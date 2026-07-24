Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

День медика - прекрасная возможность поблагодарить людей, которые ежедневно стоят на страже здоровья, помогают в самые сложные моменты и спасают жизни.
В подборке Главреда вы найдете искренние поздравления с Днём медицинского работника, тёплые пожелания, красивые открытки и оригинальные слова, которые помогут поздравить врачей, медсестёр, фельдшеров и всех, кто посвятил себя медицине.
Поздравления с Днем медика в стихах
С Днём медика искренне поздравляем,
Здоровья и сил желаем.
Пусть счастье в сердце расцветает,
Добро сторицей придет!
***
С Днём медика вас поздравляем,
Здоровья и счастья желаем.
Пусть радость наполнит ваш дом,
Удача сопутствует в нём!
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Спасибо за добрые руки,
За помощь в тревоги и муки.
Пусть сердце не знает тревог,
А счастье хранит вас, дай Бог!
Пусть улыбка не угасает,
Надежда согревает сердце.
Пусть будет мир, любовь, добро,
И в доме уют, тепло!
Поздравления с Днем медика в прозе
С праздником! Пусть ваш труд приносит не только профессиональное признание, но и искреннюю благодарность людей. Желаю мира, благополучия, радости, вдохновения, исполнения мечтаний и тепла в сердце.
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Искренне поздравляю с Днём медицинского работника! Пусть каждый день дарит новые силы, оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Желаю крепкого здоровья, благополучия, любви, гармонии и безграничного счастья.
С Днём медика! Пусть каждая спасённая жизнь, каждая искренняя улыбка пациента и каждое доброе слово станут для вас источником вдохновения. Желаю профессиональных успехов, уважения, благополучия, семейного тепла и мирного неба.
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Поздравляю с праздником! Спасибо за вашу человечность, выдержку и ежедневный самоотверженный труд. Пусть судьба будет щедрой на приятные события, здоровье будет крепким, а рядом всегда будут люди, которые ценят, поддерживают и вдохновляют.
В День медика желаю вам крепкого здоровья, внутренней силы, неиссякаемой энергии и счастливых дней. Пусть в работе всё складывается как нельзя лучше, дома царят любовь и уют, а каждый новый день дарит радость, мир и хорошие новости.
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