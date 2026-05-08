"Будем действовать": Зеленский ответил на новые угрозы Кремля в преддверии 9 мая

Глава государства объявил о жестком ответном ударе на любые атаки оккупантов.

Зеленский ответил на новые угрозы со стороны РФ

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина воюет за независимость и безопасность Европы

Ответы на атаки РФ будут зеркальными

На фронте обсудили логистику, дроны и финансирование

Борьба Украины против российской агрессии является продолжением борьбы, которую украинцы вели во время Второй мировой войны. Россия пытается вернуть порядки, которые были побеждены в ХХ веке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас – восьмое мая, когда большая часть мира вспоминает и чтит память воинов Второй мировой войны – тех, кто разгромил нацистов, – нужно осознавать, что сегодняшние российские нацисты продолжают свою войну и все еще пытаются вернуть те самые безумные порядки, которые проиграли во Второй мировой", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что защита Украины – это не только борьба за собственную независимость, но и защита всей Европы. Президент отметил, что Россия угрожает почти всем своим соседям и всей Европе, а не кому-то одному.

"И именно в таких лесах, на таких землях, как эти – в Днепровской области и на востоке нашей страны – на Донбассе, в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, – предыдущие поколения украинцев сражались против оккупанта во Второй мировой, и сейчас здесь наши украинские герои защищают жизнь народа и право народа на жизнь, защищают от этого российского оккупанта, который так похож на того, из двадцатого века. Обязательно защитим жизнь Украины, защитим нашу независимость – без сомнений", – подчеркнул Зеленский.

Во время поездки в Днепропетровскую область президент провел встречи с военными бригадами и обсудил ключевые проблемы фронта. В частности, речь шла о необходимости увеличения финансирования новейших разработок, улучшения логистики, обеспечения позиций и ремонта дорог вблизи линии фронта.

Комментируя новые угрозы со стороны РФ на фоне сакральных для Кремля дат, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не оставит ни одну атаку без ответа.

"Сейчас много новых угроз со стороны России. Хотя мы изложили вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня", - добавил он.

Нанесет ли Украина удар по Москве

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что удар по Красной площади 9 мая мог бы привлечь внимание мировых СМИ, однако Украина, вероятно, выберет другую тактику. По его словам, более эффективными целями остаются объекты энергетической и военной инфраструктуры в российских регионах, а не символические локации с мощной системой ПВО.

Бровди отметил, что подразделения украинских беспилотников наносят значительные потери российской оборонной инфраструктуре, уничтожая системы ПВО быстрее, чем их восстанавливают, что делает все больше территорий РФ уязвимыми, включая объекты в глубине страны. Он также подчеркнул, что экономическое давление из-за ударов по нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуре ослабляет способность России финансировать войну, поскольку значительная часть бюджета тратится на военные нужды.

Как сообщал Главред, Россия нарушила объявленное Кремлем перемирие и в ночь на 8 мая продолжила обстрелы украинских позиций. По словам Зеленского, по состоянию на 7:00 утра зафиксировано более 140 обстрелов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне 9 мая обвинил Украину и страны Запада в попытках сорвать мероприятия в России и в очередной раз повторил пропагандистские тезисы о якобы подготовке Европой "нападения" на РФ. Также он заявил, что "пощады не будет" в случае каких-либо действий против российских праздничных мероприятий.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия срочно наращивает силы для противодействия украинским дронам, в частности развертывает дополнительные подразделения для прикрытия Москвы и Краснодарского края. По его словам, РФ фактически масштабирует свои войска беспилотных систем, копируя украинские подходы.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

