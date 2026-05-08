Животные в зоне ЧАЭС изменились: исследование удивило биологов

Константин Пономарев
8 мая 2026, 17:45
Ученые изучили ДНК собак в Чернобыле и обнаружили генетические отличия. Исследования показывают, как жизнь в зоне ЧАЭС могла повлиять на животных.
Ученые проанализировали ДНК сотен особей / Коллаж Главред, фото: go2chernobyl, Clean Futures Fund

Вы узнаете:

  • Отличаются ли собаки в зоне ЧАЭС на генетическом уровне от других
  • Что именно обнаружили ученые при изучении ДНК животных
  • Почему влияние радиации до сих пор вызывает споры

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году зона отчуждения стала местом, куда люди почти не возвращались. Однако природа пошла по другому пути. За десятилетия там сформировалась уникальная экосистема, где свободно живут волки, птицы и потомки домашних собак, оставленных при эвакуации.

Недавние исследования показали, что у этих собак могут быть заметные генетические отличия от животных, живущих за пределами зоны. Ученые проанализировали ДНК сотен особей и обнаружили, что популяции, обитающие рядом с эпицентром аварии, отличаются даже от других собак. Об этом пишет Popular Mechanics.

Что обнаружили ученые

Исследование, опубликованное в Science Advances, стало одним из самых масштабных в этой области. Биологи из Университета Южной Каролины и Национального института исследований генома человека изучили ДНК более 300 собак, чтобы понять, могли ли десятилетия радиационного воздействия ускорить эволюционные процессы.

Чернобыльские собаки обитают в самых разных местах по всей зоне отчуждения, включая лесные массивы вокруг Припяти / Фото: Jordan Lapier

Результаты оказались неоднозначными. С одной стороны, различия в геномах действительно есть. С другой же ученые пока не могут доказать, что причиной стала именно радиация. Последующие работы, включая анализ на уровне хромосом и нуклеотидов, не выявили признаков ускоренных мутаций, которые давали бы животным явные преимущества для выживания.

Почему это важно

Чернобыльская АЭС стала подобием "живой лаборатории", где можно наблюдать, как природа адаптируется без участия человека. Ранее ученые уже находили необычные изменения у других видов. Например, у лягушек и волков фиксировались особенности, которые могли быть связаны с радиацией.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что возвращение животных в зону может объясняться не столько мутациями, сколько отсутствием людей. Без шума и урбанизации экосистема получила шанс восстановиться.

