Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

Пусть ваш жест приветствия будет таким же теплым, как их забота!

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Поздравление с Днём медика / Фото: Главред

День медика - прекрасная возможность поблагодарить людей, которые ежедневно стоят на страже здоровья, помогают в самые сложные моменты и спасают жизни.

В подборке Главреда вы найдете искренние поздравления с Днём медицинского работника, тёплые пожелания, красивые открытки и оригинальные слова, которые помогут поздравить врачей, медсестёр, фельдшеров и всех, кто посвятил себя медицине.

Поздравления с Днем медика в стихах

С Днём медика искренне поздравляем,

видео дня

Здоровья и сил желаем.

Пусть счастье в сердце расцветает,

Добро сторицей придет!

***

С Днём медика вас поздравляем,

Здоровья и счастья желаем.

Пусть радость наполнит ваш дом,

Удача сопутствует в нём!

***

Спасибо за добрые руки,

За помощь в тревоги и муки.

Пусть сердце не знает тревог,

А счастье хранит вас, дай Бог!

Поздравления с Днем медика картинки / Фото: Главред

Пусть улыбка не угасает,

Надежда согревает сердце.

Пусть будет мир, любовь, добро,

И в доме уют, тепло!

Поздравления с Днем медика в прозе

С праздником! Пусть ваш труд приносит не только профессиональное признание, но и искреннюю благодарность людей. Желаю мира, благополучия, радости, вдохновения, исполнения мечтаний и тепла в сердце.

***

Искренне поздравляю с Днём медицинского работника! Пусть каждый день дарит новые силы, оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Желаю крепкого здоровья, благополучия, любви, гармонии и безграничного счастья.

​ Красивые поздравления с Днём медика / Фото: Главред

С Днём медика! Пусть каждая спасённая жизнь, каждая искренняя улыбка пациента и каждое доброе слово станут для вас источником вдохновения. Желаю профессиональных успехов, уважения, благополучия, семейного тепла и мирного неба.

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Поздравляю с праздником! Спасибо за вашу человечность, выдержку и ежедневный самоотверженный труд. Пусть судьба будет щедрой на приятные события, здоровье будет крепким, а рядом всегда будут люди, которые ценят, поддерживают и вдохновляют.

Поздравления с Днём медика прикольные / Фото: Главред

В День медика желаю вам крепкого здоровья, внутренней силы, неиссякаемой энергии и счастливых дней. Пусть в работе всё складывается как нельзя лучше, дома царят любовь и уют, а каждый новый день дарит радость, мир и хорошие новости.

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