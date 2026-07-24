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Пережил блекауты, но погиб от российской ракеты: что будет с крокодилом Геной

Инна Ковенько
24 июля 2026, 14:18
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Крокодил Гена, переживший зимние блекауты, но погибший во время российского удара по Днепру, получит новую жизнь как музейный экспонат.
Крокодил Гена
Крокодил Гена / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/aquarium.dp.ua, nashemisto.dp.ua

Читайте в материале:

  • Что известно о крокодиле Гене, погибшем во время российского удара по Днепру
  • Что сделают с телом самого большого крокодила Украины

Нильский крокодил Гена, погибший в результате российского ракетного удара по Днепру 5 июля, станет музейным экспонатом. Трехметровая рептилия более 25 лет обитала в учебно-научном комплексе "Аквариум" Днепровского национального университета и была его символом. Тело крокодила передадут специалистам зоологического музея, которые изготовят из него чучело. По словам директора комплекса, Гена был крупнейшим из известных крокодилов, представленных в зоопарках и аквариумах Украины.

Главред расскажет, что известно об уникальном обитателе единственного пресноводного аквариума Украины, об обстоятельствах его гибели и о том, что с ним будет дальше.

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Что сделают с телом крокодила Гены

Сейчас тело нильского крокодила заморожено. Вскоре его передадут специалистам зоологического музея Днепровского национального университета, которые изготовят из него музейный экспонат. Об этом рассказал директор учебно-научного комплекса "Аквариум" Николай Ерух, передает"Суспільне. Днепр".

"Из него сделают чучело. Это очень кропотливая работа, тем более что крокодил большой - три метра в длину. Он самый крупный из всех известных, представленных в зоопарках и аквариумах Украины.

У нас уже есть предварительные договоренности с музеем, ждем, когда специалисты вернутся из отпусков, и тогда перевезем тело животного", - рассказал Ерух.

Пережил блекауты, но погиб от российской ракеты: что будет с крокодилом Геной
Крокодил Гена / Фото: личный архив Ларисы Ерух

Отмечается, что в местном музее уже есть чучело другого крокодила, которое передали из "Аквариума" ещё в советские времена. Впрочем, тот экземпляр был значительно меньше Гены. По словам директора комплекса, представители вида нильских крокодилов редко достигают таких размеров в неволе, поэтому рептилия представляет ценность и как музейный экспонат.

Что известно о крокодиле Гену

Гене было 25 лет. Более двух десятилетий он был символом учебно-научного комплекса "Аквариум".

Сначала Гену подарили бизнесмену, однако со временем крокодил вырос и начал вести себя агрессивно. Из-за этого владелец решил передать его в учебно-научный комплекс "Аквариум", где для животного смогли создать надлежащие условия содержания.

За Геной более 20 лет ухаживала ведущая биолог комплекса Лариса Ерух, говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

"Он был как мужчина, который спокойно лежит на диване. Он был очень спокойным и вообще замечательным. Он любил меня, насколько мог своей крокодильей любовью", - рассказала биолог.

Крокодил Гена
Крокодил Гена / Фото: nashemisto.dp.ua

Самым тяжелым испытанием для работников "Аквариума" стали российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Во время отключений электроэнергии сотрудники фактически жили на работе, чтобы поддерживать необходимую температуру воды и спасать обитателей комплекса.

"Температура ниже 12 градусов для крокодилов смертельна. Мы здесь иногда ночевали, почти жили всю зиму… За него переживали больше всего этой зимой, и, к сожалению, вот так после ракетного обстрела. Очень тяжело, честно", - рассказала Лариса Ерух.

Накануне гибели Гену планировали переселить в реконструированный террариум. Впрочем, после российского удара работы по восстановлению комплекса продолжаются, поэтому о появлении нового крокодила пока речь не идет.

Крокодил Гена
Крокодил Гена / Фото: nashemisto.dp.ua

Чем особенен учебно-научный комплекс "Аквариум"

Учебно-научный комплекс "Аквариум" Днепровского национального университета является единственным пресноводным аквариумом на подконтрольной Украине территории государства. Второе подобное заведение в настоящее время расположено на временно оккупированной территории.

Экспозиция комплекса насчитывает 20 аквариумов объемом около 1200 литров каждый. Центральное место занимает туннельный аквариум объемом 100 тысяч литров, в котором представлены обитатели пресноводных водоемов Европы, Азии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки. Всего в комплексе содержатся около четырех тысяч рыб и других животных из разных уголков мира.

Крокодил Гена
Крокодил Гена / Фото: nashemisto.dp.ua

Что известно о российском ракетном ударе по Днепру, в ходе которого погиб крокодил

Российские военные нанесли ракетный удар по Днепру около шести утра 5 июля. Ракета попала в нескольких десятках метров от здания учебно-научного комплекса "Аквариум". На момент атаки в помещении находился только охранник, который не пострадал.

Гибель Гены заметили не сразу. Рептилия лежала под водой и не реагировала на раздражители. По словам директора комплекса Николая Еруха, скорее всего, причиной смерти стала баротравма, вызванная взрывной волной.

"Существует такая баротравма: когда человек при взрыве падает в воду, он часто не выплывает из-за того, что вода под давлением взрывной волны просто разрывает легкие изнутри. Легкие у него также повреждены", - пояснил директор учреждения.

В результате российского удара был поврежден фасад комплекса, выбиты почти все окна и вырваны двери из петель. В лабораторной части учреждения был поврежден один из небольших аквариумов, однако его обитателей удалось спасти, оперативно переселив в другой резервуар. Центральный туннельный аквариум чудом не пострадал.

В настоящее время учебно-научный комплекс продолжает ликвидировать последствия российской атаки и остается закрытым для посетителей.

  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"

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Об источнике: Учебно-научный комплекс "Аквариум"

Учебно-научный комплекс "Аквариум" Днепровского национального университета имени Олеся Гончара - уникальное учебно-научное и природоохранное подразделение вуза, основанное в 1985 году на Монастырском острове в Днепре. В настоящее время это единственный пресноводный аквариум на подконтрольной Украине территории государства. В комплексе содержатся около четырех тысяч рыб и других водных животных из разных уголков мира, а его центральной частью является туннельный аквариум объемом 100 тысяч литров. "Аквариум" сочетает образовательную, научно-исследовательскую, природоохранную и просветительскую деятельность и служит базой для подготовки студентов-биологов и проведения научных исследований в области гидробиологии, ихтиологии и водной экологии.

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