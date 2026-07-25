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20 и более помидоров с одного куста: огородница показала, как в разы увеличить урожай

Юрий Берендий
25 июля 2026, 14:08
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Городница Лидия Кононенко рассказала, какая привычка садоводов снижает урожайность помидоров на кусте.

20 и более помидоров с одного куста: огородница показала, как в разы увеличить урожай
Почему нельзя обрывать нижние листья у помидоров: ошибка, которая вдвое снижает урожай / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Нужно ли обрывать нижние листья у помидоров
  • Когда обрезать листья у помидоров
  • Нужно ли пасынковать помидоры

Многие дачники спешат обрывать нижние листья у помидоров сразу после появления первой завязи, надеясь защитить растения от фитофторы. Однако такое преждевременное вмешательство лишает куст основного источника питания. Вместо потенциальных 20 плодов за сезон растение способно сформировать лишь десяток. О том, как изменение подхода к обрезке и посадке позволило удвоить урожай, на своем YouTube-канале рассказала огородница Лидия Кононенко.

видео дня

Главред выяснил, как увеличить урожай помидоров.

"Когда я только начинала выращивать помидоры, прочитала, что нужно обрывать нижние листья на кустах почти сразу, как только завязались плоды - якобы для того, чтобы не было фитофторы", - вспоминает Лидия Кононенко.

Почему удаление листьев снижает урожайность томатов

Результат регулярного обрывания зелени разочаровал огородницу. По её наблюдениям, плоды формировались неравномерно: один-два вырастали крупными, а на остальные завязи у куста просто не хватало сил.

"Пока я так поступала, у меня на кустах за сезон вырастало всего по 10 помидоров. Большого урожая не было, потому что я удаляла всю листву. А это именно то, за счет чего растение живет и питается", - отметила Кононенко.

Смотрите видео о том, как увеличить урожай томатов без химии:

Как правильно высаживать помидоры, чтобы не обрывать листья

Проанализировав собственную практику, огородница изменила схему посадки кустов и отказалась от полного удаления зелени и пасынков.

"Сейчас стараюсь высаживать помидоры реже, чтобы кусты не смыкались, и не срываю нижние листья. Побочки тоже вообще не трогаю, если им есть куда расти. Тогда урожай получается гораздо больше", - подчеркнула блогерша.

Впрочем, Кононенко уточняет, что этот метод требует свободного места на грядке и зависит от плотности посадки.

"Конечно, если на грядке кусты посажены очень густо, они поднимаются и сливаются в одну шапку, тогда приходится и листья убирать, и пасынковать", - подытожила огородница.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Теплицы Лидии Кононенко"

YouTube-канал "Теплицы Лидии Кононенко" - это практический украинский блог о тепличном хозяйстве и овощеводстве. Автор делится опытом выращивания томатов, кукурузы и рассады на продажу, выбирает устойчивые к болезням сорта и показывает технические нюансы ухода за теплицами. Контент ориентирован на помощь как новичкам, так и опытным садоводам.

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