря в центрально-восточной экваториальной части Тихого океана — регионе, который используется в качестве ориентира для мониторинга — вплотную приблизилась к пороговым значениям Эль-Ниньо.

Этот рост подпитывается аномально теплой подповерхностной водой в тропической части Тихого океана. Температура на глубине тамна 6°C выше нормы, что создает "колоссальный резервуар" тепла.

Более того, Индекс Южной осцилляции (атмосферный компонент Эль-Ниньо) также соответствует условиям развития этого феномена.

"Сила явления имеет огромное значение — классифицируется ли оно как слабое, умеренное, сильное или очень сильное. Даже умеренный Эль-Ниньо повышает вероятность некоторых экстремальных погодных и климатических явлений", — пояснили в ВМО.

Как Супер Эль-Ниньо повлияет на глобальную температуру

По прогнозам ВМО, температура выше нормы ожидает нас "практически во всех уголках земного шара".

Наиболее сильная жара прогнозируется на юге и западе Северной Америки, в Центральной Америке, странах Карибского бассейна, Европе, Северной Африке и на большей части Азии. В северных регионах Азии также может быть теплее обычного, хотя там прогноз менее точен.

В Южном полушарии также ожидаются аномально теплые условия во многих районах. На севере Южной Америки, скорее всего, будет наблюдаться самое сильное потепление, а в Южной Африке прогнозируется повсеместное превышение температурной нормы.

В Австралии потепление затронет в основном западное, южное и восточное побережья, а на севере четкой тенденции пока нет.

В тропических регионах по всему миру тоже будет жарче обычного, особенно в Экваториальной Африке, некоторых частях Юго-Восточной Азии и на островах Малайского архипелага.

Как Супер Эль-Ниньо повлияет на осадки

Каждый Эль-Ниньо уникален с точки зрения своего развития, географии и последствий.

Однако обычно это явление приносит больше дождей на юг Южной Америки, юг США, в район Африканского Рога и Центральную Азию. В то же время засуха накрывает Центральную Америку, север Южной Америки, Карибы, Австралию, Индонезию и части Южной Азии.

Кроме того, эксперты предупреждают, что летлом в Северном полушарии теплая вода Эль-Ниньо может провоцировать сильные ураганы в центральной и восточной частях Тихого океана, одновременно мешая формированию ураганов в Атлантическом бассейне.

Ученые из ВМО предупреждают, что вероятность развития Эль-Ниньо в период с июня по август 2026 года сейчас составляет 80%, а вероятность того, что оно продлится как минимум до ноября — 90%.

"Наука говорит ясно: Эль-Ниньо с 90-процентной вероятностью постучится в наши двери в ближайшие месяцы", — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло добавила, что Эль-Ниньо усилит засуху и проливные дожди, а также повысит риск волн экстремальной жары как на суше, так и в океане".

Что такое Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо — это естественное климатическое явление, циклы которого меняются каждые два–семь лет, переходя от теплой фазы (Эль-Ниньо) к прохладной (Ла-Нинья).

Во время фазы Эль-Ниньо теплые воды, накапливающиеся в Тихом океане, растекаются и повышают среднюю температуру поверхности Земли. Это тепло в конечном итоге уходит в атмосферу, нагревая нашу планету на протяжении многих месяцев.

Как писал Главред, метеорологи предупреждали о возможном формировании климатического явления Эль-Ниньо уже с мая. По прогнозам, к концу 2026 года оно может усилиться до наиболее выраженного уровня за последние десять лет. Об этом, со ссылкой на международные метеослужбы и климатические модели.

Тем временем японские климатологи выяснили, что потепление океана значительно усиливает тайфуны в Тихом океане. Исследование показало: из-за глобального изменения климата мощные штормы, которые раньше происходили примерно раз в сто лет, в будущем могут возникать в несколько раз чаще.

Климатические изменения в Украине: мнение экспертов

По состоянию на 2025 год годовая температура в Украине повысилась на 1,2 градуса за последние три десятилетия. Это уже стало тревожным сигналом, ведь, согласно международным соглашениям, важно не допускать повышения температуры более чем на 2 градуса.

Доцент кафедры охраны природы ЛНУ Франко Ирина Койнова отметила, что вместе со смещением природных зон произошли и изменения в биоразнообразии. Часть живых организмов, которая может адаптироваться к новым измененным условиям, остается в Украине, часть мигрирует, а другие гибнут.

Кроме этого, из-за резких перепадов температур страдает аграрный сектор, что влияет на благосостояние украинцев и экономику страны. Несмотря на это, даже во время войны, когда часть территорий находится под оккупацией или страдает в результате боевых действий, в Украине продолжают осваивать все новые и новые земли.

По словам председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, это пагубный подход. Земли, которые использовались для сельского хозяйства, нужно засаживать деревьями, а после победы в войне акцентировать внимание на зеленой промышленности.

Другие новости:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
климат новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронта

ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронта

12:03Война
Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

11:51Фронт
РФ готовится к запуску "Орешника": в ближайшее время существует угроза удара

РФ готовится к запуску "Орешника": в ближайшее время существует угроза удара

11:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Последние новости

12:16

Дочь Лорак эпично опозорилась в сети: позорное фото

12:03

ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронтаВидео

11:51

Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

11:29

РФ готовится к запуску "Орешника": в ближайшее время существует угроза удара

11:16

Сын эксгумировал тело отца спустя 37 лет и узнал то, чего не ожидал никто

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
11:07

Дело не в поломке: почему после выключения кондиционера комната быстро нагревается

10:49

Супер Эль-Ниньо уже на пороге: Землю накроет экстремальная жара и катаклизмы

10:25

Согласится ли Путин вести переговоры с Европой: Кулеба удивил заявлением

10:05

Командование РФ отдало экстренный приказ из-за успехов ВСУ в Крыму — ISW

Реклама
09:49

Денежные проблемы наконец уйдут: трем знакам зодиака станет легче после 10 июня

09:39

Панически боится ликвидации: Путин перевез Кабаеву и детей в бункер, детали

09:09

РФ ударила по жилым домам в Одессе: дотла сгорела квартира, пострадали детиФото

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 июня (обновляется)

08:30

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

08:28

РФ около 30 раз ударила по Харькову: разрушен дом, растет число пострадавшихФото

08:19

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Дроны атаковали Самарскую область РФ: горит один из крупнейших НПЗ "Роснефти"

07:35

От чего зависят переговоры о мире: Портников - о важной деталимнение

07:10

За 1000 км от границы: "Фламинго" атаковали ключевой для РФ завод в ЧебоксарахВидео

05:26

Управлял страной из Петербурга: где похоронен последний гетман Украины и чем он известен

Реклама
04:20

Завтрак за 10 минут: рецепт хачапури на прикорм, который ребенок съест полностью

04:00

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

03:45

Как уничтожить тлю на смородине без опасной химии: поможет обычное мылоВидео

03:15

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садоводаВидео

02:20

Ученые раскрыли неожиданный секрет: что помогает дожить до 100 лет

01:30

Отмена резкого повышения тарифа на проезд: в КГГА приняли важное решение

00:50

Дроны становятся "невидимыми": стало известно о новых настройках российских БпЛА

00:11

Больше, чем слова: какие странные ритуалы влюбленных укрепляют отношения на годыВидео

09 июня, вторник
23:56

Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

23:11

"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

23:00

"Путин выстрелил себе в ногу": в РФ растет недовольство Кремлем из-за одного решения

22:59

Как сделать окна сверкающими надолго: один простой секрет творит чудесаВидео

22:50

Киркоров публично плюнул в лицо Тодоренко: что она сделала

22:35

Судьи "Мастер Шеф" рыдали: что случилось на шоу

21:47

"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

21:29

Мечты четырех знаков зодиака станут реальностью: кому 10 июня принесет кучу денег

21:17

Поставлял ракеты для армии: под Москвой взорвали топ-военного Минобороны РФ

21:06

Укрзализныця запускает новые рейсы из Днепра на лето: куда будут курсировать поезда

20:51

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июнеВидео

20:43

Новый "налог на OLX": украинцам рассказали, кто может не платить

Реклама
20:40

Секрет пышного цветения: какая простая ошибка мешает комнатным растениям

20:35

Всего пол-литра под куст: как быстро исправить скрученные листья томатовВидео

20:31

Популярный продукт: что нельзя давать кошкам даже в небольших количествахВидео

20:00

Столкновение РФ с НАТО: раскрыты вероятные сроки нового конфликта

19:50

Имеет ли особую силу вода, освященная на определенные праздники – ответ священника

19:43

Дочь путинистки Успенской оказалась в больнице: первые фото

19:36

Ошибка, которая режет слух: как правильно назвать "кольцо" на украинском языке

19:20

"Получил нужный результат": Зеленский рассказал о последствиях письма Путину

19:10

Почему обострились отношения между Украиной и Польшей: Денисенко назвал основные причинымнение

19:08

Есть ли угроза вторжения на границе с Беларусью на Житомирщине: что говорят военные

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять